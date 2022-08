Neurologie : quels sont les avantages du "jeûne de dopamine" et que se passe-t-il dans votre cerveau lorsque vous vous abstenez de tout excès de plaisir ?

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 39 minutes

Crédit photo, Getty Images

Lorsqu'on nous parle de jeûne, l'idée de s'abstenir totalement ou partiellement de manger ou de boire nous vient à l'esprit.

Mais il existe d'autres types de jeûnes qui sont davantage liés à la privation de ces choses qui vous procurent tant de plaisir, qui finissent par devenir toxiques et, dans de nombreux cas, addictives.

Il y a quelques années, la tendance "dopamine rapide" a commencé à gagner du terrain dans l'industrie technologique.

A lire aussi sur la BBC Afrique :

La dopamine est un neurotransmetteur, un messager chimique dans notre cerveau. Il est généralement considéré comme la cause de sensations agréables et est présent dans un grand nombre de processus tels que le contrôle des mouvements, la mémoire, l'apprentissage et la récompense cérébrale.

Ainsi, le but du jeûne dopaminergique est de s'isoler des stimuli nocifs du monde moderne, comme une connexion technologique excessive.

L'idée est que le jeûne permet à votre cerveau de se recharger et de redémarrer pendant une courte période de temps.

Tendance dans la Silicon Valley

"Pour moi, le jeûne de dopamine signifie ne pas utiliser d'appareils électroniques, ne manger aucun type de nourriture, ne pas communiquer avec les gens", a déclaré l'entrepreneur américain James Sinka à la BBC.

"Il s'agit de s'isoler de toutes les choses du monde moderne qui peuvent libérer de la dopamine dans le cerveau."

Crédit photo, Getty Images

Anne Lembke, psychiatre et auteur du livre Dopamine Nation , dit qu'au cours des cinq dernières années, il y a eu une tendance parmi les cadres de la Silicon Valley à faire un jeûne dopaminergique.

Lorsque vous faites ce jeûne, vous n'êtes pas vraiment en train de faire jeûner la dopamine. Ce que vous faites est de vous priver de substances ou de comportements qui provoquent la libération de dopamine dans le système de récompense qui fonctionne dans le cerveau.

Le monde de surabondance dans lequel nous vivons, explique Lembke, est un facteur de stress sans précédent pour l'humanité .

"C'est très paradoxal", dit-il dans un dialogue avec BBC Reel, car nous pensons que nous avons toutes les choses que nous avons toujours voulues et que notre vie devrait être formidable.

Mais ce n'est pas ce qui se passe.

"Nous avons atteint le point de basculement où plus nous avons de choses, moins nous nous sentons heureux", dit-il.

Les "gremlins" du cerveau

Comme nous le savons, la dopamine est une substance chimique que nous produisons dans notre cerveau. Il est essentiel d'éprouver du plaisir, de la récompense et de la motivation.

Plus nous libérons de dopamine dans un secteur spécifique de notre cerveau, appelé la voie de la récompense, plus la substance ou l'expérience que nous vivons est agréable.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La dopamine est un neurotransmetteur produit par notre cerveau.

L'une des découvertes les plus intéressantes des neurosciences au cours des 75 dernières années est que les mêmes parties du cerveau qui traitent le plaisir traitent également la douleur, et fonctionnent comme les côtés opposés de la balance.

Si une personne mange du chocolat, elle peut avoir une petite libération de dopamine, mais le cerveau s'adapte rapidement à cette augmentation de la substance et régule à la baisse la transmission de la dopamine.

"J'aime y penser comme des gremlins à la recherche d'une adaptation neuronale et sautant du côté de la douleur pour niveler la balance."

C'est comme des montagnes russes qui montent et redescendent.

"Je ne jeûne qu'un jour"

"Nous savons que les créateurs de médias sociaux utilisent autant de stimulation que possible pour générer plus de dopamine", explique James Sinka.

Et, en ce qui concerne la nourriture, il dit qu'il est impressionné de voir autant d'aliments transformés sur le marché, quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité.

Crédit photo, Getty Images

D'autre part, soutient-il, la pornographie est « extrêmement stimulante » et, avec la vitesse d'Internet offerte aux consommateurs, il est de plus en plus facile d'accéder à ce contenu.

En ce qui concerne les drogues comme la marijuana, il y a aussi eu des changements. "Il est maintenant 10 fois plus puissant qu'il y a 50 ou 100 ans", ajoute Sinka.

Au moins le jeûne a fonctionné pour Sinka. "Quand je fais un jeûne dopaminergique, je le fais pendant une journée. Quand je me réveille le matin, tout ce que je me permets de faire, c'est méditer, écrire et boire de l'eau, marcher et réfléchir."

Bien que cette pratique ne soit pas nouvelle, étant donné que les moines bouddhistes la pratiquent depuis des centaines d'années, l'entrepreneur estime qu'elle est très importante dans le monde moderne car "nous avons soigneusement conçu des facteurs stimulants qui n'ont jamais existé auparavant dans l'histoire humaine". .

Il saisit l'opportunité du jeûne comme un exemple d'auto-exploration.

"Il y a une valeur biochimique, psychologique et évolutive à être seul avec ses pensées, à s'ennuyer."

A la recherche de plaisirs plus puissants

Le câblage cérébral primitif qui cherche à obtenir du plaisir et à éviter la douleur est adapté à un environnement de rareté et de danger. "Cela a du sens du point de vue de l'évolution", déclare le psychiatre Lembke.

"C'est une stratégie très intelligente pour un environnement où si vous ne trouviez pas d'eau ou d'animaux à manger, vous pourriez mourir.

"Mais c'est un mécanisme neurologique absolument épouvantable dans un monde où l'on peut se procurer de la cocaïne, du sexe, des jeux vidéo, n'importe quoi avec son téléphone portable ", prévient-il.

Cela veut dire qu'en tant que société, nous sommes chroniquement enclins du côté du plaisir, explique le spécialiste. "Cela nous donne besoin de plaisirs plus puissants pour ressentir quelque chose."

"Il est très peu probable que notre cerveau, que nos circuits de récompense changent", déclare Lembke.

Ce circuit de récompense a été préservé pendant des millions d'années d'évolution de l'espèce.

En fait, la voie de récompense dans le cerveau humain est assez similaire à celle des lézards et d'autres organismes dans la nature.

Donc, ce qui nous reste, dit-il, c'est de changer notre écosystème.

"Payer à l'avance"

Pour le psychiatre Lembke, le jeûne dopaminergique reprogramme définitivement les voies de récompense dans le cerveau.

Le problème c'est qu'est-ce que tu fais après quand tu reprends ta vie quotidienne ?

Crédit photo, Getty Images

"Ce que j'ai fait pendant 20 ans en travaillant avec des personnes dépendantes de certains comportements ou substances, c'est un jeûne dopaminergique différent.

"Je ne vous demande pas de vous abstenir de toute expérience qui vous procure du plaisir, mais je vous demande d'identifier ce comportement ou cette substance particulière avec laquelle vous avez un problème", explique-t-elle.

Le psychiatre leur demande de s'abstenir de ce comportement agréable pendant 30 jours .

C'est 30 jours, car c'est le temps que les adaptations neurales demandent pour trouver l'équilibre.

"Ce que je recommande à mes patients, c'est qu'ils obtiennent de la dopamine indirectement", dit-il.

Cela signifie qu'il propose de stimuler d'abord le côté douleur, comme faire de l'exercice ou proposer des tâches qui impliquent un certain niveau de sacrifice, afin que le cerveau vous récompense par une libération de dopamine pour compenser l'effet de la douleur.