Changement climatique : 2002, une année de sécheresse et de chaleur

Par Navin Singh Khadka

Correspondant pour l'environnement, BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, AFP Légende image, Un garçon marche sur un bateau laissé en plan dans les marais de Chibayish, dans le sud de l'Irak (juin 2022).

Selon les scientifiques, le monde connaît cette année l'une des sécheresses les plus étendues depuis des décennies et, dans certaines régions, des records sont battus. Les sécheresses "éclairs" à déclenchement rapide sont également de plus en plus fréquentes.

"Il s'agit d'une année de sécheresse tout à fait remarquable dans l'hémisphère nord, avec des sécheresses chaudes, proches du record ou le battant, qui touchent simultanément l'Amérique du Nord, l'Europe et la Méditerranée, ainsi que la Chine", explique Benjamin Cook, chercheur principal à la Nasa et spécialiste de la sécheresse.

Mais d'autres régions sont également gravement touchées, notamment l'Afrique de l'Est, l'Amérique du Sud, plusieurs régions d'Asie et certaines parties de l'Australie, selon les experts.

La Corne de l'Afrique est l'une des régions les plus touchées. L'échec de quatre saisons des pluies consécutives a provoqué ce que Nuur Mohamud Sheekh, porte-parole d'un bloc commercial régional (IGAD), appelle "la pire sécheresse depuis 40 ans". Selon lui, cette situation a des répercussions sur la sécurité alimentaire d'environ 50 millions de personnes.

L'Afrique a souffert de la sécheresse plus fréquemment que tout autre continent, selon un rapport de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD). Sur les 134 sécheresses survenues sur le continent entre 2000 et 2019, 70 se sont produites en Afrique de l'Est, indique le rapport.

La Chine a également déclaré l'état d'urgence en matière de sécheresse cette année, les températures caniculaires ayant asséché certains cours d'eau, dont une partie du Yangtze, le troisième plus long fleuve du monde.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le lit de la rivière Jialing est exposé à l'endroit où elle rencontre le Yangtze à Chongqing, en Chine (août 2022).

La production hydroélectrique de la province du Sichuan a considérablement diminué, entraînant des coupures de courant, la navigation a été suspendue sur certaines voies navigables et plus de deux millions d'hectares de terres agricoles ont été touchés dans six provinces, selon des responsables.

Des records de faible pluviosité ont été battus en Europe occidentale, selon le service de surveillance de l'atmosphère Copernicus, tandis que des pays d'Asie centrale comme l'Afghanistan et l'Iran connaissent de graves conditions de sécheresse depuis plus d'un an.

Dans l'hémisphère sud, l'Amérique du Sud a été durement touchée ces dernières années.

Les conditions de sécheresse ont entraîné une baisse de près de 3 % de la récolte céréalière de 2020-2021, tandis que le centre du Chili subit depuis 13 ans une "méga-sécheresse" - la plus longue dans la région depuis un millénaire, selon un rapport de l'ONU.

"En outre, une sécheresse pluriannuelle dans le bassin de Parana-La Plata, la pire depuis 1944, affecte le centre-sud du Brésil et certaines parties du Paraguay et de la Bolivie", indique le rapport.

Sécheresses éclairs

Dans le passé, les sécheresses mettaient généralement plusieurs saisons ou années à se développer, mais dans de nombreux endroits, cette situation est en train de changer, selon les scientifiques.

Les faibles précipitations et la chaleur extrême se combinent pour provoquer des sécheresses à déclenchement rapide, comme on l'a vu dans certaines régions de l'hémisphère nord cet été.

Nous assistons actuellement à ce que nous appelons des sécheresses "éclairs", explique Roger Pulwarty, scientifique principal à la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

"Elles peuvent ne durer qu'un à trois mois, mais si elles se produisent pendant une saison de pointe pour les cultures, ou les risques d'incendie de forêt, elles peuvent être très dévastatrices."

Crédit photo, AFP Légende image, Des femmes turkana transportent du bois de chauffage dans une région du nord du Kenya qui a souffert d'une sécheresse prolongée (juillet 2022).

Selon lui, il existe des points chauds sujets aux sécheresses soudaines au Brésil, au Sahel, dans la vallée du Grand Rift, en Inde, dans le centre des États-Unis, dans le sud-ouest de la Russie et dans le nord-est de la Chine.

À quatre mois de la fin de l'année, les scientifiques estiment qu'il est trop tôt pour dire si 2022 sera pire que 2012, la pire année de l'histoire récente, en matière de sécheresse.

Les archives du XXe siècle sont également imparfaites, il est donc difficile de dire exactement où se situe l'une ou l'autre année dans le classement des sécheresses à long terme, mais les scientifiques me disent que cette année a connu l'une des sécheresses les plus étendues depuis des décennies.

Crédit photo, AFP Légende image, Le lac Peñuelas, un réservoir situé dans la région de Valparaiso au Chili, n'était plus qu'à 0,2 % de sa capacité en mars 2022.

Lorsqu'il s'agit de l'avenir, ils ne sont pas encourageants.

Les climatologues affirment depuis longtemps que le réchauffement de la planète augmentera le risque de sécheresse dans les régions vulnérables, en raison de la diminution des précipitations et de la baisse de l'humidité de l'air et du sol, et ils s'attendent à ce que les sécheresses deviennent plus graves et plus fréquentes.

Si le réchauffement de la planète atteint 3°C d'ici 2100 - ce qui est prévu, si les niveaux d'émission actuels ne sont pas réduits de manière significative - le coût des mauvaises récoltes et des autres conséquences économiques de la sécheresse pourrait être cinq fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, selon le rapport "Drought in Numbers" (la sécheresse en chiffres), publié au début de l'année par l'UNCCD.