Accords secrets Grande-Bretagne - Iran : les révélations sur les collusions qui se cachent derrière la remise du Golfe par la Grande-Bretagne

Les tractations secrètes qui ont mis fin à l'empire britannique au Moyen-Orient sont révélées dans un documentaire conjoint de BBC News en arabe et en persan.

Le film Secrets & Deals : "How Britain Left the Gulf" contient des détails sur la façon dont la Grande-Bretagne a laissé à l'Iran le contrôle d'îles contestées, ainsi que des récits de témoins oculaires d'un coup d'État organisé par les Britanniques.

L'hiver 1967-1968 est une période de crise pour l'économie britannique. De nombreux dirigeants arabes sont convaincus que la Grande-Bretagne a secrètement aidé Israël à remporter la victoire sur ses voisins arabes lors de la guerre des Six Jours de juin 1967.

Israël a pris Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza, la péninsule du Sinaï et les hauteurs du Golan.

Les émirats arabes de Bahreïn, du Qatar et des États de la Trêve (Abu Dhabi, Dubaï et leurs voisins plus petits) avaient signé des traités de protection avec la Grande-Bretagne.