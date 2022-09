Maux de dos : comment les soulager

Cristiane Martins

De Londres pour BBC News Brazil

il y a 8 heures

Crédit photo, Getty Images

Huit personnes sur 10 souffrent de maux de dos dans la vie. Ce problème de santé peut être à la fois une nuisance et l'une des principales causes d'absence au travail.

Par conséquent, l'une des questions de santé les plus recherchées sur Internet est : comment soulager les maux de dos ?

Selon le diagnostic posé par les spécialistes, ce traitement peut impliquer, par exemple, des médicaments, des exercices physiques, de la physiothérapie, du pilates et des conseils sur la douleur et la posture, expliquent les experts à BBC News Brésil.

Le plus efficace de ces traitements, selon les experts et les études scientifiques, est généralement l'exercice physique, comme la marche, la natation et le vélo.

Mais seul le diagnostic posé par un professionnel spécialisé peut indiquer quel type d'exercice physique correct aidera chaque patient. Sinon, la douleur peut s'aggraver. En fait, rester immobile est un autre facteur qui peut aggraver la douleur.

Et qu'est-ce que la douleur ? Eh bien, elle est définie par l'International Association for the Study of Pain (Iasp) comme une ''expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle'' et qui est ''toujours une expérience personnelle influencée à des degrés divers par des facteurs biologiques, psychologiques et facteurs sociaux". Elle est également liée aux mécanismes de protection de l'organisme.

Les experts classent la douleur en trois niveaux liés à sa durée : aiguë, subaiguë et chronique.

Crédit photo, UniversalImagesGroup Légende image, Un guérisseur traite un patient pour un problème de dos (Khartoum).

"Si elle dure jusqu'à un mois, elle est considérée comme une douleur aiguë. De un à trois mois, ce serait une douleur subaiguë. Et avec plus de trois mois, ce serait une douleur chronique", explique dans une interview à BBC News Brazil , le rhumatologue Martin Fabio Jennings Simões, de la Société brésilienne de rhumatologie (SBR).

80 % des cas de douleur aiguë se résorbent même sans traitement, selon Simões.

Dans les cas restants, le traitement de la douleur impliquera à la fois le niveau de douleur et le processus complexe d'investigation autour de plusieurs causes possibles.

Qui? Le système de santé britannique (NHS) indique que l'une des causes les plus courantes de maux de dos est les lésions musculaires. Puis, moins fréquemment, apparaissent des hernies discales et des sciatiques (lésions discales entre les vertèbres de la colonne vertébrale) et des spondylarthrites ankylosantes (inflammation chronique des articulations).

Enfin, il existe d'autres possibilités, plus rares, comme le cancer, la fracture ou l'infection.

Les spécialistes interrogés par BBC News Brazil soulignent également d'autres causes possibles, telles que l'infection par le zona, le calcul rénal (calcul rénal), la dégénérescence liée à l'âge, les problèmes de santé mentale, la sédentarité et l'obésité, en plus des problèmes de posture.

Plus d'explications plus bas.

Généralement, il y a une confusion sur ce qu'il faut faire quand on a mal au dos : se reposer ou bouger ?

Crédit photo, Getty Images

Simões, de la Société brésilienne de rhumatologie, explique que presque toujours la meilleure solution est de bouger, principalement grâce à des exercices physiques.

La colonne vertébrale a pour fonction de déplacer le corps humain : tourner, se pencher, bouger, etc.

Ce mouvement rend la colonne vertébrale forte et flexible. Et une routine d'activités physiques qui font travailler la colonne vertébrale aide à développer la force, l'endurance et la flexibilité.

Le repos, en revanche, n'est généralement indiqué que pour des conditions très spécifiques, telles que des douleurs liées à une hernie discale.

Mais c'est toujours un repos relatif pour le temps le plus court possible, et non complet, absolu. Autrement dit, la personne fera ce qu'elle peut faire, comme les activités ménagères, et ne restera pas complètement immobile au lit, dit Simões.

En effet, le repos entraîne certains problèmes, tels que la faiblesse musculaire, la raideur articulaire et la perte de préparation physique. En plus, il y a plus de risque que cela devienne un cas chronique.

Selon Simões, c'est comme frotter une allumette à côté de l'essence. Mais pourquoi? L'une des explications est le soi-disant catastrophisme, une distorsion de la pensée qui finit, grosso modo, par transformer les obstacles en choses plus grandes qu'elles ne le sont réellement.

D'une certaine manière, tout devient une « catastrophe ». Autrement dit, souvent la douleur ressentie n'est pas proportionnelle à sa cause.

Les facteurs psychologiques et/ou psychiatriques sont très importants dans le diagnostic et, par extension, dans le traitement de la douleur.

Ainsi que des questions liées au travail, à la génétique, à la biophysique, au statut socio-économique, à d'autres problèmes de santé et à des facteurs tels que le tabagisme et l'inactivité physique.

Ces points seront pris en compte lors de la définition du traitement, mais tout commence par le diagnostic posé par un médecin spécialisé.

"Vous ne commencerez à vous soigner correctement que si vous êtes correctement diagnostiqué, et n'essayez pas de vous diagnostiquer, recherchez sur Google. Et le diagnostic correct implique également d'exclure les causes, car il existe plusieurs possibilités lorsque le patient arrive avec des douleurs de dos ", explique Simões.

Les maux de dos chroniques, qui ne sont tout simplement pas plus fréquents que les maux de tête (migraine), peuvent être classés en plusieurs groupes.

L'un d'eux est la douleur nociceptrice ou inflammatoire (c'est-à-dire qu'il existe une cause spécifique liée aux neurones sensoriels, comme l'arthrite, l'ischémie, l'infection, la douleur postopératoire, la blessure, la douleur liée au vieillissement).

Une autre est la douleur neuropathique, plus liée à des blessures ou à des maladies qui affectent le système nerveux, telles que la compression de la racine vertébrale et l'hydrocéphalie à pression normale.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La natation est l'un des exercices physiques qui sont généralement bénéfiques.

Le groupe le plus commun, cependant, est la douleur non spécifique. En d'autres termes, il n'est pas possible de savoir exactement quelle structure spécifique est à l'origine de cette douleur.

On estime que cela se produit avec jusqu'à 90% des patients souffrant de maux de dos.

Pour cette raison et d'autres, une question importante à ce stade du diagnostic est que le médecin explique au patient ce qu'est la douleur, dans un processus appelé éducation aux neurosciences de la douleur, une approche qui a été adoptée par certains.

"Quand le patient a mal, il a peur. Est-ce un cancer ? Vais-je devenir paraplégique ? Par conséquent, il est important que le patient comprenne ce qu'est la douleur, pourquoi elle est là, comment pouvons-nous la traiter, comment il fait face à cela. Par conséquent, la personne n'a pas d'attentes irréalistes, de croyances, d'erreurs cognitives, elle est capable de mieux faire face à cette situation. Lorsqu'elle reçoit une formation en neurosciences de la douleur, la personne perçoit généralement la douleur avec une intensité plus faible que lorsqu'elle ne la reçoit pas. informations", explique l'orthopédiste Jonas Lenzi de Araujo, de la Société brésilienne pour l'étude de la douleur.

Ce type d'approche tend à aider au traitement, quel qu'il soit. Parce que les problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété, le stress et le catastrophisme peuvent tous contribuer à la chronicité. C'est-à-dire que la durée de la douleur peut aller de moins d'un mois à plus de trois mois.

En général, les maux de dos nuisent à la qualité de vie du patient et le sentiment d'impuissance est assez fréquent chez ceux qui souffrent de ce problème. Et ce scénario peut encore aggraver la santé mentale de ces personnes, dans une sorte d'escalade psychologique.

"Donc, il existe plusieurs types de thérapies, de techniques, de traitements. En gros, ils essaient d'aborder ces aspects de la douleur chronique, catastrophiques, coping ou aspects psychologiques qui affectent de manière négative la sensation de douleur, l'expérience de la douleur", a-t-il dit Simões, de la Société brésilienne de rhumatologie.

Au vu de tous ces éléments de diagnostic, le traitement défini doit donc être le plus efficace et le moins agressif pour chaque patient.

Et quels sont-ils ? Parmi les traitements possibles, il y a les médicaments, les non-médicaments, les directives ergonomiques et les chirurgies (uniquement pour de rares cas), par exemple.

Traitements non médicamenteux

Les études scientifiques les plus récentes et les plus robustes soulignent que le meilleur traitement des douleurs chroniques (qui durent plus de trois mois) est l'exercice physique sans l'utilisation de médicaments. Principalement pour les douleurs lombaires (ou lombalgies) dans le bas du dos.

Il s'agit notamment d'exercices aérobies, tels que la natation, la marche et le vélo, et d'exercices de renforcement musculaire, tels que le Pilates.

Mais pas toujours les patients ne font que des exercices. Les traitements peuvent impliquer des médicaments associés, tels que des antidépresseurs (duloxétine) et des anticonvulsivants (prégabaline).

Un autre traitement associé peut passer par ce qu'on appelle "école du dos". Les patients apprennent et pratiquent des exercices pour renforcer le dos et une éducation dans la posture la plus correcte pour marcher, s'asseoir, travailler et dormir.

Mais il ne s'agit pas seulement de guider les patients pour qu'ils utilisent au mieux leur colonne vertébrale. Mais aussi pour leur enseigner des questions telles que ce qu'est la douleur, comment les facteurs psychologiques influencent la sensation et la récupération (comme la frustration et la peur de ne jamais aller mieux) et comment le traitement se déroulera à partir de là (y compris pour éviter les blessures et savoir comment gérer les rechutes ).

Là, on leur apprend qu'il n'est pas nécessaire d'être récupéré à 100 % pour reprendre les activités et que la respiration et une bonne nuit de sommeil peuvent faire une grande différence pour la récupération, par exemple.

Crédit photo, Mary Evans Picture Library Légende image, Les exercices de Pilates peuvent être indiqués dans certains cas.

"Les écoles de la colonne vertébrale ont un meilleur effet lorsque l'aspect psychologique est également abordé. C'est-à-dire catastrophiser, faire face... Donc, vous avez une approche avec des techniques de thérapie cognitivo-comportementale, CBT (approche commune pour les cas de dépression dans laquelle, par la conversation, le thérapeute enseigne au patient à identifier et à gérer les pensées, les croyances et les sentiments négatifs, en brisant le cycle autour de lui) », explique Simões.

"Ainsi, la personne retraite la douleur, travaille avec la façon dont elle y fait face. La façon dont elle fait face et traite ce type de douleur est également très liée à d'autres obstacles que la personne a."

Les experts énumèrent d'autres approches qui ont aussi souvent des effets positifs contre les maux de dos, comme la physiothérapie, la méditation (comme la pleine conscience) et le pilates, une forme d'exercice qui vous permet de développer votre force, d'augmenter votre flexibilité et d'améliorer votre posture.

"La méditation, par exemple, aide à contrôler la douleur en diminuant l'activité du système nerveux sympathique, celui qui nous rend prêts à combattre ou à fuir. Quand je fais de la méditation, de la pleine conscience, je peux diminuer l'activité de ce système nerveux sympathique, et je peux diminuer l'attachement du stress, de la tension, de l'anxiété et de la peur de cette douleur. Il y a alors une meilleure évolution clinique, il y a une diminution de la perception de la douleur", explique Araujo, de la Société brésilienne pour l'étude de la douleur.

Enfin, il y a une grande contre-indication à certaines solutions "miraculeuses" qui apparaissent habituellement sur les réseaux sociaux, comme les orthèses, les orthèses, les supports lombaires, les semelles et les correcteurs de posture.

"Généralement, quand on l'utilise, c'est en période post-opératoire, après une fracture, mais pas comme une forme de traitement. L'objectif est de gagner en force et en élasticité, de gagner en mobilité et en fonction. Quand on utilise cet équipement, on perd en fonction , nous perdons de la mobilité », dit Araujo.

Traitements médicamenteux (basés sur la médecine)

Pour soulager la douleur, des médicaments tels que des analgésiques, des anti-inflammatoires, des corticostéroïdes, des opioïdes, des antidépresseurs et des myorelaxants peuvent être recommandés dans la phase aiguë - il y a des attentes autour de l'effet positif possible du cannabidiol (l'un des principaux composants de la marijuana) pour la douleur, mais il n'y a toujours pas de consensus scientifique ou de preuves solides sur les avantages possibles.

Mais, généralement, ces remèdes aident à soulager ou à contrôler les symptômes, mais ils ne résolvent pas les problèmes qui causent ces symptômes, ni n'accélèrent la guérison du patient.

« Les opioïdes, par exemple, sont des analgésiques plus puissants pour le contrôle de la douleur. Ils peuvent être indiqués lorsque le patient a des douleurs beaucoup plus intenses. Cependant, ce ne sont pas des médicaments de première intention ou de deuxième intention (les premiers à être indiqués). pour réduire la perception de la douleur, tandis que le patient subit une rééducation d'une autre manière », explique Araujo, de la Société brésilienne pour l'étude de la douleur.

En outre, il souligne que de nombreux patients souffrant de douleur peuvent ne pas être en mesure d'utiliser certains de ces médicaments en raison d'autres problèmes de santé, tels que les maladies du foie et des reins, les allergies et la vieillesse, sans parler des effets secondaires possibles des médicaments pour ces patients et d'autres.

D'un autre côté, il peut y avoir des avantages médicamenteux associés à ce que l'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire des médicaments qui ne favorisent aucun changement dans le corps, mais qui sont capables de modifier la façon dont une personne se sent face à certaines maladies et même d'aider à améliorer certains symptômes.

En 2018, la BBC et l'Université d'Oxford ont mené une expérience auprès de 100 participants au Royaume-Uni qui souffraient de maux de dos depuis des années. On leur a dit que la moitié recevrait un analgésique puissant et l'autre moitié recevrait une pilule inefficace. Mais personne ne saurait qui a reçu quoi.

Mais les 100 personnes ont reçu des comprimés de riz écrasés. En d'autres termes, un placebo.

Après trois semaines, près de la moitié des volontaires ont déclaré avoir une amélioration significative de la douleur, un résultat positif si l'on considère que beaucoup d'entre eux avaient des antécédents de prise d'analgésiques puissants.

Les scientifiques impliqués dans l'expérience ont expliqué que la science montre que l'effet placebo a un rôle concret en psychologie et en neurochimie, notamment la libération d'endorphine, un analgésique naturel qui a une structure similaire à la morphine (un puissant opioïde contre la douleur).

Des études scientifiques montrent que les placebos peuvent fonctionner même lorsque les patients savent que ce qu'ils prennent est un placebo.