Le "blob" : la créature extraordinaire qui nous oblige à nous demander si nous sommes l'espèce la plus intelligente

Becky Ripley et Emily Knight

BBC, série NatureBang *

il y a une heure

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Une créature des bois jaune qui n'a pas de cerveau mais qui est capable de penser.

Et si on commençait par un quiz rapide.

Vous êtes perdu dans un immense magasin qui ressemble à un labyrinthe et vous ne savez pas comment en sortir. À qui demandez-vous de l'aide?

Question 2. Vous écrivez un document de politique pour conseiller le gouvernement des États-Unis sur la façon de gouverner ses frontières nationales, où allez-vous pour obtenir des conseils ?

A lire aussi sur BBC Afrique :

question finale. Vous devez dessiner une carte de la toile cosmique, comment faites-vous ?

Il y a bien sûr plusieurs réponses à ces questions, mais dans tous les cas vous seriez bien servi en consultant un organisme aux multiples noms : myxomycète, myxomycète, myxomycète, moisissure glissante, myxomycète et moisissure aquatique.

Malgré ce que la plupart de ses noms indiquent, étant scientifiquement exacts, ce n'est pas vraiment de la moisissure... mais au moins une de ses espèces est extraordinaire.

"La moisissure est une division du monde fongique, mais la moisissure visqueuse est en fait un protiste (ce n'est pas un animal, une plante ou un champignon) - c'est essentiellement une cellule géante", a déclaré le biologiste Merlin Sheldrake, auteur de Entangled Life .

La moisissure visqueuse est un plasmodium , c'est-à-dire une cellule qui contient de nombreux noyaux. Ainsi, contrairement à la plupart des organismes unicellulaires, vous n'avez pas besoin d'un microscope pour le voir .

Et cette cellule unique est capable de tisser de vastes toiles exploratoires composées de tentacules ressemblant à des veines pouvant s'étendre jusqu'à un mètre.

La star entre toutes

Il existe environ 900 espèces de moisissure visqueuse, mais nous allons nous concentrer sur Physarum Polycephalu, également connu sous le nom de moisissure à plusieurs têtes ou blob (en référence au film classique de 1958 The Blo b ).

Crédit photo, Getty Images

Pourquoi les scientifiques du monde entier sont-ils si enthousiasmés par cette espèce particulière ?

"C'est devenu un organisme phare de résolution de problèmes. Il est facile à cultiver et se développe rapidement, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il a été si bien étudié", explique Sheldrake.

"Mais surtout, leurs comportements sont extraordinaires."

Il peut faire toutes sortes de choses.

"Explorer, résoudre des problèmes, s'adapter à de nouvelles situations, décider entre des plans d'action alternatifs - et tout cela sans cerveau ! ".

"Physarum est sensible au gradient chimique, il peut donc se développer vers des signaux chimiques ou rester à l'écart de ceux qui ne sont pas attrayants."

"D'abord, il a tendance à pousser dans toutes les directions à la fois. Et puis quand il trouve de la nourriture, il se rétracte et forme les liens entre ses sources de nourriture."

C'est un peu comme si on était dans le désert et qu'il fallait chercher de l'eau. Vous devez choisir une et une seule direction pour marcher.

Physarum Polycephalum peut "marcher" dans toutes les directions à la fois jusqu'à ce qu'il trouve de la nourriture ; puis il rétrécit les branches qui n'ont rien trouvé et renforce celles qui ont trouvé, par une série de contractions chimiques.

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Dans une expérience mémorable, le blob a appris à "ignorer" les produits chimiques placés pour bloquer son chemin vers la nourriture. Ce comportement suggère une forme primitive de mémoire, et personne ne sait comment il accomplit cet exploit.

" Cela ne cesse de m'étonner qu'ils puissent utiliser ces contractions pour faire ce genre de calcul analogique , pour intégrer des informations sans avoir besoin d'un cerveau. Que leur coordination ait lieu à la fois partout à la fois et nulle part en particulier."

Étonnante

Tout cela signifie que le blob est capable, en termes humains, de résoudre des problèmes, de réseauter, de naviguer dans des systèmes et des labyrinthes avec une efficacité incroyable.

Il y a une étude japonaise emblématique de 2010, lorsque Physarum a cartographié le réseau ferroviaire du Grand Tokyo, et tout ce qu'il a fallu, c'est une petite boîte de Pétri et une poignée de flocons d'avoine.

"Physarum adore les flocons d'avoine, c'est son plat préféré ."

"Alors, ils ont modélisé la région du Grand Tokyo en mettant de la farine d'avoine dans les centres urbains, puis ils l'ont libéré. ​​En quelques heures, il avait formé un réseau efficace reliant la farine d'avoine, et ce réseau ressemblait beaucoup au métro existant. réseau dans la région du Grand Tokyo ».

Il avait mis en place en quelques heures un réseau efficace qui a mis des décennies à se faire dans la vraie vie.

Crédit photo, Tim Tim / Wikipedia Légende image, Adapté de l'illustration de l'étude du professeur Toshiyuki Nakagaki sur la création et l'optimisation des réseaux par P. polycephalum.

Le blob dans le cosmos

Après l'étude de Tokyo, les expériences avec Physarum Polycephalum ont décollé partout dans le monde, pour concevoir de nouveaux réseaux de transports urbains ou pour trouver des voies d'évacuation efficaces en cas d'incendie, voire pour cartographier la toile cosmique... ce qui semble bizarre , mais voilà

Une équipe de scientifiques a réalisé une simulation numérique traçant les emplacements des 37 000 galaxies connues.

Ensuite, un algorithme inspiré du blob, adapté de la boîte de Pétri pour fonctionner en trois dimensions, a été déclenché lors de ce banquet virtuel où les galaxies étaient représentées par des piles de flocons d'avoine numériques, pour ainsi dire.

À partir de là, l'algorithme a produit une carte numérique 3D de la toile cosmique sous-jacente, visualisant les brins de matière largement invisibles qui, selon les astrophysiciens, lient les galaxies de l'univers.

Ils l'ont comparé aux données du télescope spatial Hubble, qui détecte les traces de la toile cosmique, et ont constaté que tout correspondait en grande partie .

Il semble donc y avoir une étrange ressemblance entre les deux réseaux, le réseau de blob mis en place par l'évolution biologique et ceux des structures du cosmos créées par la force de gravité primordiale.

Crédit photo, NASA, ESA y J. Burchett y O. Elek (UC Santa Cruz) Légende image, Les astronomes ont fait preuve de créativité en essayant de retrouver la toile cosmique insaisissable, l'épine dorsale du cosmos. Les encarts montrent certaines des galaxies dont la goutte s'est « nourrie » (représentées en jaune) et les fils de connexion de la toile cosmique (violet) superposés.

Les blobs savants

Revenons à la dure réalité de ce petit point bleu dans l'espace qu'est notre monde.

Physarum peut également nous aider à résoudre des problèmes allant au-delà de la cartographie et de la mise en réseau pour des choses humaines plus complexes comme l'élaboration des politiques et la gouvernance.

"D'une certaine manière, les physarum sont des économistes, en termes d'atteinte d'un optimum universel", explique le philosophe expérimental Jonathon Keats.

En 2018, il a approché le Hampshire College dans le Massachusetts, aux États-Unis, avec une idée.

" J'ai proposé que les blobs soient nommés Visiting Scholars , avec l'idée d'avoir un groupe de ces experts sur le campus pour réfléchir à certains des problèmes les plus difficiles au monde."

Il s'agissait du premier programme universitaire au monde pour une espèce non humaine et s'appelait Plasmodium Consortium.

Légende image, Incroyable mais vrai !

Les polycéphalies de Physarum sont devenues des érudits en résidence , en bureau et tout.

"Il n'y a pas de fenêtres, mais les blobs n'aiment pas vraiment la lumière, donc de leur point de vue c'était sympa, et une fois qu'ils se sont installés là-dedans, nous avons pu commencer."

Ils ont modélisé les problèmes humains de manière à ce que les blobs puissent les "comprendre" pour obtenir leur point de vue impartial.

« Les Physarum sont des superorganismes : ils sont un bien qu'ils soient multiples . Ils sont donc plus objectifs que nous en matière humaine.

Ils ont commencé par les problèmes habituels de réseau et de cartographie, de distribution et de transport, avant de passer à des préoccupations politiques plus larges, "de la politique en matière de drogue aux problèmes de notre utilisation des ressources", note Keats.

Le mur de Trump

Les expériences les plus controversées sont peut-être celles qui ont exploré la politique des frontières internationales.

"Nous créons un monde simplifié, ce que n'importe qui fait lorsqu'il crée n'importe quel type de modèle (les économistes le font tout le temps)."

"Ce que nous avons fait, c'est prendre l'une des conditions les plus fondamentales : un endroit a quelque chose, un autre endroit a autre chose , et chaque endroit veut protéger ce qu'il a contre l'autre.

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Le blob avec son plat préféré : les flocons d'avoine.

Nous avons pris deux ressources essentielles pour les blobs, les protéines et le sucre, et les avons réparties dans une boîte de Pétri, l'une d'un côté, l'autre de l'autre côté, et avons essayé avec un mur entre eux et aussi sans, laissant Physarum comprendre que faire de ces ressources.

Non seulement ils ont survécu, mais ils ont prospéré même s'il n'y avait pas de mur, et ils ont surtout prospéré dans la zone frontalière . »

"Nous avons donc écrit une lettre à Kirstjen Nielsen, qui était à l'époque secrétaire à la Sécurité intérieure aux États-Unis, et nous l'avons également envoyée aux Nations Unies et à de nombreux autres organismes gouvernementaux, leur disant que les frontières ne sont pas une bonne idée. et que nous devons surmonter la peur pour reconnaître à quel point l'ouverture des frontières profite à tout le monde."

Absurde ?

Bien sûr, ces problèmes internationaux multiformes ne se résument pas à quelques boîtes de Pétri.

Mais le fait est que ces expériences sont délibérément tirées par les cheveux pour nous inciter à penser différemment .

"Le consortium Plasmodium est, en un sens, absurde. Les gens rient quand ils entendent que des blobs ont monté un groupe de réflexion en collaboration avec des humains dans une université aux États-Unis parce que ce n'est tout simplement pas comme ça que les choses se passent.

Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de très sérieux derrière tout ça. Les polycéphalies Physarum ont une intelligence exceptionnelle, nous devons donc intégrer certaines des informations que nous obtenons en observant leur comportement, en pensant à nous-mêmes d'une manière que nous n'avions pas auparavant."

C'est l'aspect le plus attrayant de tout cela. Qu'un organisme sans cerveau peut nous apprendre à être plus objectif, à penser à plus long terme, et qu'il peut aborder un problème d'une manière à laquelle nous ne penserions tout simplement pas.

Et dans le cas de certaines énigmes, comme la cartographie du cosmos, cela peut nous déjouer.

Tout cela remet en question nos définitions humaines de l'intelligence.

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Du bas de nos hiérarchies, il les défie.

"Notre vision hiérarchique de l'intelligence avec les humains au sommet de la Grande Pyramide révèle le narcissisme de notre espèce", explique Sheldrake.

"Penser au monde sans nous utiliser comme étalon de mesure par lequel tous les autres êtres vivants devraient être jugés peut aider à atténuer certaines des hiérarchies qui sous-tendent la pensée moderne."

Ces hiérarchies ont fait que nous, Homo sapiens , avons une opinion incroyablement élevée de nous-mêmes, et cela nous a aidés à aller loin.

Mais peut-être ont-ils déjà atteint leur but.

"Je pense que nous, les humains, avons besoin de croire en une sorte de supériorité. Cette haute estime de soi a été le moteur de la domination. Nous avons pu faire plus en croyant que nous pouvions faire plus", déclare Keats. .

"Mais nous atteignons une limite, au point où cette façon de penser rend le monde pire pour nous et pour les autres espèces. Il est donc temps de repenser ."

Et un catalyseur de cette refonte est le Physarum Polycephalum, un protiste unicellulaire sans cervelle qui se trouve au bas de cette hiérarchie, d'où il peut faire basculer l'ensemble du système.