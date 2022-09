Madhya Pradesh : Une mère indienne blessée en luttant pour sauver son bébé d'un tigre

il y a 15 minutes

Les attaques d'animaux sur les personnes vivant autour de la réserve de tigres ne sont pas rares. Les villageois interrogés par la BBC Hindi ont déclaré qu'en plus des tigres, des éléphants pénètrent dans leurs villages et endommagent leurs cultures.

Selon les experts, cela s'explique par l'urbanisation rapide qui détruit les habitats naturels, obligeant les animaux à pénétrer dans les villages et les villes à la recherche de proies et d'abris.

Lors de la dernière attaque, la femme, Archana Choudhary, et son enfant se trouvaient dans un champ lorsqu'un tigre est sorti des buissons et a attaqué l'enfant.

Selon le Times of India, le tigre avait enfoncé ses dents dans la tête du bébé et tentait de l'arracher lorsque la mère est intervenue et a tenté de le repousser. Ses appels à l'aide ont alerté des villageois des environs qui sont arrivés sur place avec des bâtons et ont chassé le tigre.