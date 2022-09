Education sexuelle : est-il important de le commencer à un âge précoce ?

La rédaction

BBC News Mundo

il y a 26 minutes

Crédit photo, Getty Images

Je n'ai jamais eu l'occasion de faire quelque chose qui est presqu'un rite de passage chez les adolescents britanniques : mettre un préservatif sur une banane pendant un cours d'éducation sexuelle.

Ce n'est qu'à 27 ans que j'ai enfin pu le faire, mais à un titre très différent. Je n'apprenais pas à mettre un préservatif, mais j'étudiais comment j'apprendrais à quelqu'un d'autre comment en mettre un.

Lire aussi:

Environ 15 éducateurs sexuels nouvellement formés et moi nous sommes assis devant nos ordinateurs, préservatifs et bananes à la main.

"Nous utilisons souvent des préservatifs aromatisés", a expliqué notre professeur via Zoom, "parce que l'odeur est un peu plus attrayante que les préservatifs ordinaires."

Il prit un moment pour regarder les expressions des participants et trouva visiblement que certains d'entre eux étaient moins patients qu'il ne l'aurait cru.

"Il est vraiment important que vous n'ayez pas l'air ou que vous ne vous sentiez pas dégoûté lorsque vous faites cela", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas ce que vous voulez que les jeunes ressentent..."

Une étape difficile pour les parents

De nombreux parents peuvent ressentir le même sentiment lorsqu'ils essaient de parler d'intimité physique à leurs enfants , bien que les attitudes à l'égard de l'éducation sexuelle puissent varier considérablement d'un pays et d'une famille à l'autre, selon des recherches.

Crédit photo, Getty Images

Précisément, une étude menée au Royaume-Uni a révélé que, par exemple, les parents avaient souvent honte et craignaient de ne pas avoir les compétences ou les connaissances nécessaires pour parler à leurs enfants.

Cependant, cette même revue a également révélé que dans des endroits comme les Pays-Bas et la Suède, les parents parlaient ouvertement de sexe avec leurs enfants dès leur plus jeune âge, et que la grossesse chez les adolescentes et les maladies sexuellement transmissibles étaient peut-être beaucoup moins courantes en conséquence qu'en Angleterre et le Pays de Galles.

Les parents qui sont mal à l'aise de parler de sexe peuvent se retrouver dans une situation difficile. Beaucoup aimeraient que leurs enfants sachent qu'ils peuvent venir les voir avec des questions et des problèmes, en particulier à l'ère numérique où les enfants sont confrontés à du contenu pornographique en ligne à un âge de plus en plus jeune.

Eva Goldfarb , professeur de santé publique à l'Université d'État de Montclair, a co-écrit une revue systématique de la littérature des 30 dernières années d'éducation sexuelle complète.

Alors que l'examen se concentre sur les écoles, Goldfarb dit que sa recherche contient également des leçons importantes pour les parents.

Une idée de base est que l'éducation sexuelle a un impact positif à long terme, comme aider les jeunes à établir des relations saines. Son conseil aux parents est de ne pas sauter ou retarder ces conversations.

Crédit photo, Getty Images

"Cela commence plus tôt que vous ne le pensez", dit-elle. "Même avec de très jeunes enfants, vous pouvez parler des noms des parties et des fonctions du corps, de l'intégrité et du contrôle du corps."

Cela inclut de parler de sujets que les parents ne considèrent peut-être même pas comme liés au sexe, mais qui concernent plus largement les relations : "Personne n'obtient tout le temps ce qu'il veut, il est important de traiter tout le monde avec gentillesse et respect".

Pas à pas

Les parents qui ne savent pas quand et comment entamer ces conversations peuvent trouver utile de chercher du matériel dans les écoles.

Dans une étude britannique de 2016, les parents à qui on a montré les livres utilisés pour les cours d'éducation sexuelle de leurs enfants ont estimé qu'ils comprenaient mieux le sujet et ont également indiqué que cela les avait rendus plus confiants pour parler de sexe avec leurs enfants.

Goldfarb dit qu'il peut également être utile pour les parents de rencontrer des professeurs d'éducation sexuelle et d'obtenir des commentaires sur ce que leurs enfants apprendront au début de l'année scolaire.

Les directives internationales en matière d'éducation sexuelle, telles qu'un guide complet fondé sur des données probantes publié par l' UNESCO , peuvent également constituer un bon point de départ pour les parents à la recherche de conseils adaptés à l'âge des mineurs.

Crédit photo, Getty Images

Le document de l'UNESCO utilise des idées simples et claires sur les corps sains et les relations organisées en blocs, au lieu de tout transmettre dans une "grande conversation".

Pour un enfant âgé d'entre 5 et 8 ans, par exemple, une idée maîtresse est que "chacun a le droit de décider qui peut toucher son corps, où et comment".

Pour les adolescents, les conversations peuvent inclure des discussions sur la santé émotionnelle, telles que ce que signifie assumer la responsabilité de soi et des autres, ou des moyens de contrer la pression des pairs, ainsi que de fournir des informations spécifiques sur les préservatifs et autres contraceptifs, selon le guide.

Un facteur peu enseigné

Un facteur s'est avéré étonnamment puissant dans l'éducation sexuelle, mais reste relativement sous-utilisé : le plaisir.

Une nouvelle revue systématique des interventions de santé qui intègrent le plaisir a révélé qu'expliquer le plaisir autour du sexe peut encourager des habitudes plus sûres. Il a été constaté que les programmes qui apprenaient aux gens comment atteindre le plaisir sexuel amélioraient davantage l'utilisation du préservatif que ceux qui se concentraient sur les dangers des rapports sexuels non protégés.

"Cela vaut également la peine de parler des aspects positifs au-delà de la protection, comme le fait que l'utilisation d'un préservatif peut être amusante et peut vous aider à vous connecter avec un partenaire", déclare Mirela Zaneva , l'une des auteures de l'étude et candidate en psychologie expérimentale à l'Université. d'Oxford.

Zaneva a constaté que le plaisir a tendance à être peu mentionné, voire pas du tout, dans l'éducation sexuelle.

Crédit photo, Getty Images

Cela signifie que si votre enfant n'entend pas parler de plaisir de votre part, il y a de fortes chances qu'il ne l'entende pas non plus à l'école. "Beaucoup de jeunes sont susceptibles de manquer des conversations positives et stimulantes sur le sexe dans leur éducation sexuelle actuelle à l'école", dit-elle.

Elle souligne que le Pleasure Project, une initiative de santé publique liée à la recherche qu'elle a menée, offre une variété de conseils pratiques sur la façon d'intégrer le plaisir dans les conversations avec les jeunes sur le sexe.

"Jusqu'à présent, la preuve est que parler de plaisir peut aider les jeunes à pratiquer des rapports sexuels protégés, à avoir plus de connaissances et d'attitudes positives sur le sexe, et à avoir plus de confiance et d'auto-efficacité."

Trouver des sources fiables

Les parents sont souvent la principale source d'éducation sexuelle pour les jeunes enfants, mais les adolescents ont tendance à se tourner vers de nombreuses sources d'information, telles que leurs pairs, les enseignants et la culture populaire.

Et les parents ne sont peut-être pas les seuls à ressentir de l'appréhension.

Des recherches en Irlande ont révélé que, si par le passé, l'ignorance et la honte des parents étaient les principaux obstacles à l'ouverture de conversations sur le sexe, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ont tendance à bloquer ces conversations, affirmant qu'ils connaissent déjà les faits.

Crédit photo, Getty Images

Cela ne signifie pas que les parents doivent éviter le sujet, mais cela montre à quel point il est important de cadrer les conversations de manière à ce que tout le monde se sente à l'aise.

"Faites savoir à votre enfant à l'avance quand vous voulez parler de quelque chose de sensible, potentiellement embarrassant ou difficile à aborder. Il ne se sent pas pris en embuscade de cette façon, et il est plus susceptible d'être préparé et de vous parler." dit Goldfarb.

Surmonter cette appréhension peut même devenir une expérience libératrice. Après tout, des relations sexuelles et des relations saines, ou comme les appellent les chercheurs finlandais, les «émotions corporelles», sont importantes à toutes les étapes de la vie adulte.

Les jeunes sont au début de ce voyage et ont la possibilité de définir des valeurs, des habitudes et des priorités qui peuvent leur être bénéfiques tout au long de la vie, non seulement dans des situations intimes, mais dans le cadre d'un déplacement à travers le monde de manière sûre et prévenante.