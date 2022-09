Industrie de la pêche : Il disparaît en tentant de révéler ses secrets

BBC News Mundo

il y a 29 minutes

Keith Davis a disparu en mer à des milliers de kilomètres de chez lui. Son corps n'a jamais été retrouvé. Maintenant, le mystère de sa mort a mis en lumière un monde maritime qui est en grande partie caché à la vue. La journaliste Rachel Monroe raconte l'histoire.

À mon épicerie locale au Texas, je peux acheter une boîte de thon pour moins d'un dollar. Mais comme beaucoup de choses qui semblent bon marché, ces bas prix ne sont possibles qu'en raison du travail dangereux et en grande partie invisible qui se déroule au loin.

Un travail que la plupart d'entre nous ne découvrent jamais de première main.

Arizonan idéaliste et épris d'aventure, Davis s'est battu pour rendre visible le monde de la pêche commerciale au thon . Et peut-être en a-t-il payé le prix fort.

"Il était très impulsif, très romantique, aventureux", raconte Anik Clemens, son amie et collègue. "Il était très passionné par ce qu'il faisait. Il voulait protéger les océans, il voulait protéger les pêcheurs et son industrie."

La disparition

En 2015, au milieu d'un voyage apparemment routinier sur le Victoria 168, qui fait partie d'une flotte de thon appartenant à un conglomérat taïwanais, l'homme de 41 ans a disparu à des centaines de kilomètres au large des côtes de l'Équateur.

Légende image, Le biologiste marin était décrit par sa famille comme une personne qui aimait voyager. Cette photo a été prise en Bolivie lors de sa visite dans ce pays d'Amérique du Sud.

L'équipage a fouillé le navire, mais n'en a trouvé aucune trace. Lorsque la nouvelle de sa disparition est parvenue à ses amis et collègues sur le continent, beaucoup se sont immédiatement méfiés.

"Il avait 16 ans de service. Et je n'avais aucun doute qu'il était aussi professionnel, prudent et sûr que n'importe qui pouvait l'être", a déclaré Bubba Cook, un ami de Davis et directeur du programme de thon du Pacifique occidental et central au World Living. Fund.Wild (WWF, en anglais).

"La conclusion inéluctable est que quelque chose a dû lui arriver. À ce jour, je suis convaincu qu'il a vu quelque chose que les gens qui étaient sur ce navire ne voulaient pas qu'il voie."

Enquêter sur sa disparition pour un podcast de la BBC m'a conduit dans un monde fascinant.

Le travail

Davis était un biologiste marin travaillant comme observateur de poissons , une profession peu connue qui offre une grande aventure et, dans certains cas, de grands risques.

Les quelque 2 500 observateurs dans le monde sont nos yeux et nos oreilles dans les océans.

Ils vivent à bord de bateaux de pêche pendant des mois, s'aventurant sur des centaines de kilomètres en mer pour protéger ces eaux de la surpêche et recueillir des observations scientifiques qui nous aident à comprendre la santé de nos océans et de la vie marine.

Légende image, Keith avec son ex-petite amie Anik Clemens.

Ils vivent parmi l'équipage, travaillant les mêmes heures exténuantes dans les mêmes conditions difficiles. Mais parfois, ils sont également considérés avec suspicion, car une partie de leur travail consiste à signaler des activités illégales .

Mais de quoi Davis aurait-il pu être témoin pour le mettre en danger ? La haute mer, où la juridiction légale est complexe et où il y a peu de surveillance, est connue pour ses activités illégales ; à savoir le trafic de drogue et d'armes et parfois même le trafic d'êtres humains.

Cependant, pour être clair, nous n'avons rien vu pour montrer que Davis a été témoin de cette activité sur Victoria 168.

Le navire sur lequel il travaillait au moment de sa disparition était impliqué dans ce qu'on appelle un transbordement.

Les navires de transbordement approvisionnent les palangriers thoniers en produits frais et ramènent les poissons fraîchement pêchés à terre.

Crédit photo, MRAG Americas Légende image, Keith travaillait sur le bateau Victoria 168 quand il a disparu. La photo représente le bateau quelques jours après l'incident.

Ce processus peut permettre à certains palangriers thoniers de rester en mer pendant des années, ce qui permet de réduire les coûts, et la boîte de thon que j'ai trouvée sur l'étagère de mon épicerie coûtait 99 cents.

Le danger

Les passants qui sont témoins d'activités illégales sont dans une position extrêmement vulnérable.

Lorsque Davis travaillait sur le Victoria 168, son seul moyen de communication avec la terre était l'ordinater du capitaine.

Les personnes qui font leur travail sont parfois formées pour parler en code au cas où elles verraient quelque chose de trop sensible pour être dit à haute voix. Bien que Davis aimait être un observateur, il était également bien conscient des dangers du travail .

"Beaucoup d'entre nous qui ont servi ont été témoins d'activités avec des armes à feu, de combats au couteau, d'esclavage … dont nous devons avaler une grande partie dans le cadre du travail", a-t-il écrit sur Facebook l'année précédant sa disparition.

Encore plus alarmant, la mort présumée de Davis n'est pas un incident isolé. Plusieurs observateurs ont disparu ou sont morts dans des circonstances mystérieuses - il y a eu deux autres incidents au cours des mois où nous avons travaillé sur le podcast.

La plupart de ces affaires ont même beaucoup moins de visibilité que l'affaire Davis.

C'est parce que de nombreux observateurs ne sont pas des Américains aventureux, comme Davis, mais des insulaires du Pacifique qui travaillent pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Ils viennent souvent de communautés ayant une longue histoire de pêche artisanale, une industrie localisée qui, dans de nombreux cas, a été dévastée par l'empiètement des flottes de pêche mondialisées qui dépendent du transbordement.

Lorsque des hommes comme Charlie Lasisi, un observateur de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou Eritara Aati Kaierua de Kiribas, sont morts dans des circonstances suspectes, ils ne faisaient pas la une des journaux.

Mais ce sont des observateurs comme ceux-ci qui portent le poids de notre désir d'acheter du thon bon marché.

L'"invisibilité" de l'océan

Le corps de Davis n'a pas encore été retrouvé. Les enquêtes menées par les autorités panaméennes et le FBI n'ont pas été concluantes.

"Bien que nous trouvions que l'absence de résolution concernant ce qui est arrivé à Keith soit extrêmement inquiétante, nous ne pouvons pas faire grand-chose de plus", a déclaré son employeur, MRAG Americas, dans un communiqué.

"Nous continuons à lutter pour une sécurité maximale pour nos observateurs déployés en mer et sur terre."

Le groupe Gilontas, propriétaire du Victoria 168, s'est refusé à tout commentaire sur l'affaire, qui reste techniquement ouverte, affirmant également qu'il "a coopéré avec les autorités qui ont mené l'enquête".

Officiellement, nous ne savons pas si Davis est mort accidentellement, s'est suicidé ou a été assassiné .

Mais ce que nous savons, c'est qu'une grande partie de l'activité illégale qui se déroule en mer est basée sur l'idée que ce qui se passe loin du rivage, là où il n'y a pas de signaux de téléphone portable ou de caméras de sécurité, est essentiellement invisible pour ceux qui se trouvent sur la terre ferme.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les chiffres concernant le nombre d'observateurs des pêches manquants sont inconnus, ce qui rend difficile la prise en compte des dangers auxquels sont confrontés ces travailleurs en mer.

Le travail des observateurs, d'être témoins de ce qui se passe à la vue de tous, peut les rendre vulnérables.

"Les observateurs n'ont pas le soutien de l'industrie de la pêche. Ils n'ont pas le soutien des agences. Ils n'ont pas le soutien de leurs employeurs, les entrepreneurs. Au final, ils sont livrés à eux-mêmes ", a déclaré Liz Mitchell. , ancien président de l'Association des Observateurs Professionnels.

Un peu de lumière

Mais au fil de mes reportages, j'ai trouvé une foule de personnes travaillant à faire la lumière sur ce monde "invisible".

Bubba Cook du WWF suit les décès d'observateurs inexpliqués depuis plus d'une décennie.

"L'un des plus gros problèmes est que nous ne savons tout simplement pas combien d'observateurs ont été perdus ", dit-il.

"Juste ici, dans le Pacifique, il y a environ un observateur par an. Et c'est seulement [depuis] que nous avons commencé à tenir des registres. Combien avant cela sont morts en mer dans diverses circonstances, ou ne sont jamais rentrés ?"

Il existe également la carte Global Fishing Watch, un outil en libre accès qui montre les emplacements de plus de 65 000 navires de 2012 à nos jours.