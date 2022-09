Paludisme : un nouveau vaccin qui pourrait changer le monde

Par James Gallagher

Correspondant pour la santé et les sciences

il y a 52 minutes

Crédit photo, Katie Ewer

Un vaccin contre le paludisme avec un potentiel de "changement du monde" a été développé par des scientifiques de l'Université d'Oxford.

L'équipe s'attend à ce qu'il soit déployé l'année prochaine après que les essais aient montré jusqu'à 80% de protection contre la maladie mortelle.

Fondamentalement, disent les scientifiques, leur vaccin est bon marché et ils ont déjà un accord pour fabriquer plus de 100 millions de doses par an.

Lire aussi :

L'organisation caritative Malaria No More a déclaré que les progrès récents signifiaient que les enfants mourant du paludisme pourraient disparaître "de notre vivant".

Il a fallu plus d'un siècle pour développer des vaccins efficaces car le parasite du paludisme, qui se propage par les moustiques, est spectaculairement complexe et insaisissable. C'est une cible constamment en mouvement, qui change de forme à l'intérieur du corps, ce qui rend difficile l'immunisation contre elle.

L'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé a donné le feu vert historique pour que le premier vaccin - développé par le géant pharmaceutique GSK - soit utilisé en Afrique.

Cependant, l'équipe d'Oxford affirme que son approche est plus efficace et peut être fabriquée à une échelle beaucoup plus grande.

Les résultats d'essais portant sur 409 enfants à Nanoro, au Burkina Faso, ont été publiés dans le Lancet Infectious Diseases . Il montre que trois doses initiales suivies d'un rappel un an plus tard donnent jusqu'à 80% de protection.

Crédit photo, Katie Ewer Légende image, Des essais ont eu lieu au Burkina Faso

"Nous pensons que ces données sont les meilleures données à ce jour sur le terrain avec n'importe quel vaccin contre le paludisme", a déclaré le professeur Adrian Hill, directeur de l'Institut Jenner de l'université.

L'équipe entamera le processus d'approbation de son vaccin dans les prochaines semaines, mais une décision finale dépendra des résultats d'un essai plus large de 4 800 enfants prévu avant la fin de l'année.

Le plus grand fabricant de vaccins au monde - le Serum Institute of India - est déjà prêt à fabriquer plus de 100 millions de doses par an.

Le professeur Hill a déclaré que le vaccin - appelé R21 - pourrait être fabriqué pour "quelques dollars" et "nous pourrions vraiment envisager une réduction très substantielle de cet horrible fardeau du paludisme".

Il a ajouté: "Nous espérons que cela sera déployé et disponible et sauvera des vies, certainement d'ici la fin de l'année prochaine."

Le paludisme est l'un des plus grands fléaux de l'humanité depuis des millénaires et tue principalement les bébés et les nourrissons. La maladie tue encore plus de 400 000 personnes par an même après des progrès spectaculaires avec les moustiquaires, les insecticides et les médicaments.

Légende image, Il y a 229 millions cas de paludisme par an dans le monde dont 94% en Afrique.

Ce vaccin contre le paludisme est le 14e sur lequel le professeur Katie Ewer a travaillé à Oxford car "ce n'est pas comme Covid où nous avons tout de suite sept vaccins qui fonctionneront... c'est beaucoup, beaucoup plus difficile".

Elle a déclaré à la BBC qu'il était "incroyablement gratifiant" d'aller aussi loin et que "la réalisation potentielle que ce vaccin pourrait avoir s'il était déployé pourrait vraiment changer le monde".

Pourquoi si efficace ?

Le vaccin actuellement approuvé - fabriqué par GSK - partage des similitudes avec celui développé à Oxford.

Les deux ciblent la première étape du cycle de vie du parasite en l'interceptant avant qu'il n'atteigne le foie et ne prenne pied dans le corps.

Les vaccins sont construits en utilisant une combinaison de protéines du parasite du paludisme et du virus de l'hépatite B, mais la version d'Oxford contient une proportion plus élevée de protéines du paludisme. L'équipe pense que cela aide le système immunitaire à se concentrer sur le paludisme plutôt que sur l'hépatite.

Le succès du vaccin GSK a en partie ouvert la voie à Oxford pour être optimiste quant à la sortie de son vaccin l'année prochaine - par exemple en évaluant la faisabilité d'un programme de vaccination en Afrique.

Il est difficile de comparer directement les deux vaccins. GSK a fait l'objet de vastes essais dans le monde réel, tandis que les données d'Oxford peuvent sembler plus efficaces car elles sont fournies juste avant la saison de pointe du paludisme au Burkina Faso.

Le professeur Azra Ghani, titulaire de la chaire d'épidémiologie des maladies infectieuses à l'Imperial College de Londres, a déclaré que les résultats de l'essai étaient "très bienvenus", mais a averti qu'il faudrait de l'argent pour obtenir des vaccins dans les bras.

"Sans cet investissement, nous risquons de perdre les gains réalisés au cours des dernières décennies et d'assister à une vague croissante de résurgence du paludisme", a déclaré le professeur Ghani.