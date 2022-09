Reine Élisabeth II : la monarque sous surveillance médicale à Balmoral

il y a 42 minutes

"Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont inquiets pour la santé de Sa Majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale", indique un communiqué.

Son petit-fils, le duc de Cambridge, d'autres fils, le duc d'York et le comte de Wessex, et son épouse Sophie, la comtesse de Wessex, sont arrivés à l'aéroport d'Aberdeen juste avant 15h00 GMT.

Sa fille, la princesse Anne, était déjà en Écosse pour entreprendre des engagements et se trouve à Balmoral.

Il y a clairement des préoccupations pressantes sur la santé de la reine - beaucoup plus explicitement qu'auparavant et, sans aucune référence à cela uniquement, à propos des difficultés de mobilité.

Il y a aussi des avertissements contre les spéculations infondées, comme le fait qu'elle aurait pu faire une chute. Et mardi, elle a été photographiée souriante alors qu'elle nommait le nouveau Premier ministre Liz Truss.

"Mes pensées - et les pensées des gens à travers notre Royaume-Uni - vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille en ce moment", a-t-elle ajouté.

L'archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, a déclaré: "Mes prières et les prières des gens à travers [l'Église d'Angleterre] et la nation accompagnent Sa Majesté la Reine aujourd'hui.

"Que la présence de Dieu renforce et réconforte Sa Majesté, sa famille et ceux qui prennent soin d'elle à Balmoral."

La nouvelle de l'état santé préoccupante de la reine est tombée alors que les députés entendaient les détails du nouveau plan du gouvernement pour aider les ménages et les entreprises à faire face aux coûts de l'énergie à la Chambre des Commons.

Le chancelier du duché de Lancaster Nadhim Zahawi est entré aux Commons et s'est entretenu avec Mme Truss. Des notes ont ensuite été transmises au président de la Chambre des Commons et à la banquette avant du parti travailliste. La déclaration du palais est intervenue quelques minutes plus tard.