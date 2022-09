Reine Elizabeth II : elle est décédée, selon le palais de Buckingham

8 septembre 2022 Mise à jour il y a 3 heures

La reine Elizabeth II, le plus ancien monarque du Royaume-Uni, est décédée à Balmoral à l'âge de 96 ans, après avoir régné pendant 70 ans.

Elle est morte paisiblement jeudi après-midi dans sa propriété écossaise, où elle a passé une grande partie de l'été.

La Reine est montée sur le trône en 1952 et a été témoin d'énormes changements sociaux.

Son fils, le roi Charles III, a déclaré que le décès de sa mère bien-aimée était un "moment de grande tristesse" pour lui et sa famille et que sa perte serait "profondément ressentie" dans le monde entier.

"Nous pleurons profondément le décès d'une souveraine chérie et d'une mère très aimée", a-t-il annoncé.

"Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les royaumes et le Commonwealth, ainsi que par d'innombrables personnes dans le monde entier".

Au cours de la période à venir, il dit que lui et sa famille seraient "réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la Reine était si largement tenue".

Le roi et son épouse, Camilla, désormais reine consort, rentreront à Londres vendredi, indique le palais de Buckingham.

Les membres de la famille royale s'étaient réunis à Balmoral après que les médecins de la Reine se soient inquiétés de son état de santé plus tôt dans la journée.

Tous les petit-fils de la reine se sont rendus à Balmoral, près d'Aberdeen, après que les médecins l'aient placée sous surveillance médicale.

Son petit-fils et désormais héritier du trône, le prince William, et son frère, le prince Harry, s'y sont également réunis.

Le Premier ministre Liz Truss, qui a été nommé par la Reine mardi, a signalé que le monarque était le rocher sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite, qui nous a "fourni la stabilité et la force dont nous avions besoin".

S'exprimant au sujet du nouveau roi, elle a souligné : "Nous lui offrons notre loyauté et notre dévouement, tout comme sa mère a consacré tant de choses, à tant de gens, pendant si longtemps."

"Et avec le passage de la deuxième ère élisabéthaine, nous entrons dans une nouvelle ère de la magnifique histoire de notre grand pays, exactement comme Sa Majesté l'aurait souhaité, en prononçant les mots 'God save the King'."

Crédit photo, PA Media Légende image, Le Premier ministre Liz Truss a déclaré que la mort de la Reine était un énorme choc pour la nation et le monde.

Le mandat de la reine Elizabeth II en tant que chef d'État a traversé l'austérité de l'après-guerre, la transition de l'empire au Commonwealth, la fin de la guerre froide et l'entrée - et le retrait - du Royaume-Uni dans l'Union européenne.

Son règne a vu défiler 15 premiers ministres, de Winston Churchill, né en 1874, à Mme Truss, née 101 ans plus tard, en 1975.

Tout au long de son règne, elle a tenu des audiences hebdomadaires avec son Premier ministre.

Au palais de Buckingham à Londres, la foule qui attendait des nouvelles de l'état de santé de la reine s'est mise à pleurer en apprenant son décès.

Le drapeau de l'Union au sommet du palais a été mis en berne à 18h30 heure de Londres, et un avis officiel annonçant le décès a été affiché à l'extérieur.

À la mort de la reine, le prince William et son épouse, Catherine, sont devenus le duc et la duchesse de Cambridge et de Cornouailles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'avis officiel dit : "La Reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine Consort resteront à Balmoral ce soir et rentreront à Londres demain."

La Reine est née Elizabeth Alexandra Mary Windsor, à Mayfair, Londres, le 21 avril 1926.

Peu de gens auraient pu prévoir qu'elle deviendrait monarque mais, en décembre 1936, son oncle, Édouard VIII, abdique du trône pour épouser l'Américaine Wallis Simpson, deux fois divorcée.

Le père d'Elizabeth devient le roi George VI et, à l'âge de 10 ans, Lilibet, comme on l'appelle dans la famille, devient l'héritière du trône.

Près de trois ans après, la Grande-Bretagne est en guerre contre l'Allemagne nazie. Elizabeth et sa jeune sœur, la princesse Margaret, passent une grande partie de la guerre au château de Windsor, leurs parents ayant rejeté la proposition d'évacuation vers le Canada.

Après avoir eu 18 ans, Elizabeth a passé cinq mois au sein du Service territorial auxiliaire où elle a appris les bases de la mécanique automobile et de la conduite. "J'ai commencé à comprendre l'esprit de corps qui s'épanouit dans l'adversité", se rappellera-t-elle plus tard.

Pendant la guerre, elle échange des lettres avec son cousin au troisième degré, Philip, prince de Grèce, qui sert dans la Royal Navy. Leur idylle s'épanouit et le couple se marie à l'abbaye de Westminster le 20 novembre 1947, le prince prenant le titre de duc d'Édimbourg.

Elle le décrira plus tard comme "ma force et mon soutien" pendant 74 ans de mariage, avant sa mort en 2021, à l'âge de 99 ans.

Crédit photo, Tim Graham/PA Légende image, Le duc d'Édimbourg a été aux côtés de la reine pendant plus de six décennies de règne, devenant en 2009 le consort le plus ancien de l'histoire britannique.

Leur premier fils, Charles, est né en 1948, suivi de la princesse Anne, en 1950, du prince Andrew, en 1960, et du prince Edward, en 1964. À eux trois, ils ont donné à leurs parents huit petits-enfants et douze arrière-petits-enfants.

La princesse Elizabeth se trouve au Kenya en 1952, où elle représente le roi malade, lorsque Philip lui annonce la mort de son père. Elle rentre immédiatement à Londres en tant que nouvelle reine.

"C'est tout d'un coup qu'il faut faire le meilleur travail possible", se souviendra-t-elle plus tard.

Elizabeth est couronnée à l'abbaye de Westminster le 2 juin 1953, à l'âge de 27 ans, devant une audience télévisée record estimée à plus de 20 millions de personnes.

Les décennies suivantes ont été marquées par de grands changements, avec la fin de l'Empire britannique à l'étranger et les "swinging 60s" qui ont balayé les normes sociales dans le pays.

Elizabeth a réformé la monarchie pour cette époque moins déférente, en s'engageant auprès du public par des promenades, des visites royales et la participation à des événements publics. Son engagement envers le Commonwealth est une constante : elle visite au moins une fois chaque pays du Commonwealth.

Mais il y a eu des périodes de douleur privée et publique. En 1992, l'"annus horribilis" (année d'horreur) de la reine, un incendie dévaste le château de Windsor - une résidence privée et un palais de travail - et trois des mariages de ses enfants se brisent.

Après la mort de Diana, princesse de Galles, dans un accident de voiture à Paris en 1997, la reine a été critiquée pour avoir semblé réticente à réagir publiquement.

On s'interroge sur la pertinence de la monarchie dans la société moderne.

"Aucune institution... ne devrait s'attendre à être à l'abri de l'examen de ceux qui lui accordent leur loyauté et leur soutien, sans parler de ceux qui ne le font pas", a-t-elle reconnu.

Crédit photo, PA Légende image, Elizabeth Alexandra Mary Windsor est née à Mayfair, à Londres, le 21 avril 1926. Elle est le premier enfant du duc et de la duchesse d'York.

Alors qu'elle n'était qu'une princesse de 21 ans, Elizabeth avait juré de consacrer sa vie au service.

Réfléchissant à ces paroles des décennies plus tard, lors de son jubilé d'argent en 1977, elle dit : "Bien que ce vœu ait été fait à l'époque de ma jeunesse, alors que je n'étais assez mature pour pareil jugement, Je ne regrette ni ne rétracte un seul mot de ce vœu.."

Ce même engagement à servir a été réitéré 45 ans plus tard dans une lettre de remerciement adressée à la nation le week-end de son jubilé de platine en juin.

Ce jubilé a été célébré par un mélange de cérémonies d'État et d'un festival coloré de tout ce qui est britannique, ainsi que par des fêtes de rue animées.

Bien que la santé de la Reine l'ait empêchée d'assister à certains événements, elle déclare : "Mon cœur a été avec vous tous".

Dans un moment accueilli par les acclamations d'une foule immense dans le Mall, elle a été rejointe par trois générations de sa famille sur le balcon du palais de Buckingham pour la finale d'un concours.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lors de son jubilé de platine, la reine a ravi les foules en apparaissant au balcon avec trois générations de sa famille.

Le roi Charles, âgé de 73 ans, devient le chef d'État des 14 royaumes du Commonwealth.

Lui et son épouse, Camilla, sont à Balmoral aux côtés de ses frères et sœurs, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward.

Ils sont accompagnés de l'épouse d'Edward, Sophie, ainsi que des princes William et Harry.

L'épouse de William, Catherine, est restée à Windsor avec leurs enfants - George, Charlotte et Louis - car c'est leur première journée complète dans une nouvelle école.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le Prince William a conduit un groupe de membres de la famille royale, dont le Prince Andrew et le Prince Edward, à Balmoral.

La famille royale est désormais entrée dans une période de deuil.

Les engagements officiels seront annulés et les drapeaux de l'Union seront mis en berne dans les résidences royales, les bâtiments gouvernementaux, les forces armées et les postes britanniques à l'étranger.

Les dirigeants étrangers ont rendu hommage à la reine, notamment le président américain Joe Biden, rappelant qu'elle a été solidaire des États-Unis dans leurs "jours les plus sombres" après les attaques terroristes du 11 septembre 2001.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le prince Harry est arrivé plus tard à Balmoral pour rejoindre d'autres membres de la famille royale.

Pour le président français, Emmanuel Macron, elle était une "reine au grand cœur" et une "amie de la France".