Reine Elizabeth II : le programme des funérailles

il y a 51 minutes

Exposition de la Reine

Son cercueil sera drapé dans l'étendard royal et, une fois dans le Westminster Hall, il sera surmonté de la couronne d'État impériale, de l'orbe et du sceptre.

Quand auront lieu les funérailles de la Reine ?

L'abbaye est l'église historique où les rois et les reines de Grande-Bretagne sont couronnés, y compris le couronnement de la reine en 1953, et où elle avait épousé le prince Philip en 1947.

Des chefs d'État du monde entier viendront se joindre aux membres de la famille royale pour commémorer la vie et les services de la Reine. De hauts responsables politiques britanniques et d'anciens premiers ministres seront également présents.

La chapelle St George est l'église régulièrement choisie par la famille royale pour les mariages, les baptêmes et les funérailles. C'est là que le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan, se sont mariés et que les funérailles du défunt mari de la reine, le prince Philip, ont eu lieu.