Reine Elizabeth II : Charles III est le nouveau monarque

il y a 23 minutes

Crédit photo, © Nadav Kander

Au moment de la mort de la reine, le trône est passé immédiatement et sans cérémonie à l'héritier, Charles, l'ancien prince de Galles.

Mais il doit passer par un certain nombre d'étapes pratiques - et traditionnelles - pour être couronné roi.

Il sera connu sous le nom de roi Charles III.

C'est la première décision du règne du nouveau roi. Il aurait pu choisir l'un de ses quatre noms - Charles Philip Arthur George.

Il n'est pas le seul à devoir changer de titre.

Bien qu'il soit l'héritier du trône, le prince William ne deviendra pas automatiquement prince de Galles - cela devra lui être conféré par son père. Il a hérité du titre de son père, le duc de Cornouailles. William et Kate s'appellent désormais duc et duchesse de Cornouailles et de Cambridge.

Il y a également un nouveau titre pour l'épouse de Charles, Camilla, qui devient la Reine Consort - consort est le terme utilisé pour l'épouse du monarque.

Cérémonies officielles

Dans les 24 heures environ qui suivent la mort de sa mère, Charles sera officiellement proclamé roi. Cette proclamation aura lieu au palais de Saint-James, à Londres, devant un organe cérémoniel appelé "Conseil d'accession".

Celui-ci est composé de membres du Conseil privé - un groupe de parlementaires de haut rang, anciens et actuels, et de pairs - ainsi que de hauts fonctionnaires, de hauts commissaires du Commonwealth et du Lord Mayor de Londres.

Crédit photo, PA Media

Plus de 700 personnes ont théoriquement le droit d'y assister, mais étant donné la brièveté du délai de convocation, le nombre réel sera probablement bien inférieur. Lors du dernier Conseil d'adhésion en 1952, environ 200 personnes étaient présentes.

Traditionnellement, le roi n'y assiste pas.

Lors de la réunion, le décès de la Reine Elizabeth sera annoncé par le Lord Président du Conseil privé (actuellement Penny Mordaunt MP), et une proclamation sera lue à haute voix.

Le libellé de la proclamation peut changer, mais il s'agit traditionnellement d'une série de prières et d'engagements, rendant hommage au monarque précédent et promettant de soutenir le nouveau.

Cette proclamation est ensuite signée par un certain nombre de personnalités, dont le Premier ministre, l'archevêque de Canterbury et le Lord Chancelier.

Comme pour toutes ces cérémonies, on prêtera attention à ce qui a pu être modifié, ajouté ou mis à jour, en signe d'une nouvelle ère.

La première déclaration du Roi

Le Conseil d'adhésion se réunit à nouveau - généralement un jour plus tard - et cette fois, le roi y assiste, ainsi que le Conseil privé.

Il n'y a pas de "prestation de serment" au début du règne d'un monarque britannique, à l'instar de certains autres chefs d'État, tels que le président des États-Unis. Mais le nouveau roi fait une déclaration et, conformément à une tradition datant du début du 18e siècle, il prête le serment de préserver l'Église d'Écosse.

Après une fanfare de trompettes, une proclamation publique sera faite, déclarant que Charles est le nouveau roi. Cette proclamation sera faite depuis un balcon situé au-dessus de la Friary Court du palais de St James, par un fonctionnaire connu sous le nom de Roi d'armes de la Jarretière.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La reine Elizabeth II a couronné son fils Charles comme prince de Galles en 1969.

Il appellera : "God save the King", et pour la première fois depuis 1952, lorsque l'hymne national sera joué, les paroles seront "God Save the King".

Des salves de canon seront tirées à Hyde Park, à la Tour de Londres et depuis des navires de la marine, et la proclamation annonçant Charles comme roi sera lue à Édimbourg, Cardiff et Belfast.

Le couronnement

Le point culminant symbolique de l'accession sera le couronnement, lorsque Charles sera officiellement couronné. En raison des préparatifs nécessaires, il est peu probable que le couronnement ait lieu très rapidement après l'accession de Charles - la reine Elizabeth a succédé au trône en février 1952, mais n'a été couronnée qu'en juin 1953.

Depuis 900 ans, le couronnement a lieu dans l'abbaye de Westminster. Guillaume le Conquérant a été le premier monarque à y être couronné et Charles sera le 40e.

Il s'agit d'un service religieux anglican, célébré par l'archevêque de Canterbury. Au point culminant de la cérémonie, il placera la couronne de saint Édouard sur la tête de Charles - une couronne en or massif, datant de 1661.

Il s'agit de la pièce maîtresse des Joyaux de la Couronne de la Tour de Londres, qui n'est portée par le monarque qu'au moment du couronnement lui-même (notamment parce qu'elle pèse 2,23 kg).

Contrairement aux mariages royaux, le couronnement est un événement d'État : le gouvernement le finance et décide en dernier ressort de la liste des invités.

Crédit photo, Mirrorpix / Getty Images

Il y aura de la musique, des lectures et le rituel de l'onction du nouveau monarque, avec des huiles d'orange, de rose, de cannelle, de musc et d'ambre gris.

Le nouveau roi prêtera le serment du couronnement devant le monde entier. Au cours de cette cérémonie élaborée, il recevra le globe et le sceptre, symboles de son nouveau rôle, et l'archevêque de Canterbury lui posera la couronne en or massif sur la tête.

Chef du Commonwealth

Charles est devenu le chef du Commonwealth, une association de 56 pays indépendants et de 2,4 milliards de personnes. Pour 14 de ces pays, ainsi que pour le Royaume-Uni, le roi est chef d'État.

Ces pays, connus sous le nom de royaumes du Commonwealth, sont : Australie, Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Belize, Canada, Grenade, Jamaïque, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Nouvelle-Zélande, Îles Salomon, Tuvalu.

