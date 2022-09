La reine Elizabeth II : sa vie avant de prendre la couronne

Quand la princesse Elizabeth est née, on ne s'attendait pas à ce qu'elle devienne reine.

Son père était le deuxième fils du roi George V, on pensait donc qu'elle vivrait la vie d'une membre mineure de la famille royale.

Mais lorsque son oncle a quitté le trône de manière inattendue, il lui a ouvert la voie pour devenir le monarque ayant servi le plus longtemps dans l'histoire du Royaume-Uni.

Sans frères et sœurs masculins, le décor était planté pour qu'Elizabeth prenne un jour la couronne.

1926

Elle est née dans une maison à Mayfair, où il y a maintenant un restaurant cantonais, et a été surnommée Lilibet.

Quand elle est née, ses parents étaient le duc et la duchesse d'York, mais dix ans plus tard, ils sont devenus roi et reine.