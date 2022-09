Famille royale britannique : qui en fait partie et que fait le roi ?

Plus tôt cette année, la reine a célébré son jubilé de platine, lorsqu'elle est devenue la monarque britannique la plus ancienne.

Que se passe-t-il maintenant ?

On s'attend à ce que Charles soit officiellement proclamé roi samedi au palais St James à Londres, devant un organe de cérémonie connu sous le nom de Conseil d'adhésion .

Que fait le roi ?

Le roi est le chef de l'État britannique. Cependant, ses pouvoirs sont symboliques et cérémoniels, et il reste politiquement neutre.

Ces réunions sont complètement privées et il n'y a aucune trace officielle de ce qui est dit.

Le Roi a également un certain nombre de fonctions parlementaires :

La reine et l'ancien prince de Galles lors de l'ouverture officielle du Parlement en 2019.

En outre, le roi accueillera des chefs d'État en visite et rencontrera des ambassadeurs étrangers et des hauts-commissaires basés au Royaume-Uni. Il dirigera normalement l'événement annuel du Souvenir en novembre au cénotaphe de Londres.

Le nouveau roi est à la tête du Commonwealth , une association de 56 pays indépendants et de 2,4 milliards d'habitants. Pour 14 de ces pays, connus sous le nom de royaumes du Commonwealth, il est également chef d'État.

Cependant, depuis que la Barbade est devenue une république en 2021 , un certain nombre d'autres royaumes du Commonwealth des Caraïbes ont suggéré qu'ils pourraient faire de même .

L'image du roi Charles III remplacera celle de sa mère sur les nouveaux timbres de la Royal Mail et les billets de banque de la Banque d'Angleterre, et le libellé à l'intérieur des nouveaux passeports britanniques sera mis à jour pour lire Sa Majesté.

L'hymne national deviendra "God Save the King".

En tant que premier-né de la reine Elizabeth, Charles est devenu roi à la mort de sa mère et sa femme, Camilla, est devenue reine consort.

Les règles de succession royale ont été modifiées en 2013 pour garantir que les fils n'aient plus préséance sur leurs sœurs aînées.

L'aîné des enfants du prince William, le prince George, est deuxième sur le trône et sa fille aînée, la princesse Charlotte, est troisième.

Que se passe-t-il lors d'un couronnement ?

On ne sait pas encore quand aura lieu le couronnement de Charles.

Le couronnement de la reine Elizabeth a été le premier à être diffusé en direct à la télévision et a été regardé par plus de 20 millions de personnes.

Au cours des 900 dernières années, le couronnement a eu lieu à l'abbaye de Westminster - Guillaume le Conquérant a été le premier monarque à y être couronné, et Charles sera le 40e.

Le monarque est oint d'"huile sainte", et reçoit l'orbe et le sceptre, symboles de la royauté. Au point culminant de la cérémonie, l'archevêque placera la couronne de Saint-Édouard sur la tête de Charles - une couronne en or massif, datant de 1661.