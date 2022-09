Camilla : la nouvelle reine consort

Crédit photo, Getty Images

Elle est l'amour de la vie de Charles, sa confidente depuis qu'ils sont jeunes et sa femme depuis 17 ans. Et maintenant, elle est sa reine consort.

Le public s'est habitué à voir Camilla aux côtés de son mari lors d'événements et de célébrations nationaux et internationaux clés, mais comme elle l'a admis, cela a été loin d'être facile.

Peu de femmes ont été aussi publiquement vilipendées que Camilla Parker Bowles. Elle était "l'autre femme" dans la rupture du mariage du siècle, sans cesse comparée à Diana, princesse de Galles.

En choisissant Charles, elle a bouleversé sa vie. Pendant des années, elle a été harcelée par la presse, son caractère et son apparence sans relâche attaqués. Mais elle a résisté à la tempête et a progressivement consolidé sa position de membre féminin le plus âgé de la famille royale.

Légende image, Camilla Parker Bowles (à gauche), 4 ans, avec son frère Mark Shand et sa sœur Annabel.

Légende image, Camilla (G) âgée de 16 ans avec Virginia Crookshank et Rosemary Boord à Lords Cricket Ground en 1963.

Ce fut tout un parcours pour la femme qui, dit-on, a immédiatement craqué pour le prince Charles lorsqu'ils se sont rencontrés au début de la vingtaine.

L'acceptation complète de la reine Elizabeth II a pris du temps, mais au cours de ses dernières années, elle a été sans équivoque dans son soutien à Camilla. La nouvelle reine n'obtiendra peut-être jamais la pleine acceptation du public, mais comme elle l'a dit elle-même, dans une interview avec le magazine Vogue plus tôt cette année : "Je m'élève en quelque sorte au-dessus et je continue. Il faut continuer avec la vie ."

Épouser l'héritier du trône n'aurait pas été l'avenir prédit pour Camilla Rosemary Shand, née le 17 juillet 1947. Sa famille était de la classe supérieure, riche et bien connectée, mais certainement pas royale.

Elle a grandi dans un environnement très uni et aimant, jouant avec son frère et sa sœur dans un domaine familial pittoresque du Sussex. Son père, Bruce Shand, un officier de l'armée à la retraite, aimait lire ses histoires au coucher, et sa mère, Rosalind, transportait les enfants à l'école, aux activités et à la plage. Ce fut une enfance très différente de celle de Charles, qui a passé de longues périodes sans ses parents alors qu'ils parcouraient le monde.

Une école de fin d'études en Suisse a préparé Camilla à la vie de débutante dans la société londonienne. Elle était populaire et, à partir du milieu des années 60, elle entretenait une relation intermittente avec un officier de la Household Cavalry appelé Andrew Parker Bowles.

Légende image, Après des années d'une relation intermittente, Camilla a épousé Andrew Parker Bowles en 1973.

Au début des années 1970, elle a été présentée au jeune prince Charles. Selon Jonathan Dimbleby, qui a écrit une biographie du prince, "elle était affectueuse, elle était modeste et - avec toute l'intensité d'un premier amour - il a perdu son cœur pour elle presque immédiatement".

Mais le timing n'était pas le bon. Charles était encore au début de la vingtaine et poursuivait une carrière dans la marine. Il partit pour un déploiement de huit mois à l'étranger à la fin de 1972. Et pendant son absence, Andrew proposa à Camilla, et elle accepta. Pourquoi ne pas attendre que Charles demande ? Des amis ont émis l'hypothèse qu'elle ne se considérait tout simplement jamais comme ayant l'étoffe d'une reine.

Aussi rejeté que Charles ait pu ressentir, ils ont continué à faire partie de la vie de l'autre. Ils ont évolué dans les mêmes cercles sociaux, Charles et Andrew ont joué au polo ensemble et le couple a demandé à Charles d'être le parrain de leur premier enfant, Tom. Les photographies de Charles et Camilla lors de rencontres de polo montrent une intimité détendue.

Légende image, Charles, à gauche, et Camilla ont été photographiés ensemble pour la première fois en 1972.

Légende image, Ils ont ensuite été photographiés ensemble à plusieurs reprises sur le bord des matchs de polo.

À l'été 1981, Charles avait rencontré et proposé à la jeune Lady Diana Spencer. Camilla faisait toujours partie de sa vie. Dans Diana: Her True Story, l'auteur Andrew Morton a expliqué comment Diana avait failli annuler le mariage deux jours avant qu'il ne devait avoir lieu après avoir trouvé un bracelet que Charles avait fait fabriquer pour Camilla gravé des lettres "F" et "G" - leurs surnoms affectueux l'un pour l'autre étaient Fred et Gladys.

Que Diana ait souffert de la relation de Camilla avec son mari est sans aucun doute. Charles a insisté sur le fait qu'ils n'avaient ravivé leur romance que lorsque son mariage s'était "irrémédiablement rompu". Mais comme Diana l'a si bien déclaré dans l'interview désormais discréditée de Panorama de 1995 "nous étions trois dans ce mariage".

Alors que les mariages de Charles et Camilla se détérioraient, certains des gros titres étaient atroces, peut-être pas plus que les détails d'un appel téléphonique tard dans la nuit enregistré secrètement en 1989 et rendu public quatre ans plus tard. Le souhait exprimé par Charles d'être le tampon de Camilla a clairement montré le niveau d'intimité entre eux.

Légende image, Camilla, à gauche, et Lady Diana Spencer à l'hippodrome de Ludlow en 1980, regardant Charles concourir.

Le divorce de Camilla a été finalisé en 1995. Le mariage de Charles et Diana a officiellement pris fin en 1996.

C'est une marque de la force des sentiments que Camilla avait pour Charles qu'elle a choisi d'être avec lui, malgré l'hostilité publique et les perturbations que cela a causées à sa propre famille, en particulier ses deux enfants Tom et Laura.

Tom Parker Bowles a parlé de l'époque où les paparazzi se cachaient dans les buissons à l'extérieur de la maison familiale du Wiltshire. "Il n'y a plus rien que l'on puisse dire sur notre famille qui puisse nous offenser", a-t-il écrit dans le journal The Times en 2017, ajoutant : "Ma mère est à l'épreuve des balles".

De ces jours, Camilla a déclaré: "Personne n'aime être regardé tout le temps. Il suffit de trouver un moyen de vivre avec."

Trouver un moyen de faire face aux critiques est devenu encore plus difficile en 1997 après la mort de Diana. En public, Charles s'est concentré sur ses fils William et Harry, et Camilla s'est retirée hors de vue. Mais leur relation a continué.

La position de Charles était que Camilla n'était pas négociable dans sa vie, et ainsi a commencé une campagne soigneusement chorégraphiée pour la réhabiliter aux yeux du public. Cela a commencé par un départ tardif de l'hôtel Ritz en 1999 où ils avaient célébré le 50e anniversaire de la sœur de Camilla. Six ans plus tard, ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie civile à Windsor Guildhall.

Légende image, Charles et Camilla ont fait leur première apparition officielle en couple en quittant une fête ensemble en 1999.

Toute crainte que le couple aurait pu avoir que la foule puisse réagir négativement aux jeunes mariés s'est avérée infondée, car ils ont été accueillis par des acclamations et des applaudissements de sympathisants.

Mais pendant de nombreuses années, le débat s'est poursuivi pour savoir si elle serait un jour connue sous le nom de reine. Bien que légalement autorisée à utiliser le titre, la ligne officielle était qu'elle serait plutôt connue sous le nom de princesse consort, afin d'apaiser ceux qui la blâmaient pour la rupture du mariage de Charles avec Diana.

En fin de compte, l'affaire a été réglée par la reine, qui a déclaré en 2022 que c'était son "souhait sincère que, le moment venu, Camilla soit connue sous le nom de reine consort". C'était la confirmation que Camilla avait mérité sa place aux côtés de Charles. Tout débat public était effectivement clos.

Si la reine se méfiait initialement de Camilla, cela devait être encore plus le cas pour les princes William et Harry. Tous deux ont dû faire face à la rupture très publique du mariage de leurs parents, puis à la mort de leur mère alors que William avait 15 ans et Harry à peine 12.

Légende image, Le couple s'est marié lors d'une cérémonie civile à Windsor Guildhall le 9 avril 2005.

En 2005, quelques mois après leur mariage, Harry, presque 21 ans, a déclaré que Camilla était une "femme merveilleuse" qui avait rendu leur père très heureux.

"William et moi l'aimons à la folie et nous nous entendons très bien avec elle."

Peu de choses ont été dites par l'un ou l'autre des frères sur leurs sentiments pour Camilla dans les années qui ont suivi. Cependant, en regardant les interactions et le langage corporel entre William, sa femme Catherine et Camilla lors d'engagements publics, il y a une chaleur et une familiarité qui suggèrent que les relations, du moins avec les Cambridges, sont bonnes.

Légende image, Camilla avec son son Tom et sa fille Laura de son mariage avec Andrew Parker Bowles.

Légende image, Camilla est devenue un membre clé de la famille royale lors d'événements comme le baptême de la princesse Charlotte en 2015.

Aujourd'hui âgée de 70 ans, la vie de Camilla consiste à subvenir aux besoins de son mari et de sa famille. Ses relations à Windsor peuvent faire la une des journaux, mais loin des projecteurs, Camilla est également une grand-mère enthousiaste de cinq enfants. Elle a gardé sa maison du Wiltshire, Ray Mill House, où elle s'échappe pour se détendre.

"Elle a une famille très proche qui la soutient, et un groupe de vieux amis proches", a déclaré son neveu Ben Elliott au magazine Vanity Fair. "Elle adore son mari, ses enfants et ses petits-enfants."

Camilla a également laissé sa marque dans des domaines qui la passionnent :

sensibiliser à l'ostéoporose, qui affligeait sa mère et sa grand-mère

braquer les projecteurs sur des sujets difficiles tels que la violence domestique, le viol et la violence sexuelle

cherche à transmettre un amour des livres hérité de son père avec un club de lecture sur Instagram

Peut-être parce qu'elle est arrivée à la royauté tard dans la vie, elle semble presque gênée par l'agitation qui l'entoure.

Alors que je couvrais une réception caritative à Clarence House, j'ai aperçu la duchesse passer la tête en haut du grand escalier, vérifiant que tout le monde était prêt. Heureuse que nous le soyons, elle est descendue et a donné une étreinte et un baiser enthousiastes au directeur général de l'organisme de bienfaisance.

Pendant le confinement, la duchesse a fait part de sa tristesse de ne pas pouvoir faire un "gros câlin" à ses petits-enfants. Au fur et à mesure que les restrictions se sont assouplies, elle a clairement apprécié de pouvoir retrouver son moi physiquement démonstratif.

Légende image, On voit régulièrement Charles et Camilla rire ensemble lors d'engagements publics

En la regardant travailler dans une pièce, il est clair qu'elle sait mettre les gens à l'aise. Elle n'a pas caché le fait qu'elle trouve les discours angoissants, mais elle a gagné en confiance au fil des ans.

Charles et Camilla sont maintenant mariés depuis 17 ans. En public, leur lien est évident. Un regard partagé, un rire - il y a rarement un événement où, à un moment donné, ils ne semblent pas partager une blague privée.

"Ils s'aiment et se respectent et rient de la même chose", a déclaré M. Elliott à Vanity Fair.

Ils vivent des vies de luxe mais sous le contrôle le plus intense, et la pression peut être incessante.

"C'est toujours agréable d'avoir quelqu'un à vos côtés", a déclaré le prince Charles à la chaîne de télévision CNN à l'approche de leur 10e anniversaire de mariage. "Elle est un soutien énorme et voit le côté drôle de la vie, Dieu merci."

"Parfois, c'est comme deux navires qui se croisent dans la nuit", a-t-elle dit à propos de leur vie ensemble, "mais nous nous asseyons toujours ensemble et prenons une tasse de thé et discutons de la journée. Nous avons un moment."