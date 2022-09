Roi Charles III : Quel genre de monarque sera-t-il ?

Par Sean Coughlan

Correspondant royal

il y a 49 minutes

Crédit photo, Getty Images

Charles, le plus ancien héritier du trône de l'histoire britannique, est désormais roi. Son apprentissage en tant qu'héritier, qui a duré 70 ans, a fait de lui le nouveau monarque le mieux préparé et le plus âgé à monter sur le trône.

Le roi, âgé de 73 ans, a été présent toute la durée du long règne de sa mère et a vu défiler des générations de dirigeants mondiaux, dont 15 premiers ministres britanniques et 14 présidents américains.

Après le règne remarquable et déterminant de la reine Elizabeth II, à quel type de roi peut-on s'attendre ? Et comment un prince habitué à s'exprimer sur les questions de société s'adaptera-t-il à la neutralité d'un monarque ?

A lire sur BBC Afrique :

En tant que roi, Charles n'aura plus son propre passeport ou permis de conduire, ni d'opinions fortes en public. Être monarque supplante l'individu.

C'est un cas de rôles différents, de règles différentes, estime le professeur Vernon Bogdanor, éminent expert constitutionnel.

"Il sait depuis ses premiers jours que son style devra changer. Le public ne veut pas d'un monarque qui fait campagne", explique le professeur Bogdanor.

Le roi Charles est bien conscient de la nécessité d'être moins franc. "Je ne suis pas si stupide. Je réalise que c'est un exercice distinct que d'être souverain", a-t-il déclaré dans une interview à la BBC en 2018. "L'idée que, d'une manière ou d'une autre, je vais continuer exactement de la même manière est un non-sens total".

Lorsqu'un nouveau monarque monte sur le trône, le profil royal sur les pièces est changé pour être orienté dans la direction opposée. Le règne de Charles aura également une orientation différente.

Le pays sur lequel le roi Charles régnera est beaucoup plus diversifié que celui dont a hérité sa mère, et le professeur Bogdanor prévoit que le nouveau roi s'adressera à une Grande-Bretagne multiculturelle et multiconfessionnelle.

Il s'attend à ce qu'il essaie d'agir comme une force unificatrice, en faisant des efforts plus visibles pour établir des liens avec les minorités ethniques et les groupes défavorisés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sur un vélo avec des membres du British Asian Trust au départ d'une randonnée sponsorisée à Highgrove House à Tetbury, Gloucestershire - juin 2021.

Le professeur Bogdanor prévoit également un plus grand mécénat royal pour les arts, la musique et la culture - plus de Shakespeare et moins de courses de chevaux.

Mais Sir Lloyd Dorfman, qui a travaillé avec le roi Charles pendant de nombreuses années dans le cadre de son association caritative Prince's Trust, ne prévoit pas un arrêt complet de son engagement sur des questions telles que le changement climatique et l'agriculture biologique.

"Il est très bien informé, très efficace. Il est difficile d'imaginer qu'il abandonnera tout cela de façon brutale le jour où il deviendra souverain", suggère Sir Lloyd.

On a beaucoup parlé de la préférence du Roi pour une monarchie "allégée". Cela signifie probablement que l'accent sera mis sur un groupe plus restreint de membres de la famille royale, avec Charles et Camilla, le prince William et Catherine en son centre.

Malgré cela, le message primordial du nouveau règne sera la continuité et la stabilité, selon la commentatrice royale Victoria Murphy.

"Ne vous attendez pas à des différences énormes et brutales. Il sera très prudent", dit-elle.

"Nous avons tendance à considérer la Reine comme une constante dans la vie nationale, mais à part elle, il est là depuis plus longtemps que quiconque dans la vie publique, plus longtemps que n'importe quel politicien", déclare le commentateur royal et auteur Robert Hardman.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La famille royale "amaigrie" sur le balcon de Buckingham Palace, juin 2022.

L'historien et auteur Sir Anthony Seldon pense que le roi Charles a été fortifié par le fait qu'on lui a donné raison sur des questions telles que les avertissements sur le changement climatique. Alors qu'il était autrefois ridiculisé, il possède aujourd'hui une "aura d'Attenborough", déclare Sir Anthony.

Lors du sommet sur le changement climatique qui s'est tenu à Glasgow en 2021, par exemple, Charles a été pris au sérieux par des personnalités telles que le président américain Joe Biden, selon M. Hardman, qui estime que son statut sur la scène mondiale lui sera utile en tant que roi.

"Ce n'était pas que des platitudes. Ils se sont assis tous les deux dans un coin et Biden leur a dit : 'C'est vous qui avez fait tout ça'", dit-il.

Mais quel genre de caractère verrons-nous chez le nouveau monarque ?

Ceux qui l'ont connu disent qu'au fond, c'est une personne plutôt timide et réservée. On le décrit comme une "âme sensible".

Crédit photo, PA Media Légende image, Photo officielle à l'occasion du 18e anniversaire du prince

Il reste une trace du garçon solitaire qui se plaignait d'être brimé et isolé à l'école. "Ils me jettent des pantoufles toute la nuit ou me frappent avec des oreillers ou se précipitent à travers la pièce et me frappent aussi fort qu'ils le peuvent", écrivait-il dans une lettre à la maison sur les tourments qu'il subissait dans le dortoir de son école.

Sa femme Camilla, aujourd'hui reine consort, l'a décrit comme : "Plutôt impatient. Il veut que les choses soient faites pour hier. C'est comme ça qu'il fait avancer les choses".

Elle a déclaré lors d'une interview télévisée pour le 70e anniversaire de Charles que sous le caractère plutôt sérieux que les gens voient en public, il y avait un côté plus enjoué,

"Ils le voient comme une personne très sérieuse, ce qu'il est. Mais je voudrais que les gens voient son côté plus léger. Il se met à genoux et joue avec les enfants, leur lit Harry Potter et fait les voix", a déclaré Camilla.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Charles avec son petit-fils le prince Louis, lors du jubilé de platine en juin 2022.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Charles et Camilla riant lors du Braemar Highland Gathering, le 3 septembre 2022.

Charles est devenu une figure détendue et accessible lorsqu'il rencontre le public, mettant son auditoire d'accord avec quelques blagues d'autodérision. Cela changera peut-être en tant que monarque, mais en tant que prince de Galles, il a développé un style affable et grand-père, sans aucune distance.

Pour un homme de 70 ans, le roi ne montre aucun signe de ralentissement.

Chris Pope, qui a travaillé avec Charles sur l'Institut d'enseignement du Prince, décrit le nouveau roi comme un personnage occupé et motivé, une "boule d'énergie" qui assume une énorme charge de travail.

"Il est véritablement passionné par le bien-être de la prochaine génération. Vous le constaterez dans une grande partie de son travail", déclare M. Pope.

Les activités caritatives du prince comprennent la protection du patrimoine et la préservation des compétences artisanales traditionnelles, tout en encourageant l'innovation et le changement.

"Il veille toujours à ce que les traditions ne se perdent pas, mais ce n'est pas la même chose que de dire qu'il faut revenir en arrière", explique M. Pope.

Le nouveau personnage du Roi semble réunir ces thèmes, qui pourraient être considérés comme allant dans des directions différentes, à savoir le désir de changement et la volonté de conservation. C'est une sorte de radical à la mode.

Crédit photo, Getty Images Légende image, À Shipton Mill dans le Gloucestershire, qui détient le HRH Royal Warrant et est spécialisé dans la mouture traditionnelle, juillet 2020.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Charles s'exprimant lors d'une action sur les forêts et l'utilisation des terres le troisième jour de la conférence sur le climat COP26 à Glasgow, novembre 2021.

Il ressemble parfois à un propriétaire terrien aux joues rouges descendu d'un tableau du XVIIIe siècle. À d'autres moments, il ressemble à un réformateur frustré, agacé par le fait que certaines communautés ont été négligées et laissées pour compte.

On dira beaucoup que King Charles a hérité du sens du devoir de sa mère, mais il a aussi hérité de sa foi religieuse et de son grand sens de l'humour.

Hitan Mehta travaille avec lui depuis qu'il a participé à la création du British Asian Trust en 2007.

"C'est un humanitaire dans l'âme. Je pense que les gens sous-estiment à quel point il se soucie des autres. Il parle souvent du monde qu'il va laisser à ses petits-enfants. Il s'en préoccupe vraiment", déclare M. Mehta.

Cela peut se traduire par des appels directs à l'action. Il devait être neuf heures un vendredi soir quand il m'a téléphoné pour me dire : "Je viens d'apprendre qu'il y a des inondations au Pakistan. Que faisons-nous ? Ce n'est pas comme s'il n'était pas occupé. Mais il a entendu parler du problème et il s'en occupe. Il se sent vraiment concerné", affirme M. Mehta.

"C'est un homme qui dîne ridiculement tard le soir, puis va à son bureau et s'endort sur ses notes", a déclaré le prince Harry à propos de son père.

Crédit photo, PA Media Légende image, Charles est né à Buckingham Palace en 1948.

Charles Philip Arthur George est né au palais de Buckingham le 14 novembre 1948. Lorsque la BBC annonce sa naissance, elle n'annonce pas que la Reine a eu un garçon, mais que sa mère a "accouché d'un prince en toute sécurité". Quatre ans plus tard, il devient héritier présomptif.

"Je me trouve né dans cette position particulière. Je suis déterminé à en tirer le meilleur parti. Et à faire tout ce que je peux pour aider", a déclaré Charles dans une interview en 2005.

Il a été le parrain ou le président de plus de 400 organisations et, en 1976, il a fondé sa propre organisation caritative phare, le Prince's Trust, en utilisant son indemnité de licenciement de la Royal Navy.

Cette organisation a aidé près de 900 000 jeunes défavorisés issus de certaines des régions les plus pauvres du pays et lui a donné un aperçu de toute une série de problèmes sociaux.

Son projet de créer un lien entre le Prince's Trust et ce qu'il appelle les "personnes les plus difficiles à atteindre dans la société" n'a pas toujours été bien accueilli.

"Le ministère de l'intérieur ne pensait pas du tout que c'était une bonne idée. Il a été assez difficile de la faire décoller", a-t-il déclaré dans une interview à la BBC en 2018.

Son travail a suscité des accusations d'ingérence politique et des accusations d'ingérence, notamment autour des mémos dits "araignée noire". Tirant leur nom de l'écriture arachnéenne de Charles, il s'agissait de lettres privées de Charles à des ministres du gouvernement à partir de 2004.

Ces lettres remettent en question l'approche du gouvernement sur des questions telles que l'agriculture, l'urbanisme, l'architecture, l'éducation et même la protection de la légine australe.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Charles, connu pour ses opinions publiques sur l'architecture, dans son village de Poundbury, dans le Dorset, en 1999.

Un ancien ministre du cabinet qui a subi le lobbying de Charles a déclaré qu'il ne s'est pas senti sous une grande pression, mais que son souvenir du nouveau roi est celui d'une personne aux opinions fixes. Il l'a vu arriver avec des opinions préétablies qu'il voulait poursuivre, plutôt que de vouloir s'engager dans des arguments opposés.

"Je ne me sentais pas intimidé. Il faisait ses interventions et vous receviez des lettres. Il n'affirmait pas, il ne poussait pas, il n'était pas discourtois", dit-il.

Réfléchissant aux allégations d'ingérence, Charles a déclaré lors d'une interview en 2006 : "Si c'est de l'ingérence, j'en suis très fier." Mais il a reconnu qu'il était dans "une situation sans issue".

"Si vous ne faites absolument rien, des trucs tout court, ils vont s'en plaindre. Si vous essayez de vous impliquer et de faire quelque chose pour aider, ils vont également se plaindre", a-t-il déclaré.

Dans une interview ultérieure, il a déclaré qu'il avait évité la politique partisane, mais qu'il se sentait obligé de s'exprimer sur des questions telles que "les conditions dans lesquelles les gens vivent".

L'ancien ministre travailliste Chris Mullin a décrit dans son journal intime un briefing avec Charles et comment il a été surpris par sa détermination et sa volonté de prendre le risque de "marcher sur les pieds des fonctionnaires". "Il revient sur le même point. Comment élargir les horizons des jeunes, surtout les mécontents, les malchanceux et même les malins. J'avoue que je suis impressionné. C'est un homme qui, s'il le voulait, pourrait gaspiller sa vie dans l'oisiveté et la complaisance."

Crédit photo, Chris Jackson / Clarence Hous via Getty images Légende image, Charles pose pour un portrait officiel à l'occasion de son 70e anniversaire dans les jardins de Clarence House.

Quel soutien public le roi Charles aura-t-il au début de son règne ?

"Une chose aussi curieuse que la monarchie ne survivra pas si l'on ne tient pas compte de l'attitude des gens. Après tout, si les gens n'en veulent pas, ils ne l'auront pas", a déclaré Charles.

Selon une étude réalisée par YouGov en décembre 2021, sa popularité est en hausse, près des deux tiers des personnes le voyant d'un œil positif.

Mais les sondages d'opinion ont toujours montré qu'il était moins populaire que sa mère, la reine Elizabeth II, ou que son fils, le prince William, et qu'il restait donc une part importante du public à convaincre. Sa popularité est notamment plus faible auprès des jeunes.

Selon Victoria Murphy, cela pourrait refléter les représentations peu sympathiques de Charles dans les émissions de télévision et les films sur sa relation avec sa première épouse, Diana, princesse de Galles, décédée dans un accident de voiture en août 1997.

Ces émissions peuvent être un mélange de réalité et de fiction, mais elles ont une grande influence.

"Ce qui a été vraiment intéressant ces dernières années, c'est l'importance que Diana continue d'avoir dans le récit de la famille royale", explique Mme Murphy.

À mesure que Charles s'est approché du trône, on a tenté de modifier la perception du public, explique le professeur Pauline Maclaran du Centre d'étude de la monarchie moderne à Royal Holloway, Université de Londres.

Après avoir été tourné en dérision dans des émissions comiques telles que Spitting Image, il a été progressivement repositionné comme un personnage plus digne, un "sage" ayant des choses sérieuses à dire sur l'environnement, explique le professeur Maclaran.

Les intérêts du public ne sont peut-être pas toujours aussi élevés. En tant que chef de la famille royale, il devra faire face à l'appétit mondial intense pour les histoires concernant le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, et leur relation avec la famille royale.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le prince était visiblement bouleversé lors des funérailles de son père, le prince Philip, en 2021.

L'endroit où les histoires royales commencent à se chevaucher avec le feuilleton de la vie des célébrités n'est pas son territoire naturel.

Le roi Charles doit faire face à d'autres décisions familiales difficiles, comme le rôle futur du prince Andrew, ou son absence, après l'accord de règlement qui a suivi les plaintes pour agression sexuelle de Virginia Giuffre.

En dehors du Royaume-Uni, un défi majeur sera de redéfinir une relation plus moderne avec le Commonwealth. En tant que nouveau chef du Commonwealth, comment ses visites dans les pays du Commonwealth pourront-elles gérer les difficiles héritages du colonialisme et des questions telles que l'esclavage ?

Le roi Charles est devenu le chef d'État de 14 pays, en plus du Royaume-Uni. Certains d'entre eux pourraient vouloir devenir des républiques, tout en restant membres du Commonwealth, et le roi Charles a déjà fait savoir qu'il était prêt pour des conversations adultes sur le changement.

Certaines décisions ont déjà été prises, qui ont permis d'aplanir le chemin de son nouveau règne. Il a dû être ravi lorsque sa mère est intervenue pour dire que Camilla devrait utiliser le titre de Reine consort, plutôt que celui de Princesse.

Camilla lui sera d'un soutien vital alors qu'il entame l'un des rôles les plus importants au monde, à un âge où la plupart des gens auraient pris leur retraite.

Ce moment, dans toute sa solennité intimidante, l'a attendu toute sa vie.