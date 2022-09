Reine Elizabeth II : les enfants se souviennent de ''ce scintillement fantastique''

il y a 54 minutes

Les enfants de la reine Elizabeth ont partagé leurs souvenirs préférés du sens de l'humour, de l'amour des vacances en famille et du "scintillement fantastique" de leur mère. La famille royale s'exprimait dans le cadre d'un BBC One Special - A Tribute to Her Majesty The Queen.