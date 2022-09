Charles III est officiellement proclamé roi lors d'une cérémonie historique

BBC News Mundo

Crédit photo, PA Media Légende image, Le roi Charles III lors de la cérémonie du Conseil de l'Ascension.

Charles III a été proclamé roi lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au palais de St James, dans le centre de Londres, samedi.

Charles est devenu roi immédiatement après le décès de sa mère, la reine Elizabeth II, mais son nouveau rôle a été officiellement confirmé lors d'une cérémonie historique samedi.

Le nouveau roi a été proclamé par le Conseil de l'Ascension et a prêté serment au cours d'une cérémonie élaborée et traditionnelle, qui n'avait pas eu lieu depuis plus de sept décennies.

La cérémonie

Le Conseil de l'Ascension est un organe cérémoniel qui se réunit après la mort d'un monarque pour proclamer officiellement l'ascension du successeur au trône.

C'est la première fois dans l'histoire que la cérémonie du Conseil de l'Ascension est télévisée, sur décision de Charles III lui-même.

L'événement est divisé en deux parties, et le roi n'est présent que lors de la deuxième partie.

Dans la première partie, la présidente du Conseil privé - en l'occurrence Penny Mordaunt MP, récemment nommée par l'actuelle première ministre Liz Truss - a officialisé la mort d'Elizabeth II.

Le greffier du Conseil a ensuite lu le texte de la Proclamation de l'Ascension, y compris le titre de roi choisi par Charles, Charles III.

La proclamation est signée par un groupe comprenant la reine consort, le prince de Galles, l'archevêque de Canterbury, le Lord Chancelier, l'archevêque d'York et le Premier ministre.

Le roi entre pour la deuxième partie du Conseil, à laquelle ne participent que les conseillers privés. Il y fait une déclaration personnelle sur la mort de la reine.

"J'ai le devoir très douloureux d'annoncer la mort de ma chère mère la Reine.

"Je sais combien vous, la nation tout entière - et je dirais même le monde entier - compatissez avec moi dans cette perte irréparable que nous avons subie."

"La sympathie exprimée par tant de personnes pour ma sœur et mes frères est ma plus grande consolation. Et cette affection et ce soutien écrasants devraient être étendus à toute notre famille dans notre perte."

En outre, le roi a prêté le serment de préserver l'Église d'Écosse et a signé deux documents pour le consigner, la reine consort et le prince de Galles figurant parmi les témoins de sa signature.

En Écosse, il existe une division des pouvoirs entre l'Église et l'État, chacun étant suprême dans sa propre sphère.

L'Église se gouverne elle-même pour tout ce qui concerne ses propres activités. Son autorité suprême est l'Assemblée générale de l'Église d'Écosse, présidée par un modérateur élu chaque année par l'Assemblée elle-même.

Le nouveau souverain, en l'occurrence Charles III, est donc obligé de prêter serment pour préserver la sécurité de l'Église d'Écosse dans son ascendant.

Ce serment a été prêté par tous les monarques lors de leur accession depuis George Ier en 1714.

La cérémonie s'est déroulée en présence de 200 des 700 membres du Conseil privé, qui ont signé la proclamation. Parmi eux, les anciens premiers ministres Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown, Tony Blair et John Major.

Cette proclamation a été suivie de la première proclamation publique depuis le balcon de la Friary Court du palais de St James, par un fonctionnaire connu sous le nom de Chief King at Arms of the Garter, accompagnée d'un spectacle vieux de plusieurs siècles, avec des trompettes jouant une fanfare et l'hymne national joué, avec les mots "God save the King" plutôt que "God save the Queen" pour la première fois depuis 1952.

Il y a également eu 41 salves tirées depuis Hyde Park et 62 depuis la Tour de Londres.

La proclamation annonçant Charles comme roi sera lue à Édimbourg, Cardiff et Belfast, les capitales de l'Écosse, du Pays de Galles et de l'Irlande du Nord respectivement.

Après l'achèvement de la cérémonie de Saint-Jacques, il faudra peut-être attendre un certain temps avant le couronnement de Charles III, qui sera le grand moment symbolique de son accession au trône.

Quelque 16 mois se sont écoulés entre la mort du père de la reine Elizabeth, le roi George VI, en février 1952, et son couronnement en juin 1953.

Analyse de Sean Coughlan, correspondant de la Maison royale.

Le nouveau roi rend un hommage chaleureux à sa mère, mais c'est à ce moment que Charles commence à réfléchir à l'avenir de son propre règne.

Devant les rangs du Conseil de l'Ascension, le roi Charles promet de consacrer le reste de sa vie au service de la monarchie.

C'était un mélange de rituel, de langage orné et de pratique constitutionnelle.

Charles est désormais chef d'État et c'est ainsi que s'opère le transfert symbolique et sans heurts d'un règne à l'autre, avec serments et signatures.

L'encrier utilisé à cet effet lui avait été offert par ses fils, le prince William et le prince Harry.

Les annonces ont également confirmé que le jour des funérailles nationales de la Reine serait un jour férié.

Mais voici le roi qui assume publiquement ses nouvelles responsabilités, promettant de suivre l'exemple de la reine. C'était une chorégraphie de la continuité.

Depuis 900 ans, le couronnement a lieu à l'abbaye de Westminster. Guillaume le Conquérant a été le premier monarque à y être couronné et Charles III sera le 40e.

C'était un service anglican, officié par l'archevêque de Canterbury. Au point culminant de la cérémonie, l'archevêque posera sur la tête de Charles la couronne de saint Édouard, une pièce en or massif datant de 1661.

La couronne est la pièce maîtresse des joyaux de la couronne dans la Tour de Londres et n'est portée par le monarque qu'au moment du couronnement (notamment en raison de son poids de 2,23 kg).

Contrairement aux mariages royaux, le couronnement est un événement d'État, le gouvernement le finance et décide en dernier ressort de la liste des invités.

Il y aura de la musique, des lectures et l'onction rituelle du nouveau monarque, à l'aide d'huile d'orange, de roses, de cannelle, de musc et d'ambre gris.