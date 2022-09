Arbre de la famille royale : William confirmé comme prince de Galles

il y a 17 minutes

Suite au décès de la reine Elizabeth II, son fils aîné Charles est devenu roi.

Il sera connu sous le nom de roi Charles III - le premier Charles à s'asseoir sur le trône depuis 1685. La reine, qui est décédée le 8 septembre, était le monarque qui a régné le plus longtemps dans l'histoire britannique.

Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur la famille royale et la ligne de succession.

Roi Charles III

Naissance : 1948

Crédit photo, Getty Images

Charles est devenu roi au moment où sa mère est morte.

Le désormais ancien prince de Galles a épousé Lady Diana Spencer, qui est devenue la princesse de Galles, le 29 juillet 1981. Le couple a eu deux fils, William et Harry. Ils se sont ensuite séparés et leur mariage a été dissous en 1996. Le 31 août 1997, la princesse est tuée dans un accident de voiture à Paris.

Il a épousé Camilla Parker Bowles le 9 avril 2005. Lorsque Charles est devenu roi, elle est devenue reine consort, conformément aux souhaits de la reine Elizabeth II.

Ligne de succession

1. William, prince de Galles

Naissance : 1982

Crédit photo, Getty Images

Le Prince William est le fils aîné du Roi Charles III et de Diana, Princesse de Galles, et est maintenant le premier en ligne pour le trône.

Il a 15 ans lorsque sa mère meurt. Il a poursuivi ses études à l'université de St Andrews, où il a rencontré sa future épouse, Kate Middleton. Le couple s'est marié en 2011.

Le jour de son 21e anniversaire, il a été nommé conseiller d'État - remplaçant la reine lors d'occasions officielles. Lui et sa femme ont eu leur premier enfant, George, en juillet 2013, leur deuxième, Charlotte, en 2015 et leur troisième, Louis, en 2018.

Le prince a suivi une formation dans l'armée, la Royal Navy et la RAF avant de passer trois ans comme pilote de recherche et de sauvetage de la RAF à RAF Valley à Anglesey, au nord du Pays de Galles. Il a également travaillé à temps partiel pendant deux ans en tant que copilote de l'East Anglian Air Ambulance, parallèlement à ses fonctions royales. Il a quitté ce rôle en juillet 2017 pour assumer davantage de fonctions royales au nom de la reine et du duc d'Édimbourg.

William a hérité du duché de Cornouailles de son père et est désormais le prince de Galles. Catherine est désormais la princesse de Galles.

En tant qu'héritier du trône, ses principales fonctions consistent à soutenir le roi dans ses engagements royaux.

2. Prince George de Galles

Naissance : 2013

Crédit photo, Getty Images

Le prince George de Galles est né le 22 juillet 2013 à l'hôpital St Mary de Londres. Son père était présent pour la naissance de son fils, qui pesait 3,8kg.

Le prince George est le deuxième dans l'ordre de succession au trône, après son père.

3. Princesse Charlotte de Galles

Naissance : 2015

Crédit photo, Getty Images

Catherine, princesse de Galles, a donné naissance à son deuxième enfant, Charlotte Elizabeth Diana, le 2 mai 2015, toujours à l'hôpital St Mary. William était présent pour la naissance du bébé de 3,7 kg (8lb 3oz).

Elle est troisième dans la lignée du trône, après son père et son frère aîné, et est connue sous le nom de Son Altesse Royale la Princesse Charlotte de Galles.

4. Prince Louis de Galles

Naissance : 2018

Crédit photo, Getty Images

La nouvelle princesse de Galles a donné naissance à son troisième enfant, un garçon pesant 8lbs 7oz, le 23 avril 2018, à l'hôpital St Mary de Londres.

William était présent pour la naissance de Louis Arthur Charles, qui est le quatrième dans la lignée du trône.

5. Prince Harry, duc de Sussex

Naissance : 1984

Crédit photo, Getty Images

Le prince Harry a suivi une formation à l'Académie militaire royale de Sandhurst et est ensuite devenu lieutenant dans l'armée, servant comme pilote d'hélicoptère.

Au cours de ses 10 années dans les forces armées, le Capt Wales, comme on l'a surnommé, a connu le service actif en Afghanistan à deux reprises, de 2012 à 2013, en tant que copilote et tireur d'hélicoptère Apache. Il a quitté l'armée en 2015 et se concentre désormais sur des activités caritatives, notamment la conservation en Afrique et l'organisation des Invictus Games pour les membres blessés des forces armées.

Il est conseiller d'État depuis son 21e anniversaire et remplace la reine dans ses fonctions officielles.

Il a épousé l'actrice américaine Meghan Markle le 19 mai 2018 au château de Windsor. En janvier 2020, le couple royal a déclaré qu'il prendrait du recul en tant que royal "senior" et partagerait son temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Ils ont dit qu'ils avaient l'intention de "travailler pour devenir financièrement indépendants".

Un peu plus d'un an plus tard, Buckingham Palace a confirmé que le couple ne reprendrait pas ses fonctions royales et renoncerait à ses nominations militaires honorifiques et à ses parrainages royaux.

6. Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Naissance : 2019

Crédit photo, Getty Images

Le premier enfant des Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, est né le 6 mai 2019, pesant 7lbs 3oz, en présence du duc pour sa naissance. En le nommant comme ils l'ont fait, le couple a choisi de ne pas utiliser de titre pour leur premier né.

Lorsque le nom a été annoncé, le correspondant royal de la BBC, Jonny Dymond, a déclaré que cette décision était une forte indication que le couple ne voulait pas l'élever en tant que royal officiel.

7. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

Naissance : 2021

La duchesse de Sussex a donné naissance à son deuxième enfant à Santa Barbara, en Californie, le 4 juin 2021. Lilibet Diana Mountbatten-Windsor - qui sera connue sous le nom de Lili - est nommée d'après le surnom de la famille royale pour la reine et est son 11e arrière-petit-enfant.

Elle a reçu le deuxième prénom Diana en l'honneur de la mère du prince Harry, décédée dans un accident de voiture en 1997 alors qu'il avait 12 ans.

8. Le duc d'York

Naissance : 1960

Crédit photo, Getty Images

Le prince Andrew, huitième dans l'ordre de succession au trône, est le troisième enfant de la reine et du duc d'Édimbourg - mais le premier à naître d'un monarque régnant depuis 103 ans.

Il a été fait duc d'York lors de son mariage avec Sarah Ferguson, qui est devenue duchesse d'York, en 1986. Ils ont eu deux filles - Beatrice, en 1988, et Eugenie, en 1990. En mars 1992, il a été annoncé que le duc et la duchesse allaient se séparer. Ils ont divorcé en 1996.

Le duc a servi pendant 22 ans dans la Royal Navy et a participé activement à la guerre des Malouines en 1982. En plus de ses engagements royaux, il a occupé le poste de représentant spécial du commerce pour le gouvernement jusqu'en 2011.

Le prince Andrew s'est éloigné des fonctions royales en 2019 après une interview avec la BBC sur sa relation avec le financier américain Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé alors qu'il attendait son procès pour trafic sexuel et complot.

En février, il a accepté de payer une somme non divulguée pour régler une affaire civile d'agression sexuelle portée contre lui aux États-Unis par l'une des victimes d'Epstein, bien qu'il n'ait pas reconnu sa responsabilité et qu'il ait nié à plusieurs reprises les allégations.

9. La princesse Béatrice

Naissance : 1988

Crédit photo, Getty Images

La princesse Beatrice est la fille aînée du prince Andrew et de Sarah, duchesse d'York. Son titre complet est Son Altesse Royale la Princesse Beatrice de York. Elle n'a pas de nom de famille officiel, mais utilise le nom York.

Elle a épousé le magnat de l'immobilier Edoardo Mapelli Mozzi à la chapelle royale de tous les saints de Royal Lodge, à Windsor, en juillet 2020. Le couple devait se marier en mai, mais le coronavirus a retardé les plans.

10. Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi

Naissance : 2021

La princesse Beatrice a eu une petite fille, Sienna Elizabeth, en septembre 2021, qui est 10e dans l'ordre de succession au trône et 12e arrière-petite-fille de la reine. La princesse Beatrice est également la belle-mère du fils de M. Mapelli Mozzi, Christopher Woolf, surnommé Wolfie, issu de sa précédente relation avec Dara Huang.

11. Princesse Eugenie

Naissance : 1990

Crédit photo, Getty Images

La princesse Eugénie est la fille cadette du prince Andrew et de Sarah, duchesse d'York. Son titre complet est Son Altesse Royale la Princesse Eugénie d'York et elle est la 11e en ligne pour le trône.

Comme sa sœur la princesse Beatrice, elle n'a pas de nom de famille officiel, mais porte le nom de York. Elle a épousé son petit ami de longue date Jack Brooksbank au château de Windsor le 12 octobre 2018.

12. August Philip Hawke Brooksbank

Naissance : 2021

Crédit photo, PRINCESS EUGENIE

Le fils de la princesse Eugenie et de Jack Brooksbank, August, né le 9 février 2021, est le neuvième arrière-petit-enfant de la reine.

13. Le comte de Wessex

Naissance : 1964

Crédit photo, Getty Images

Le prince Edward a reçu le titre de comte de Wessex et vicomte Severn lors de son mariage avec Sophie Rhys-Jones en 1999. Le couple a deux enfants, Lady Louise, née en 2003, et James, Viscount Severn, né en 2007.

Après une brève période dans les Royal Marines, le prince a créé sa propre société de production télévisuelle. Il a ensuite soutenu la Reine dans ses fonctions officielles et s'est engagé en public pour des œuvres caritatives. Il est le 13e héritier du trône.

14. James, vicomte Severn

Naissance : 2007

Crédit photo, PA

Le vicomte Severn est le plus jeune enfant du comte et de la comtesse de Wessex. Le couple a décidé de donner à leurs enfants des titres de "courtoisie" en tant que fils ou filles d'un comte, plutôt que le style prince ou princesse. On pense que cette décision a été prise pour éviter certains des fardeaux des titres royaux.

15. Lady Louise

Naissance : 2003

Crédit photo, PA Media

Née en 2003, Lady Louise Windsor est l'aînée des enfants du comte et de la comtesse de Wessex. Cependant, elle se situe plus bas dans la ligne de succession que son frère cadet car elle est née avant l'entrée en vigueur d'une loi supprimant le système qui permettait à un fils cadet de supplanter une fille aînée.

16. La princesse royale

Naissance : 1950

Crédit photo, Getty Images

Anne, princesse royale, est le deuxième enfant de la reine et sa fille unique. À sa naissance, elle était troisième dans l'ordre de succession au trône, mais elle est maintenant seizième. Elle a reçu le titre de princesse royale en juin 1987.

La princesse Anne s'est mariée deux fois ; son premier mari, le capitaine Mark Phillips, est le père de ses deux enfants, Peter et Zara, tandis que son second est le vice-amiral Timothy Laurence.

La princesse a été la première personne de la famille royale à utiliser le nom de famille Mountbatten-Windsor dans un document officiel, dans le registre des mariages après son mariage avec le Capitaine Phillips. Elle a participé à des épreuves équestres pour la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de Montréal en 1976 et s'implique dans un certain nombre d'organisations caritatives, notamment Save the Children, dont elle est la présidente depuis 1970.

17. Peter Phillips

Naissance : 1977

Crédit photo, Getty Images

Peter Phillips est l'aîné des petits-enfants de la Reine. Il a épousé la Canadienne Autumn Kelly en 2008 et ensemble ils ont deux filles, Savannah, née en 2010, et Isla, née en 2012.

Les enfants de la princesse royale n'ont pas de titres royaux, car ils descendent de la lignée féminine. Mark Phillips a refusé l'offre d'un comté lors de son mariage, leurs enfants n'ont donc pas de titres de courtoisie.

Peter Phillips et sa femme ont annoncé qu'ils divorçaient en février 2020.

18. Savannah Phillips

Naissance : 2010

Crédit photo, PA Media

Savannah, née en 2010, est la fille aînée de Peter et Autumn Phillips et a été la première arrière-petite-fille de la Reine.

19. Isla Phillips

Naissance : 2012

Crédit photo, PA Media

Isla, née en 2012, est la deuxième fille de Peter et Autumn Phillips.

20. Zara Tindall

Naissance : 1981

Crédit photo, Getty Images

Zara Tindall a suivi sa mère et son père avec une carrière d'équitation très réussie - elle a notamment remporté une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Elle a épousé l'ancien joueur de rugby anglais Mike Tindall en 2011 et le couple a eu son premier enfant, Mia Grace, en 2014.

Les enfants de la princesse royale ne détiennent pas de titre royal, car ils descendent de la lignée féminine, mais elle reste 20e en ligne pour le trône. Leur père, Mark Phillips, a refusé un comté lorsqu'il a épousé la princesse Anne, ils n'ont donc pas de titres de courtoisie.

21. Mia Grace Tindall

Naissance : 2014

Crédit photo, Getty Images

La petite-fille de la reine, Zara Tindall, a donné naissance à son premier enfant, Mia Grace, en janvier 2014.

22. Lena Elizabeth Tindall

Naissance : 2018

Crédit photo, PA Media

Le deuxième enfant du couple est né le 18 juin 2018 à la maternité de Stroud, dans le Gloucestershire, pesant 9lb 3oz.

Lena Elizabeth a été nommée en l'honneur de son arrière-grand-mère.

Comme sa sœur, Lena Elizabeth n'a pas de titre royal et sera donc également connue sous le nom de Miss Tindall.

23. Lucas Philip Tindall

Naissance : 2021