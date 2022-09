Changement d'image de la famille royale : qu'adviendra-t-il des timbres, des pièces, des billets de banque et des passeports ?

Après 70 ans sur le trône, la reine Elizabeth II est devenue une partie intrinsèque de la vie quotidienne des habitants du Royaume-Uni. Ils sont habitués à voir son portrait, son profil et ses armoiries sur des lettres, dans leur petite monnaie et sur des boîtes de céréales - alors qu'est-ce qui sera différent maintenant ?

Tout change

La reine figure sur tous les billets de la Banque d'Angleterre depuis 1960 (les billets émis par les banques écossaises et nord-irlandaises ne représentent pas le monarque). Environ 4,5 milliards de billets individuels de la Banque d'Angleterre, d'une valeur d'environ 80 milliards de livres, sont actuellement en circulation et, comme pour les pièces, ils seront progressivement retirés.

Timbres et boîtes postales

La Royal Mail va désormais cesser de produire les timbres Reine Elizabeth II - bien qu'ils puissent encore être utilisés sur les lettres et les colis - et entamer le processus de création de nouveaux timbres.

Plus de 60 % des 115 000 boîtes aux lettres du Royaume-Uni portent la marque EIIR de la reine Elizabeth II - E pour Elizabeth et R pour Regina, qui signifie reine. En Écosse, elles arborent la couronne écossaise.

Sceau d'approbation royal

Qu'il s'agisse de tomate ketchup, de paquets de céréales ou de parfums, il y a de fortes chances qu'il y ait les armoiries royales accompagnées de la mention "By appointment to Her Majesty the Queen" ((Sur rendez-vous avec Sa Majesté la Reine) sur certains des produits d'épicerie ou d'autres articles. Il s'agit de produits qui ont reçu un mandat royal, ce qui signifie que l'entreprise qui les fabrique approvisionne régulièrement les maisons royales.