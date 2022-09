Roi Charles III : que s'est-il passé lors de la toute première cérémonie de proclamation télévisée ?

il y a une heure

Crédit photo, PA Media Légende image, Le Roi Charles III et Camilla, Reine Consort, lors du Conseil d'accession historique, ce samedi.

Charles III est officiellement proclamé roi au cours d'une cérémonie historique au palais de Saint-Jacques, à Londres.

Au cours de la cérémonie traditionnelle de samedi matin - qui a été retransmise à la télévision pour la première fois - les drapeaux qui avaient été mis en berne en signe de deuil pour la Reine défunte ont été hissés à leur plein mât pour célébrer le nouveau Roi.

Une vague d'autres proclamations aura lieu dans tout le Royaume-Uni jusqu'à dimanche, lorsque les drapeaux seront remis en berne pendant la période de deuil qui suit le décès de la reine Elizabeth II, le 8 septembre.

Le nouveau roi a été proclamé par un conseil d'adhésion et a prêté serment au cours d'une cérémonie élaborée, ancrée dans la tradition - et qui n'avait pas eu lieu depuis plus de sept décennies.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Santé au nouveau roi

Qu'est-ce que la proclamation exactement ?

Charles était déjà roi - selon les termes de l'Acte d'établissement de 1701, il le devenait automatiquement à la mort de sa mère. L'objectif du Conseil d'accession était donc cérémoniel : il s'agissait d'annoncer officiellement le nom du nouveau monarque.

Normalement, cela se fait dans les 24 heures suivant le décès du souverain. Mais cette fois-ci, un peu plus de temps s'est écoulé entre le décès de la reine Élisabeth II et la cérémonie au palais de Saint-James, dans le centre de Londres, tout près du palais de Buckingham.

Dans une autre rupture avec la tradition, le roi Charles III a décidé que, pour la première fois, le Conseil d'adhésion serait télévisé.

Qui y a assisté ?

Plus de 200 membres du Conseil privé - un corps de conseillers officiels du monarque, pour la plupart des anciens et actuels politiciens, se sont réunis au Palais de St James, ainsi que des membres du clergé.

Le Conseil remonte à l'époque des rois normands. Alors qu'il compte 700 membres, seuls 200 ont été convoqués.

Les anciens premiers ministres britanniques Gordon Brown, David Cameron, Boris Johnson et Theresa May - qui ont rencontré la reine à de nombreuses reprises au fil des ans - étaient tous présents, de même que le Lord-Maire de la ville de Londres, des juges de haut rang et d'autres fonctionnaires.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le leader travailliste Sir Keir Starmer et les anciens Premiers ministres britanniques Tony Blair, Gordon Brown, Boris Johnson, David Cameron, Theresa May et John Major étaient présents.

Camilla Parker Bowles, l'épouse de Charles depuis 17 ans (qui porte désormais le titre de Reine Consort) et le fils du roi, William, le nouveau prince de Galles, étaient également présents.

Première partie : le Roi est nommé

Le Conseil d'adhésion était divisé en deux parties, et Charles n'était présent que pour la seconde.

Lors du premier moment, le Lord Président - la députée conservatrice Penny Mordaunt, nommée par le Premier ministre Liz Truss le 6 septembre - a annoncé la mort du monarque.

Elle a ensuite demandé au greffier du conseil de lire la proclamation d'adhésion, qui comprenait le titre choisi par Charles comme roi - Charles III.

Les quelques 200 personnes réunies dans la salle ont alors toutes dit "God save the King" avant que les documents ne soient signés.

Le Prince William, le Premier ministre Liz Truss et l'archevêque Justin Welby assistent à la cérémonie.

Crédit photo, PA Media Légende image, Les soldats ont participé à une salve d'armes à feu pour le roi Charles III.

Crédit photo, PA Media Légende image, Des salves d'armes ont eu lieu à Londres et dans d'autres parties du pays.

Crédit photo, PA Media

L'acte de proclamation a ensuite été signée par les membres de la famille royale, le Premier ministre, l'archevêque de Canterbury, le Lord Chancelier et le Comte Marshall - le duc de Norfolk - qui est chargé d'organiser les cérémonies d'État.

Après la signature, Mme Mordaunt a demandé le silence, puis a lu les points en suspens, notamment l'ordre de tirer des pièces d'artillerie à Hyde Park, dans le centre de Londres, et à la Tour de Londres.

La proclamation a également été lue à Belfast, Cardiff, Édimbourg et dans d'autres endroits du pays.

Deuxième partie : le Roi parle

La deuxième partie du Conseil d'accession a été l'occasion pour le Conseil privé d'accueillir le nouveau roi dans la salle du trône du palais de St James.

Il s'agissait de la première réunion du Conseil privé tenue par le nouveau monarque.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Charles était déjà roi à la mort de sa mère, et le Conseil d'accession n'avait qu'un but cérémoniel.

Les conseillers ont fait la queue pour l'accueillir, tout le monde étant debout, la tradition voulant que personne ne siège au Conseil privé.

Dans un premier discours émouvant devant le Conseil, le nouveau roi a évoqué la "vie de service de sa maman chérie" et s'est engagé à suivre ses traces.

"Le monde entier compatit avec moi dans la perte irréparable que nous avons tous subie."

"Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion. Même si nous sommes en deuil, nous rendons grâce pour cette vie très fidèle."

Le roi a ensuite évoqué ses nouvelles responsabilités.

"Je suis profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et lourdes responsabilités qui me sont désormais transmis."

Il a également rendu hommage à Camilla, Reine Consort. "Je suis profondément encouragé par le soutien constant de mon épouse bien-aimée", a-t-il déclaré.

Quel est le serment que le roi Charles a prêté ?

Aux termes de l'Acte d'Union, les nouveaux monarques sont également tenus de prêter le serment de maintenir et de préserver l'Église d'Écosse.

En effet, il existe en Écosse une division des pouvoirs entre l'Église et l'État.

Charles signe deux copies du serment devant le Conseil privé. Des témoins ont également signé ces serments, dont le prince William - le nouveau prince de Galles - suivi de Camilla, la reine consort.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le prince William et son épouse Catherine ont été nommés Prince et Princesse de Galles, tandis que Camilla est désormais Reine Consort.

Alors que les derniers témoins signent la déclaration, un orchestre se met à jouer.

Charles aurait pu s'opposer à n'importe lequel des serments qu'on lui demandait de prononcer, bien que la dernière fois qu'un nouveau monarque l'ait fait, c'était en 1910, lorsque le roi George V avait rejeté la formulation anticatholique du serment de la déclaration.

Que s'est-il passé sur le balcon ?

L'action se déplace ensuite à l'extérieur du palais.

Les membres du public sont admis du Mall à la Friary Court pour assister à la proclamation du roi Charles III.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La proclamation du roi d'Angleterre Charles III a été lue depuis le balcon de la cour du couvent.

"Ils sont venus en portant leurs animaux de compagnie, en serrant des fleurs, un enfant en pyjama Spiderman, des infirmes sur des chaises roulantes. Des personnes en costume à celles en tenue de cycliste", a rapporté James Bryant de la BBC.

Le roi d'armes de la Jarretière s'est rendu sur le balcon au-dessus de Friary Court pour lire la proclamation et les trompettes d'État ont entonné le salut royal.

L'hymne national a ensuite été joué avec les mots "God Save the King" pour la première fois en plus de sept décennies.

Puis vint la célébration collective : Le roi d'armes de la Jarretière a déclaré : "Trois acclamations pour Sa Majesté le Roi. Hip-Hip...", la Garde du Roi répondant trois fois "Hourra", tout en levant leur bonnet en peau d'ours au-dessus de la tête.

Les trompettes d'État et les hérauts forment ensuite un cortège de véhicules. Ils se sont rendus au Royal Exchange, dans la ville de Londres, où une nouvelle proclamation a été lue.

Crédit photo, Getty Images

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trompettes d'État en position sur le balcon au-dessus de la cour du Friary.

Légende image, La cérémonie de proclamation au Royal Exchange - la deuxième et dernière cérémonie de ce type organisée à Londres ce samedi.

Et ensuite ?

La cérémonie s'achève lorsque le greffier du Conseil privé proclame Charles "Roi, chef du Commonwealth, défenseur de la foi", avant de déclarer "God Save the King".

Penny Mordaunt termine la cérémonie en lisant à haute voix les projets d'ordonnance de la proclamation à autoriser, le roi Charles III les approuvant un par un.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Lord Président du Conseil privé (actuellement Penny Mordaunt MP) a dirigé la cérémonie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Roi a signé les ordres un par un

L'un d'entre eux prévoyait que le jour des funérailles de la Reine soit un jour férié.