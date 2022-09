Elizabeth II : quand et où auront lieu ses funérailles ?

La reine Elizabeth II reposera en chapelle ardente pendant quatre jours entiers avant ses funérailles nationales. Le public pourra voir le cercueil de la reine au Westminster Hall et lui rendre hommage à Édimbourg.

Avant cela, la reine sera en repos dans la cathédrale St Giles d'Édimbourg pendant vingt-quatre heures, à partir du lundi 12 septembre, et le public pourra lui rendre hommage.

Sa famille, des hommes politiques et des dirigeants du monde entier assisteront à ses funérailles nationales ce jour-là, qui sera férié.

Lundi après-midi, il se rendra à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg, avec les membres de la famille royale. Un service religieux y sera célébré et le cercueil y reposera pendant vingt-quatre heures, pour que les gens puissent lui rendre hommage.

Avant les funérailles, le nouveau roi se rendra en Écosse, en Irlande du Nord et au Pays de Galles.

L'abbaye de Westminster est l'église historique où sont couronnés les rois et les reines de Grande-Bretagne, mais aucun service funèbre n'y a été célébré depuis le XVIIIe siècle. Les funérailles du père, du grand-père et de l'arrière-grand-mère de la reine Victoria, dans les années 1900, ont toutes eu lieu à la chapelle Saint-Georges, à Windsor.

Les chefs d'État du monde entier seront invités à se joindre aux membres de la famille royale pour commémorer la vie et les services de la reine.

De hauts responsables politiques britanniques, l'actuelle Première ministre et ses prédécesseurs sont également attendus à la cérémonie télévisée.

Un "règne inégalé"

Les matchs de football de la Premier League, de la English Football League, d'Écosse ou d'Irlande du Nord ont été reportés à mardi, tandis que tous les matchs de la Women's Super League, de la Women's Championship et de la Women's FA Cup ont également été suspendus. Un certain nombre de courses hippiques, de matchs de golf et de boxe ont également été annulés.