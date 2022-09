Fonte des glaciers en antarctique : il pourrait se produire plus vite que prévu

il y a 6 minutes

Pratiquement de la taille du Royaume-Uni, le glacier Thwaites en Antarctique fait l'objet d'une surveillance constante - et un ouvrage publié début septembre montre que l'effondrement d'une partie de cette gigantesque structure pourrait se produire plus rapidement que prévu.

Avec la fonte complète de ce colosse, le niveau des océans pourrait monter entre 0,9 et 3 mètres, projettent les scientifiques.

Et cela, à son tour, pourrait constituer une menace pour environ 40% de la population humaine qui, selon les Nations Unies (ONU) , vit dans les régions côtières ou les zones proches de la mer.

Plongée sous glace

L'article, publié dans la revue Nature Geoscience , décrit en détail les travaux de recherche menés par des experts de diverses institutions aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Suède.

Ils ont analysé le fond marin près du glacier et les formations géologiques qui s'y trouvent.

Pour cela, ils se sont tournés vers Rán, un robot motorisé orange capable de résister à des conditions extrêmes de température et de pression.

Lors d'une expédition menée en 2019, l'équipement a passé 20 heures à collecter des images et des données du fond de l'océan qui se trouve exactement en face de Thwaites et est connu en anglais sous le nom de glacier apocalyptique (ou 'le glacier de la fin du monde', en traduction libre). ).

Cela a permis aux scientifiques d'obtenir des indices sur le passé du glacier, y compris les moments où il a également connu des retraits et des fontes importants.

"Il s'agissait d'une étude pionnière du fond de l'océan, qui n'a été possible que grâce aux avancées technologiques récentes", a décrit l'océanographe physique Anna Wåhlin, de l'Université de Göteborg, en Suède, dans un communiqué de presse.

"Les images recueillies par Rán nous donnent des informations vitales sur les processus qui se déroulent à la jonction entre le glacier et le fond de l'océan", ajoute-t-il.

Les résultats

"C'est comme si vous regardiez un marégraphe au fond de la mer", a résumé le géophysicien marin Alastair Graham de l'Université de Floride du Sud, aux États-Unis, et auteur principal de l'article.

Les scientifiques Alastair Graham (à droite) et Robert Larter (à gauche) regardent la face de glace en ruine sur le rivage de Thwaites

Et que montrent les résultats ? À un moment donné au cours des 200 dernières années, le front du glacier a perdu le contact avec le fond marin et s'est retiré (ou s'est effondré) à un rythme de 2,1 kilomètres par an.