Princes William et Harry : unis dans le chagrin

Par Sean Coughlan

Correspondant royal

il y a 36 minutes

Crédit photo, PETER NICHOLLS Légende image, Les couples ont fait une promenade inattendue ensemble à Windsor

Les gros titres auraient pensé à "Frères d'armes" ou peut-être "Frères en deuil" pour leur couverture.

La vue des princes William et Harry rencontrant la foule ensemble deviendra l'une des images les plus remarquables et les plus inattendues de ces jours sombres.

Avec leurs épouses, Catherine et Meghan, ils ont accueilli les gens à Windsor, d'une manière qui n'aurait pas pu être prévue la semaine dernière, lorsque les Sussex sont revenus au Royaume-Uni.

On parlait alors de querelles et de différences insurmontables entre les couples. On disait qu'ils séjournaient dans des maisons proches les unes des autres sur le domaine de Windsor, alors qu'émotionnellement à des kilomètres l'un de l'autre. Le couple n'avait pas été vu ensemble en public depuis plus de deux ans.

Tout a changé jeudi. Si William et Harry ne prévoyaient pas de se voir, ils ont été réunis d'une manière qui n'aurait pas pu être prévue.

Cela semble déjà loin, mais alors que les nouvelles concernant la reine empiraient et que le pays vérifiait les mises à jour sur leurs téléphones, les deux frères faisaient tous les deux des voyages précipités à Balmoral.

Les familles peuvent se disloquer en cas de deuil. Les sentiments sont élevés et sont proches de la surface. Il est facile pour les vieilles disputes d'être ramenées par le chagrin.

Crédit photo, POOL Légende image, Le prince Harry a reçu des fleurs de sympathisants.

Mais la perte d'un être cher peut aussi apporter de l'unité, remettre les choses en perspective et mettre de côté les désaccords. Cela peut être un moment pour se retrouver.

Bien sûr, en regardant de l'extérieur, personne qui regarde les images télévisées ne sait vraiment ce qui se passe. Était-ce seulement un spectacle ? Leur avait-on dit d'envoyer ce message positif ?

Ça va être compliqué et privé entre deux frères. Et William et Harry ont déjà fait face à un sentiment de perte difficile à mesurer à un âge précoce, avec la mort de leur mère Diana.

Pour le public en attente, cherchant à montrer sa propre solidarité avec la famille royale en deuil, ils se sont clairement réchauffés à l'idée de William et Catherine, Harry et Meghan, apparaissant ensemble. Pendant quelques minutes au moins, le célèbre quatuor royal était de retour. Il s'est adapté à l'humeur du public.

Selon des sources royales, c'est le prince William qui avait invité le prince Harry et Meghan à participer à ce bain de foule.

Même s'il s'agit d'un moment de convivialité, il ne fait aucun doute que c'est aussi un moment de grande divergence. Les frères sont sur le point de les emmener dans des directions complètement différentes.

Crédit photo, POOL Légende image, William, maintenant prince de Galles, est maintenant sur un chemin différent de son frère.

À la mort de la reine, William est devenu l'héritier du trône. Il sera parfaitement conscient de ce qui l'attend maintenant. Il a un statut nouveau et bien plus important que son frère.

William est maintenant le prince de Galles, le nom qu'ils utilisaient tous les deux jusqu'à hier pour appeler leur père - cela doit sembler assez étrange en soi.

Lorsque le règne du roi Charles III a été proclamé samedi lors du Conseil d'adhésion, William se tenait fermement derrière le nouveau monarque.

Il est probable que le roi et Camilla, maintenant la reine consort, avec William et Catherine seront le groupe central, presque une unité distincte, au cœur de la monarchie. C'était ce quatuor qui apparaissait souvent ensemble lorsque Charles remplaçait sa mère.

Le prince Harry est sur une route très différente, vivant avec Meghan et sa jeune famille en Californie, avec des entreprises médiatiques, des œuvres caritatives et des campagnes. Ils doivent inventer leur propre vie post-royale, tout en faisant toujours partie de la famille royale. Ils génèrent un énorme intérêt public, pas toujours positif, et semblent vivre avec une tornade médiatique planant au-dessus d'eux.