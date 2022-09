Reine Elizabeth II : Son "grand sens de l'humour"

il y a une heure

La reine Elisabeth II, monarque du Royaume-Uni depuis soixante-dix ans, a dirigé l'institution à travers des périodes turbulentes. Son rôle dans la vie publique était étroitement chorégraphié et elle devait garder un visage impassible, mais c'est surtout dans ses dernières années qu'elle nous a donné un aperçu de son sens de l'humour.

L'historien et auteur Sir Anthony Seldon a déclaré que le fait qu'elle ne se prenait pas trop au sérieux "a contribué de manière significative au succès de son règne".

Voici quelques-uns des moments et des anecdotes qui nous ont donné un aperçu de son sens de l'humour.

Un goûter du jubilé avec l'ours Paddington

Dans le cadre des célébrations de son jubilé de platine en juin, la reine a été filmée en train de prendre le thé avec l'ours Paddington, dans un sketch qui a ouvert l'émission "Party at the Palace" de la BBC, à l'occasion du 70e anniversaire de son règne.

"Moi aussi", a répondu la reine, en ouvrant son sac à main noir et en sortant le sien.

Le prince Harry et la reine apparaissent dans une vidéo humoristique pour les Invictus Games avec les Obama.

Le couple a regardé un message vidéo de l'ancien président et de la première dame des États-Unis, Barack et Michelle Obama, qui ont lancé un défi sportif au prince Harry.

La reine n'a pas été impressionnée. "Oh vraiment, s'il vous plaît", a-t-elle déclaré.

Une belle imitation

En privé, on dit que la reine était une très bonne imitatrice, qui interprétait les accents et les façons de parler, selon M. Lacey, consultant de la série "The Crown", diffusée sur Netflix.