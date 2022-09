Guerre Ukraine - Russie : l'offensive de Kharkiv en cartes

L'armée ukrainienne affirme que ses forces ont repris 3 000 kilomètres carrés, soit le triple de la superficie précédente, au cours d'une contre-offensive rapide dans le nord, l'est et le sud de l'Ukraine.

Contre-offensive ukrainienne au nord et à l'est

Dans la soirée du samedi 10 septembre, ce chiffre était passé à 2 000 kilomètres carrés, le président affirmant que plus de 30 colonies avaient été "libérées" dans la région de Kharkiv.

Dimanche (11 septembre), selon l'agence de presse Reuters, le commandant en chef ukrainien, le général Valeriy Zaluzhnyi, a déclaré sur Telegram que les forces armées de son pays avaient repris le contrôle de plus de 3 000 kilomètres carrés depuis le début du mois.

Cette avancée remarquable, si elle est confirmée, signifie que les forces de Kiev ont triplé leurs gains déclarés en un peu plus de quarante-huit heures.

La contre-offensive à l'est a permis aux troupes ukrainiennes de pénétrer dans les villes d'approvisionnement vitales d'Izyum et de Kupiansk, tenues par les Russes.

Si elles sont tenues, il s'agirait du changement de ligne de front le plus important depuis que la Russie s'est retirée des zones autour de Kiev en avril.

Que dit la Russie ?

Le ministère russe de la Défense a confirmé le retrait de ses forces d'Izyum (une localité visible sur la carte ci-dessus) et de Kupiansk, ce qui, selon lui, permettra à ses forces de "se regrouper" dans le territoire tenu par les séparatistes que soutient Moscou.

Kupiansk était le principal centre d'approvisionnement de la Russie à l'est et la perte d'Izyum - que Moscou a passé plus d'un mois à essayer de prendre au début de la guerre - serait considérée comme une humiliation majeure pour le président Vladimir Poutine.