Elizabeth II : comment la Seconde Guerre mondiale a forgé le caractère de la Reine

Dalia Ventura

BBC News Mundo

il y a 26 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, "Au nom de tout ce qui nous est cher, de l'ordre et de la paix du monde, il est impensable de refuser de relever le défi".

Le 3 septembre 1939 à 18 heures, le roi George VI d'Angleterre doit faire face à ses peurs.

Il était pour la première fois devant les micros de la BBC, sur le point de s'adresser en direct à tous ses "sujets, à la fois à la maison et à l'étranger" -comme il dirait-, ce qui, pour quelqu'un de timide et de bègue célèbre, était, bien sûr, oui, un défi.

Cependant, le plus grave était que ce jour-là, à cette heure "peut-être la plus fatidique de notre histoire", le message qu'il devait envoyer aux quatre coins de l'Empire britannique était désastreux.

"Pour la deuxième fois dans la vie de la plupart d'entre nous, nous sommes en guerre", a-t-il déclaré.

"Ils nous ont contraints à un conflit, avec nos alliés, nous devons faire face à un principe qui, s'il devait l'emporter, serait fatal à tout ordre civilisé dans le monde", a-t-il déclaré.

Et il a prévenu : "La tâche sera dure. Il peut y avoir des jours sombres à venir et la guerre n'est plus confinée au champ de bataille".

Effectivement. Alors que la Première Guerre mondiale avait été menée principalement en Europe continentale, une nouvelle ère de guerre aérienne signifiait que les villes britanniques étaient devenues des cibles allemandes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, de nombreuses personnes proches de la famille royale souhaitent que la reine mère et les princesses Elizabeth et Margaret (respectivement âgées de 13 et 9 ans) soient évacuées vers le Canada.

La simple possibilité que les nazis puissent tuer la famille royale avec des bombes larguées depuis les airs était effrayante, alors les conseillers, les politiciens et les amis leur ont recommandé de fuir vers un autre pays ou de chercher refuge, comme l'avaient fait d'autres monarques européens.

Le roi refusa catégoriquement de quitter le pays ; il ne voulait même pas quitter Londres.

S'il a insisté pour rester, alors au moins sa famille doit être en sécurité.

La reine a exprimé son opinion très clairement : "Les filles ne partiront que si je le fais. Je ne partirai que si leur père le fait, et le roi ne quittera le pays en aucune circonstance".

Les filles étaient, bien sûr, les princesses Elizabeth (plus tard reine, née en 1926) et Margaret (1930).

Danger réel

Le matin du 13 septembre 1940, une semaine après le début du Blitz (c'est ainsi que l'on connaît le bombardement soutenu du Royaume-Uni par l'Allemagne nazie), un bombardier allemand, caché dans les nuages, a délibérément survolé la capitale et a largué cinq bombes explosives sur le palais de Buckingham.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Parmi les dégâts causés au palais lors du Blitz, les bombardements subis au Royaume-Uni par l'Allemagne nazie.

George VI et sa femme, Elizabeth, prenaient le thé. Lorsqu'ils ont entendu le "bourdonnement indubitable" de l'avion, ils ont couru pour esquiver l'explosion.

Deux bombes sont tombées à quelques mètres de l'endroit où le couple était assis, une troisième a détruit la chapelle et les autres ont creusé de profonds cratères à l'avant du bâtiment.

Ce n'était pas la première ni la dernière fois que le palais a été attaqué pendant la Seconde Guerre mondiale : il y a eu deux autres attaques cette semaine-là, et un total de neuf coups directs en cinq ans. Mais c'était le moment où ils étaient le plus en danger.

Et peut-être aussi dans lequel il était le plus évident qu'ils partageaient certaines des tribulations de leurs sujets bombardés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'arme contre laquelle Hitler ne pouvait pas lutter était une alchimie de courage, de résilience, de solidarité et d'humour.

Si le haut commandement nazi pensait que l'attaque du palais allait semer le défaitisme et le désespoir au Royaume-Uni, il se trompait gravement.

Politiciens, commentateurs et médias ont souligné la lâcheté de l'attaque contre "notre bien-aimé souverain".

La reine a réagi en disant : "Je suis contente qu'ils nous aient bombardés. Maintenant, je peux regarder l'East End dans les yeux" (l'East End de Londres était la principale cible des bombardiers allemands).

Reginald Simpson, rédacteur en chef de The Sunday Graphic, a écrit : "Quand cette guerre sera terminée, le roi George et la reine Elizabeth partageant le risque avec leur peuple seront un souvenir précieux et une source d'inspiration pour les années à venir."

Ce concept de partage, d'être ensemble et de se battre ensemble, était ce qui maintenait le moral , quelque chose d'inestimable dans ces années difficiles. A tel point qu'Adolf Hitler a décrit la reine comme "la femme la plus dangereuse d'Europe".

Et ce fut la principale contribution de la famille royale à l'effort de guerre.

Ils incarnaient cet 'esprit du Blitz' mythique, celui qui sonne comme le courage, la résilience et la solidarité, celui des affiches disant "restons calmes et continuons" et des enseignes dans les vitrines des magasins disant "Londres peut le prendre" ou "bombardé mais pas vaincu".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Affiche de propagande britannique de la Seconde Guerre mondiale. "Keep Calm and Carry On" 1942.

Que la royauté soit présente, dans les affiches ou visitant les victimes, avait une énorme valeur symbolique.

Et Elisabeth et Margaret étaient les protagonistes de ces apparitions publiques.

Comme beaucoup de ses sujets, cette période de la Seconde Guerre mondiale a établi un modèle pour la reine Elizabeth II.

La leçon qu'un monarque doit rester et vivre les difficultés du pays inciterait la future reine à jouer son rôle pour les années à venir.

Voir ce que ses parents faisaient pour remonter le moral des gens lui a appris l'importance du sens du devoir en temps de crise, qui sont nombreux.

Suivre son exemple

Bien que les princesses n'aient pas été expatriées comme les plus de 2 600 enfants envoyés en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et aux États-Unis, elles étaient deux des plus de trois millions de personnes, pour la plupart des enfants, évacuées des grandes villes par les bombardements.

Elles ont passé la majeure partie de la guerre au château de Windsor.

Le 13 octobre 1940, en réponse à ce mouvement massif de population, dans une tentative de remonter le moral du public, la princesse Elizabeth prononce le premier discours de sa vie dans l'émission Children's Hour ("L'heure des enfants") de la BBC.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La princesse Elizabeth (à droite) et sa sœur, la princesse Margaret, ont envoyé un message aux enfants évacués par la Seconde Guerre mondiale par le biais d'un programme de la BBC.

Il s'est adressé directement aux enfants qui avaient été séparés de leur famille dans le cadre du plan d'évacuation.

Ses paroles évocatrices étaient sentimentales, mais efficaces comme exemple du stoïcisme britannique.

"Des milliers d'entre vous dans ce pays ont dû quitter leurs maisons et être séparés de leurs pères et mères. Ma sœur Margaret et moi sommes vraiment désolés, car nous savons par expérience ce que signifie être loin de ceux que vous aimez le plus, " il a dit.

"A vous qui vivez dans un nouvel environnement, nous envoyons un message de vraie solidarité et en même temps nous tenons à remercier les personnes bienveillantes qui vous ont accueillis chez eux."

Nous savons que tout finira par s'arranger, car Dieu prendra soin de nous et nous donnera la victoire et la paix. Et quand la paix viendra, rappelez-vous que ce sera à nous, les enfants d'aujourd'hui, de rendre le monde de demain un meilleur et plus heureux".

Ma sœur est à mes côtés et nous allons toutes les deux vous dire bonne nuit."

Participation à diverses campagnes

Les Britanniques ont continué à voir souvent leur future reine en ces temps de guerre, qu'il s'agisse de jouer des pièces de théâtre à Noël ou de tricoter pour collecter des fonds pour les soldats.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La princesse Margaret et la princesse Elizabeth ont tricoté pour récolter des fonds pour les soldats.

Le matin de son seizième anniversaire en 1942, la princesse Elizabeth a fait sa première inspection d'un régiment militaire lors d'un défilé au château de Windsor.

Il avait reçu le rôle de colonel honoraire dans les Grenadier Guards, symbolisant son implication militaire dans l'effort de guerre.

En 1943, elle a été photographiée en train de s'occuper de ses parcelles dans le cadre de la campagne gouvernementale Dig for Victory, qui encourageait les gens à utiliser les jardins ou les terres libres pour cultiver leurs propres légumes, dans le but d'atténuer certaines des pénuries alimentaires affectant le pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les princesses ont participé à la campagne du gouvernement encourageant les gens à utiliser les jardins ou les terrains libres pour cultiver leurs propres légumes.

En 1944, elle lance le HMS Vanguard, le plus grand cuirassé jamais construit au Royaume-Uni.

L'année suivante, la princesse avait déjà 18 ans et avait convaincu ses parents, malgré les réticences du roi, de lui permettre de rejoindre l'Auxiliary Territorial Service, l'ATS, la branche féminine de l'armée britannique.

Les jeunes femmes avaient été recrutées en 1941 et pouvaient travailler dans l'industrie ou rejoindre l'un des services auxiliaires, dans le but de libérer les hommes de ces services pour des tâches de première ligne.

Princesse "auto-mécanique"

Bien que, contrairement à ses pairs, la princesse ait dormi au château de Windsor et mangé dans le carré des officiers, elle a eu l'occasion de passer du temps avec des filles moins privilégiées de son âge pour la première fois de sa vie.

Elle commence sa formation de mécanicienne en mars 1945. Elle suit un cours de conduite et d'entretien de véhicules à Aldershot.

Le roi, la reine et la princesse Margaret lui ont rendu visite et l'ont regardée apprendre l'entretien des moteurs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La future reine a appris à réparer les camions.

Décrivant la visite dans une interview avec le magazine LIFE , la princesse a commenté : "Je ne savais pas qu'il y avait autant de préparation [pour une visite royale]... Je garderai cela à l'esprit."

Bien sûr, les médias étaient remplis d'images d'elle réparant des moteurs et conduisant des camions. Les journaux de l'époque l'ont surnommée "Auto-Mechanical Princess".

La princesse a terminé son cours au ATS Mechanics Training Center et est devenue conductrice pleinement qualifiée le 14 avril.

Le 8 mai 1945, la guerre en Europe prend fin.

Un lien profond

À Londres, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour célébrer la fin du conflit et ont inondé Trafalgar Square et le Mall qui mène à Buckingham Palace, où cette famille royale qui était restée avec eux dans les moments difficiles leur a fait signe depuis le balcon.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi George VI et la reine avec les princesses Elizabeth et Margaret, et Winston Churchill au balcon du palais de Buckingham le jour de la Victoire, Londres, 8 mai 1945.

En 1985, l'actuelle reine a déclaré à la BBC qu'elle et sa sœur avaient rejoint la foule.

"Je me souviens que nous avions peur d'être reconnus, alors j'ai baissé ma casquette d'uniforme ATS sur mes yeux", se souvient-elle.

Nous avons tous été emportés par des raz-de-marée de bonheur et de soulagement.

"Ce fut l'une des nuits les plus mémorables de ma vie.

"Elizabeth II a été la première femme de la famille royale à être membre en service actif des forces armées britanniques.

Et jusqu'au 8 septembre 2022, elle était aussi le dernier chef d'État survivant ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.

Elle n'a jamais perdu le plaisir de conduire, parfois à grande vitesse, et on dit qu'elle réparait parfois des moteurs défectueux comme elle l'avait appris pendant la guerre.

Mais il y avait quelque chose qui s'est forgé dans cette période amère et qui a duré : un lien profond avec ses sujets. Parce qu'elle et sa famille étaient là, pendant et après.

Alors que la calamité de la pandémie de coronavirus a frappé son royaume, elle a clôturé son message de soutien à la nation avec des échos de cet esprit d'espoir et de stoïcisme de la guerre, citant la chanson emblématique de la Seconde Guerre mondiale interprétée par "la chérie des forces armées", la Britannique Vera Lynn :