Le roi Charles III promet de poursuivre "fidèlement" les obligations de la reine

James Gregory

BBC News

il y a 21 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Le roi Charles a déclaré qu'il "ne peut s'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure" à Westminster Hall.

Le roi Charles III a promis de suivre les obligations de la défunte reine avec "dévotion" dans son premier discours devant les deux chambres du Parlement en tant que monarque.

Le Roi a déclaré que le Parlement était "l'instrument vivant et respirant de notre démocratie" lors de son discours devant 900 députés et pairs à Westminster Hall.

Il a suivi les condoléances des présidents de la Chambre des communes et des Lords.

Sir Lindsay Hoyle, président de la Chambre des communes, a déclaré que "si notre chagrin est profond, nous savons que le vôtre l'est encore plus".

S'adressant au roi au nom des députés, Sir Lindsay a ajouté : "Nous savons que vous avez le plus grand respect, les précieuses traditions, les libertés et les responsabilités de notre histoire unique et de notre système de gouvernement parlementaire.

"Nous savons que vous assumerez les responsabilités qui vous incombent avec le courage et la dignité dont a fait preuve feu Sa Majesté."

Le Roi, dans sa réponse, a dit : "Très jeune, Sa défunte Majesté s'est engagée à servir son pays et son peuple et à maintenir les précieux principes du gouvernement constitutionnel qui sont au cœur de notre nation. Elle a tenu ce vœu avec un dévouement inégalé.

"Elle a donné un exemple de devoir désintéressé que, avec l'aide de Dieu et vos conseils, je suis résolu à suivre fidèlement."

Les trompettes d'État ont joué une fanfare lorsque le roi Charles a traversé le Westminster Hall à 10 h 25 BST, tandis que l'étendard royal était hissé à la place du mât en berne.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le Roi Charles était accompagné de son épouse la Reine Consort alors qu'il s'adressait aux députés et aux pairs.

Construit en 1097, Westminster Hall a joué un rôle important dans l'histoire britannique à travers les siècles.

"Je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'histoire qui nous entoure et qui nous rappelle les traditions parlementaires vitales auxquelles les membres des deux chambres se consacrent, avec un tel engagement personnel, pour notre bien à tous", a déclaré le Roi dans son discours.

"Le Parlement est l'instrument vivant et respirant de notre démocratie. Que vos traditions soient anciennes, nous le voyons dans la construction de cette grande salle et dans les rappels des prédécesseurs médiévaux de la fonction à laquelle j'ai été appelé."

Lors de la cérémonie - qui s'est déroulée dans le même hall où le cercueil de la Reine reposera plus tard cette semaine - le monarque, accompagné de Camilla, Reine Consort, a reçu les condoléances des deux Chambres du Parlement.

Lord McFall a rendu hommage à la Reine défunte et a déclaré qu'elle avait "capturé l'imagination des peuples du monde entier".

"Nous nous souvenons de son engagement, de sa gentillesse, de son humour, de son courage et de sa force d'âme, ainsi que de la foi profonde qui était le point d'ancrage de sa vie", a-t-il ajouté.

"Nous sommes fiers et humbles de vous accueillir en tant que Roi".

Parmi les personnes présentes dans la salle se trouvait également Ugbana Oyet, le premier sergent d'armes noir de l'histoire du rôle.

Lors de la visite de lundi à Westminster, les membres des deux chambres ont également promis leur loyauté au nouveau monarque.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le roi Charles a déclaré que le Parlement était "l'instrument vivant et respirant de notre démocratie".

Analyse - Chris Mason, rédacteur politique

Quelle cérémonie extraordinaire à laquelle assister.

Maison chargée d'histoire, elle a accueilli le banquet du couronnement d'Henry VIII en 1509.

Le procès de Guy Fawkes en 1606.

Aujourd'hui, devant moi, plusieurs rangées de chaises bleues, sur lesquelles se trouve un public d'environ 900 personnes vêtues de noir.

Pendant les discours, une mer de visages sans expression, pensifs, contemplatifs.

Le Roi regarde de temps en temps les deux Présidents, de temps en temps le public, de temps en temps le sol.

La Reine Consort regarde droit devant elle.

Par la suite, le Roi a esquissé quelques sourires en saluant plusieurs visages familiers dans l'assemblée.

Après la cérémonie, le Roi et la Reine Consort se sont rendus à Édimbourg, la ville où le cercueil de la Reine repose depuis dimanche.

Ils y ont été accueillis par une foule nombreuse avant de se rendre au palais de Holyroodhouse pour la cérémonie des clés.

Ce voyage marque le début d'une tournée royale dans les quatre nations du Royaume-Uni.

Parmi la foule à l'extérieur du palais, une personne a remercié le Roi et la Reine Consort pour le soutien apporté par le Royaume-Uni à l'Ukraine pendant le conflit qui oppose ce pays à la Russie.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le Roi et la Reine Consort ont été accueillis par le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon à leur arrivée à l'aéroport d'Édimbourg.

La cérémonie à Holyroodhouse a été suivie d'une procession le long du Royal Mile jusqu'à la cathédrale St Giles.

Le Roi et ses frères et sœurs - la Princesse royale, le Comte de Wessex et le Duc d'York - ont marché derrière le cercueil de la Reine alors qu'il faisait son chemin le long du Royal Mile.

À la cathédrale, la famille royale sera rejointe par une congrégation provenant de tous les secteurs de la société écossaise pour assister à un service d'action de grâce pour sa vie.

Plus tard dans la soirée, le Roi et sa famille observeront une veillée à la cathédrale en l'honneur de la Reine.

Son cercueil restera à la cathédrale pendant 24 heures pour que le public puisse lui rendre hommage, avant d'être ramené par avion à RAF Northolt et de rejoindre Buckingham Palace.

Avant cela, le Roi retournera au Palais de Holyroodhouse pour une audience avec le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon.

Le Roi et la Reine Consort se rendront ensuite au Parlement écossais, où les députés présenteront une motion de condoléances à 17 h 30 BST.

Depuis le décès de la Reine à Balmoral jeudi, des milliers de personnes ont déposé des fleurs et des hommages dans les lieux où elle a vécu, notamment Buckingham Palace, Sandringham House et le château de Windsor.

Plus de 750 000 personnes pourraient passer devant le cercueil de la Reine dans le Westminster Hall lors de sa mise en bière plus tard cette semaine. Les personnes qui souhaitent le faire ont été prévenues que les files d'attente pourraient durer jusqu'à 20 heures.

Le dernier membre de la famille royale à avoir été mis en bière dans le hall, la partie la plus ancienne du Palais de Westminster, était la Reine Mère en 2002, lorsque plus de 200 000 personnes avaient fait la queue pour voir son cercueil.

Sir Peter Bottomley, père de la Chambre des communes, a déclaré qu'il s'attendait à voir "dix fois plus que cela" cette semaine.

Il a déclaré à l'émission Today de la BBC Radio 4 : "C'est une magnifique occasion pour les gens de traverser Westminster Hall et de ressentir la modernité de la monarchie et de la tradition."

Sir Peter a déclaré que les événements de ces derniers jours ont montré comment, en l'espace d'une semaine, on peut changer de chef d'État et de Premier ministre et faire descendre les gens dans la rue "avec de l'amour et des fleurs".

La cérémonie d'inhumation commencera mercredi à 17 heures et durera jusqu'à 6 h 30 le lundi 19 septembre, jour des funérailles de la Reine à l'abbaye de Westminster.

Les membres du public ont été invités à participer à une minute de silence à 20h00 BST dimanche, la veille des funérailles.