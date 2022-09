Dire au revoir à la Reine : 10 jours que la Grande-Bretagne n'oubliera pas

Au dessus du cercueil de la reine se trouve la couronne impériale d'État, sans doute l'élément le plus connu des joyaux de la couronne. La couronne brille de près de 3 000 pierres - dont 2 868 diamants, 273 perles, 17 saphirs, 11 émeraudes et cinq rubis. Fabriquée en 1937 pour le couronnement du père de la reine, le roi George VI, elle a été conçue pour être plus légère et mieux adaptée que la couronne qu'elle a remplacée, qui datait de la reine Victoria.