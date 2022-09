Funérailles de la Reine Elisabeth II : une nuit à attendre

il y a 40 minutes

Elizabeth Mbulaiteye, originaire d'Ouganda mais vivant à Glasgow, a rejoint la file d'attente à midi lundi avec son fils Daniel et sa fille Angel. Ils étaient toujours là huit heures plus tard.

Ahmad Zaky, Mutiara Tan et Anindya Hapsari viennent de quitter l'Indonésie pour s'installer à Edimbourg afin de préparer leur MBA et c'était le jour de de la rentrée.

"Nous ne sommes pas royalistes, mais je respecte et j'admire ce que la Reine a fait pour le pays, le sacrifice et le devoir dont elle fait preuve depuis 70 ans."

Alors que les gens continuaient à faire la queue, les camionnettes de l'Armée du Salut proposaient des boissons chaudes et des petits pains pour la nuit froide à venir, avec des toilettes et des points d'eau le long de la file d'attente.

À 4 heures du matin, lorsque David et Selda Dow ont rejoint la file d'attente, la nuit était plus froide et le parc plus calme, les gens avançant en silence.