Guerre Ukraine - Russie : que signifient les pertes subies par Moscou pour Poutine ?

il y a 43 minutes

Après six mois de guerre, on ne sait toujours pas ce que le président russe fera ensuite

Dans le tabloïd Moskovsky Komsomolets, un analyste militaire a adopté un point de vue différent : "Il est déjà clair que nous avons sous-estimé l'ennemi. [Les forces russes] ont mis trop de temps à réagir et l'effondrement s'est produit... En conséquence, nous avons subi une défaite et nous avons essayé de minimiser les pertes en retirant nos troupes afin qu'elles ne soient pas encerclées."

Cela fait plus de six mois que Vladimir Poutine a ordonné une invasion à grande échelle de l'Ukraine. Dans les jours qui ont suivi, je me souviens des politiciens, commentateurs et analystes russes qui, à la télévision, prédisaient que ce que le Kremlin appelle son "opération militaire spéciale" serait bouclée en quelques jours, que le peuple ukrainien accueillerait les troupes russes comme des libérateurs et que le gouvernement ukrainien s'effondrerait comme un château de cartes.