Pollution atmosphérique : l’étude qui peut changer complètement notre compréhension du cancer

il y a 56 minutes

L'équipe du Francis Crick Institute de Londres a montré qu'au lieu de causer des dommages, la pollution de l'air réveille les cellules anciennes et endommagées .

L'un des plus grands experts mondiaux, le professeur Charles Swanton, a déclaré que cette percée marque une "nouvelle ère".

Et qu'il est désormais possible de développer des médicaments qui empêchent la formation de cancers.

La vision classique du cancer commence par une cellule saine. Il acquiert de plus en plus de mutations dans son code génétique, ou ADN, jusqu'à ce qu'il atteigne un point de basculement. Il se transforme alors en cancer et devient incontrôlable.