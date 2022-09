Rivalité amicale : l'effet positif de la concurrence entre amis

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des études montrent que le maintien d'une concurrence loyale peut être avantageux.

L'un des moments les plus marquants de l'édition 2022 du tournoi de tennis de Wimbledon à Londres s'est produit lors de la demi-finale féminine entre la joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur et l'Allemande Tatjana Maria.

En dehors du tournoi, les deux joueurs sont connus pour être des amis proches. Les filles de Maria appellent Jabeur "Tatie Ons". "J'aime beaucoup Tatjana et sa famille est vraiment incroyable", a déclaré Jabeur, montrant son affection pour sa rivale.

La dispute pour une place en finale du Grand Chelem n'a pas perturbé la relation entre les deux. Tous deux ont célébré les succès de chacun après la victoire finale de Jabeur. "Sur le terrain, nous savions que nous ferions de notre mieux et que nous resterions amies par la suite", a déclaré Maria.

Former et maintenir une bonne amitié face à la rivalité professionnelle est un exploit qui n'est pas toujours facile à réaliser. Même si vous commencez votre relation sur une note positive, l'envie et la jalousie causées par la concurrence peuvent facilement aigrir les interactions, entraînant un ressentiment caché ou même un conflit ouvert.

En outre, la concurrence peut soit vous motiver à donner le meilleur de vous-même, soit vous faire douter de vous-même et saper votre réussite - tout dépend de votre personnalité et de la nature de votre relation.

Bien que le sujet soit relativement peu étudié, les études psychologiques peuvent nous aider à comprendre comment la rivalité influence nos relations et nos performances, avec quelques conseils qui peuvent nous aider à rester plus cordiaux avec nos concurrents, comme le font Jabeur et Maria.

Menace ou défi ?

Dans une certaine mesure, les sentiments contradictoires d'amitié et de compétition entre collègues proches peuvent être inévitables.

Vous êtes tout simplement plus enclin à rester ami avec une personne qui se trouve au même stade de sa carrière et qui partage les mêmes expériences que vous. Mais le sentiment de similitude qui peut rapprocher les gens augmente inévitablement le potentiel de comparaison sociale.

Cela peut ne pas sembler évident au début de la relation. Mais si quelqu'un qui a commencé à travailler à vos côtés progresse plus rapidement, il est naturel de se demander quelles en sont les raisons - et si, avec un peu plus d'efforts, vous ne pourriez pas obtenir plus de succès.

Les spécialistes des sciences de l'organisation soupçonnent depuis longtemps que la rivalité peut encourager la motivation, de sorte que les deux concurrents réalisent leurs meilleures performances. C'est pourquoi de nombreuses entreprises opposent leurs collègues les uns aux autres, évaluant leurs performances et offrant des récompenses à ceux qui obtiennent de meilleurs résultats.

Mais cette preuve est ambiguë, selon une enquête récente dans la littérature psychologique. C'est ce qu'affirme Christopher To, professeur de gestion des ressources humaines à l'université Rutgers, aux États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La concurrence peut favoriser ou entraver vos performances - cela dépend en partie de la relation que vous entretenez avec votre concurrent.

Il mentionne une équipe de recherche qui a demandé aux membres d'un club de course à pied de désigner des adversaires spécifiques dans leur groupe. En moyenne, les participants ont répondu qu'ils se sentaient plus motivés en présence d'un rival, ce qui se reflétait généralement dans leurs temps de course - produisant un avantage de 25 secondes dans une course de 5 km par rapport aux courses sans rival présent.

Mais d'autres recherches n'ont pas réussi à trouver des avantages tangibles aux interactions compétitives. Dans certaines situations, le fait d'induire chez le participant un sentiment de rivalité avec quelqu'un - en mettant en avant un concurrent spécifique et en demandant au participant de le battre, par exemple - a réduit sa performance.

Dans ces expériences, les participants ont obtenu de meilleurs résultats lorsqu'on leur a simplement demandé de faire de leur mieux, sans comparaison sociale.

Mais Christopher To suggère qu'il existe un moyen de concilier ces résultats contradictoires. Sa théorie se fonde sur les "taux de stress" des participants, c'est-à-dire sur le fait qu'ils interprètent la compétition comme une menace ou un défi.

Plusieurs travaux de recherche ont montré que lorsque nous considérons une situation donnée comme une menace, nous avons tendance à penser que nous n'avons pas assez de ressources pour réussir. Nous faisons une fixation sur toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver si nous échouons, comme l'humiliation et la perte de respect - et cette anxiété tend à réduire nos performances physiques et mentales.

En revanche, lorsque nous considérons une situation comme un "défi", nous sommes plus confiants dans notre préparation et notre capacité à gagner. Au lieu de penser à l'échec, nous nous concentrons sur ce que nous allons gagner de nos efforts.

La réaction de tension qui en résulte nous donne de l'énergie, au lieu de nous distraire. "La question est de savoir si la concurrence vous excite ou vous décourage", explique To.

De nombreux facteurs différents peuvent influencer votre perception de la concurrence avec votre rival comme un défi ou une menace, y compris votre sentiment personnel d'"auto-efficacité". Si vous êtes plus confiant dans votre capacité à surmonter les difficultés, vous serez plus enclin à considérer la compétition comme un défi.

Votre histoire avec votre rival fait également la différence. Si vous et votre adversaire avez les mêmes capacités et que vous vous encouragez mutuellement (comme l'ont fait Jabeur et Maria ou les membres de ce club de coureurs), vous n'avez pas à vous sentir gênés, ou humiliés, en cas de défaite.

Dans ce cas, vous pouvez considérer la compétition comme une occasion pour vous deux de briller - une idée qui profite généralement aux performances.

Mais si vous avez déjà des ressentiments intériorisés à l'égard de la personne en question, il vous sera peut-être beaucoup plus difficile de voir ses bons côtés.

Votre rival peut déjà se montrer un peu plus suffisant et arrogant - et peut même vous insulter, vous faisant ainsi sentir diminué. Vous pouvez commencer à craindre qu'un succès de plus ne serve qu'à creuser le fossé grandissant entre vous deux.

Dans ce cas, le sentiment de menace qui en résulte nuit à vos performances et peut également exacerber les sentiments existants.

Dans son examen de la littérature scientifique, To a conclu que les résultats négatifs se produisent généralement dans des situations qui favorisent une mentalité de menace, tandis que les avantages motivationnels se manifestent lorsque les participants sont en mesure de considérer la compétition comme un défi positif.

Faire face au narcissisme

Les effets de la concurrence interpersonnelle sur les relations avec vos collègues dépendront nécessairement des types de personnalité des personnes concernées.

Jabeur et Maria ont apparemment réussi à séparer leur ambition sur le court de leur amitié en dehors du tournoi. Mais les personnes ayant une personnalité narcissique, par exemple, seront beaucoup plus susceptibles de prendre la compétition pour une affaire personnelle.

Les personnes qui ont ce trait de personnalité à un degré élevé ont souvent un sentiment de droit et un besoin d'admiration. Ils accordent une grande importance à leur statut et se comparent constamment aux autres.

En raison de ce type de comportement, ces personnes se soucient beaucoup des réalisations de leurs pairs par rapport aux leurs et peuvent être peu flatteuses si elles ont l'impression d'être à la traîne.

"Les personnes narcissiques observent généralement presque tout avec une nature compétitive", selon le professeur Virgil Zeigler-Hill, du département de psychologie de l'université d'Oakland, dans le Michigan, aux États-Unis. "Et leur amour-propre est vraiment associé à une meilleure performance des autres."

Crédit photo, Getty Images Légende image, La rivalité entre amis peut encourager la performance et faire ressortir le meilleur de chacun.

Mais il convient de souligner que tous les narcissiques n'ont pas le même profil. En fait, il existe d'importantes variations dans la façon dont ils considèrent les autres personnes.

Selon Mme Zeigler-Hill, certains narcissiques se concentrent sur l'autoprotection et l'autodéfense. Dans les questionnaires d'enquête, ils sont plus susceptibles d'être d'accord avec des affirmations telles que "Je prends plaisir à l'échec de mes adversaires." Ces personnes peuvent être méchantes lorsqu'elles sentent que leur statut est menacé.

D'autres, en revanche, se concentrent davantage sur leur propre autopromotion et ne cherchent pas à nuire aux autres. Dans les questionnaires d'enquête, ils sont d'accord avec des affirmations telles que "Je vais bien". Ils se soucient toujours beaucoup de leur statut, mais sont généralement moins enclins à adopter des comportements toxiques dans leurs relations amicales.

Reconnaître ces différences subtiles peut être important en cas de tensions accrues avec un ami ou un collègue, car les narcissiques auto-protecteurs seront beaucoup plus susceptibles de percevoir une rivalité dans toute comparaison possible des performances. "Vous devez savoir comment même des choses insignifiantes peuvent être interprétées", selon Mme Zeigler-Hill.

Il souligne qu'un petit "massage de l'ego" peut avoir de grands avantages. "Si vous avez un ami ou un collègue qui nourrit une très forte rivalité et que vous voulez maintenir cette relation, vous pouvez essayer de trouver des moyens de montrer à quel point vous l'appréciez", conseille le professeur.

Éviter les conflits

Si vous êtes en concurrence directe avec des amis ou des collègues, To vous propose quelques suggestions pour tirer le meilleur parti de la situation.

D'après les travaux sur l'évaluation du stress, la première étape consiste à trouver des moyens de présenter l'opportunité comme un défi et non comme une menace. Vous pouvez essayer d'y voir une occasion de mettre vos capacités à l'épreuve et de réaliser certaines de vos ambitions, plutôt que de trop penser à l'atteinte potentielle à votre statut et à la possibilité d'embarras en cas d'échec.

La deuxième suggestion de To est de "séparer la personne du problème". Lorsque nous sommes stressés, notre esprit se met facilement à imaginer toutes sortes de scénarios horribles, ce qui peut inclure l'obsession du comportement de l'autre personne, l'imagination de toutes les façons dont elle peut saboter nos efforts. Cela n'augmente pas vraiment nos chances de réussite et ne fera que créer des sentiments de ressentiment.

"Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez faire pour votre bien", conseille M. To.

Enfin, vous devez essayer de faire en sorte que votre propre comportement soit aussi ouvert et collaboratif que possible.

Si vous postulez pour la même promotion qu'un collègue proche, par exemple, vous devez être transparent à ce sujet. Si vous savez tous deux ce qui se passe, vous serez moins enclins à soupçonner un acte criminel de la part de l'autre, ce qui empêche votre relation de se détériorer.