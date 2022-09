Invités aux funérailles de la reine : qui assistera - et qui n'assistera pas

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Les funérailles de la Reine lundi devraient être l'un des plus grands rassemblements de membres de la royauté et d'hommes politiques organisés au Royaume-Uni depuis des décennies.

Les invitations ont été envoyées au cours du week-end, et quelque 500 chefs d'État et dignitaires étrangers étaient attendus.

On a demandé à la majorité des dirigeants d'arriver sur des vols commerciaux et on leur a dit qu'ils seraient transportés en masse depuis un site de l'ouest de Londres.

La cérémonie à l'abbaye de Westminster a une capacité d'environ 2 200 personnes.

Voici ce que nous savons jusqu'à présent sur qui sera et ne sera pas présent.

Familles royales européennes

Crédit photo, Reuters Légende image, Le roi Willem-Alexander et la reine Maxima des Pays-Bas

Des membres de familles royales de toute l'Europe, dont beaucoup étaient des parents de sang de la reine, sont attendus.

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont confirmé leur présence, tout comme le roi Willem-Alexander des Pays-Bas et son épouse, la reine Maxima, ainsi que sa mère, l'ancienne reine néerlandaise la princesse Beatrix.

Le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne ont également accepté une invitation, tout comme les familles royales de Norvège, de Suède, du Danemark et de Monaco.

Présidents américains

Crédit photo, EPA Légende image, Le président Joe Biden sera présent avec la Première Dame Jill Biden

La Maison Blanche a confirmé que le président Joe Biden sera présent avec la première dame Jill Biden, bien qu'il soit entendu qu'ils ne se rendront pas au service en bus.

De nombreuses discussions ont porté sur la question de savoir si le président Biden inviterait son prédécesseur, Donald Trump, à faire partie de la délégation américaine, mais les limites de la taille des délégations signifient que les anciens présidents ne pourront pas nécessairement y assister.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles certains anciens présidents et premières dames - en particulier les Obama - pourraient recevoir des invitations privées.

Jimmy Carter, qui a été président de 1977 à 1981, n'a pas reçu d'invitation, a déclaré son bureau à Politico.

Dirigeants du Commonwealth

Crédit photo, Reuters Légende image, La Première ministre Jacinda Ardern représentera la Nouvelle-Zélande

Des dirigeants de tout le Commonwealth, dont la reine a été à la tête pendant l'intégralité de son règne, devraient y assister.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a accepté une invitation, tout comme la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Un certain nombre de gouverneurs généraux qui représentent le monarque dans un royaume du Commonwealth devraient être présents avec les dirigeants de leur pays.

Le Premier ministre bangladais de longue date Sheikh Hasina et le président sri-lankais Ranil Wickremesinghe auraient également accepté des invitations. L'Inde sera représentée par le président Draupadi Murmu.

Autres leaders mondiaux

Crédit photo, CHRISTOF STACHE Légende image, Le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le président italien Sergio Mattarell.

Parmi les autres dirigeants mondiaux qui auraient accepté les invitations figurent le Taoiseach irlandais Micheal Martin, le président allemand Frank-Walter Steinmeier et le président italien Sergio Mattarella ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Le président sud-coréen Yoon Suk-Yeol et le président brésilien Jair Bolsonaro ont également confirmé leur présence.

L'empereur japonais Naruhito, le président turc Recep Tayyip Erdoğan et le président français Emmanuel Macron devraient également faire le déplacement.

Le président chinois Xi Jinping, qui a quitté cette semaine la Chine pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, a reçu une invitation. Le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré que Pékin "envisageait d'envoyer une délégation de haut niveau".

La République islamique d'Iran, qui fait depuis longtemps l'objet de sanctions internationales pour son programme nucléaire, ne sera représentée qu'au niveau des ambassadeurs, ont indiqué des sources de Whitehall.

Non invité

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président russe Vladimir Poutine fait partie des non-invités

Les représentants de la Syrie, du Venezuela et de l'Afghanistan n'ont pas été invités, rapporte James Landale de la BBC. En effet, le Royaume-Uni n'entretient pas de relations diplomatiques complètes avec ces pays.

Personne de Russie, de Biélorussie et de Birmanie n'a été invité non plus.

Les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Russie se sont pratiquement effondrées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et un porte-parole du président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il "n'envisageait pas" d'assister aux funérailles.

L'invasion a été lancée en partie depuis le territoire de la Biélorussie. Et le Royaume-Uni a considérablement réduit sa présence diplomatique au Myanmar depuis le coup d'État militaire de l'année dernière.