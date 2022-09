Couronne impériale britannique : l'histoire du diadème éblouissant posé sur le cercueil de la reine

il y a une heure

Le cercueil de la reine se trouve maintenant dans l'état de Westminster Hall après avoir été escorté du palais de Buckingham par le roi Charles, les princes William et Harry et d'autres membres de la famille royale. Au-dessus du cercueil se trouve la couronne impériale de l'État, peut-être l'élément le plus familier des joyaux de la couronne - une collection inestimable de dizaines de milliers de pierres précieuses recueillies au cours des siècles par les rois et les reines britanniques.