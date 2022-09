Les funérailles de la reine : le détail des événements du jour J

Après plusieurs jours de repos, le corps de la reine Elizabeth II entamera lundi matin son dernier voyage dans le cadre de funérailles nationales grandioses - d'abord à l'abbaye de Westminster, pour un service religieux devant des milliers de personnes, puis au château de Windsor pour un service commémoratif plus intime et, enfin, un enterrement privé.

Ce sera un jour d'émotion, de faste et de cérémonie comme on n'en a pas vu depuis les dernières funérailles nationales, celles de Winston Churchill, il y a près de 60 ans. La Reine a apporté des ajouts personnels aux plans, a indiqué le palais de Buckingham.

Voici le détail des événements de la journée du lundi 19 septembre.

La mise en bière de la Reine au Westminster Hall, au cœur de Londres, prendra fin au petit matin. Des milliers de personnes ont fait la queue et se sont présentées pour voir son cercueil.

À quelques kilomètres de là, à l'abbaye de Westminster, les portes seront ouvertes pour que les invités puissent commencer à arriver avant le service, à 11 heures.

Des chefs d'État du monde entier ont pris l'avion pour se joindre aux membres de la famille royale afin de commémorer la vie et les services de la Reine. De hauts responsables politiques britanniques et d'anciens premiers ministres seront également présents.

Des membres des familles royales de toute l'Europe, dont beaucoup étaient des parents de sang de la reine, sont attendus - le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique et le roi Felipe et la reine Letizia d'Espagne seront présents.

La partie cérémoniale de la journée commencera alors pour de bon, lorsque le cercueil de la Reine sera soulevé du catafalque où il repose depuis mercredi après-midi et transporté à l'abbaye de Westminster, pour ses funérailles.

Elle sera transportée sur le State Gun Carriage de la Royal Navy, tiré par 142 marins. Le carrosse a été vu pour la dernière fois en 1979 pour les funérailles de l'oncle du prince Philip, Lord Mountbatten, et a été utilisé pour le père de la reine, George VI, en 1952.

Des membres éminents de la famille royale, dont le nouveau roi et ses fils, le prince William et le prince Harry, suivront le carrosse en procession.

Les cornemuses et tambours des régiments écossais et irlandais mèneront la cérémonie, ainsi que des membres de la Royal Air Force et des Gurkhas.

Le parcours sera bordé par la Royal Navy et les Royal Marines et une garde d'honneur se tiendra sur Parliament Square, composée des trois services militaires et accompagnée par une fanfare des Royal Marines.

Le service funèbre de la reine, auquel devraient assister 2 000 invités, débutera à l'abbaye de Westminster.

Il s'agira de funérailles nationales, un événement généralement réservé aux rois ou aux reines, qui obéit à des règles protocolaires strictes, telles qu'une procession militaire et une mise en bière.

L'abbaye, qui accueillera le service funèbre, est l'église historique où les rois et les reines de Grande-Bretagne sont couronnés, y compris le couronnement de la reine en 1953. C'est également là que la princesse Elizabeth a épousé le prince Philip en 1947.

Aucun service funèbre de monarque n'a eu lieu dans l'abbaye depuis le XVIIIe siècle, bien que les funérailles de la Reine mère s'y soient déroulées en 2002.

Le service sera dirigé par le doyen de Westminster, David Hoyle, et l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, prononcera le sermon. Le Premier ministre Liz Truss lira un passage.

Vers la fin du service funèbre, le Last Post - une brève sonnerie de clairon - sera joué, suivi d'un silence national de deux minutes.

L'hymne national et une complainte jouée par le cornemuseur de la Reine mettront fin au service vers midi.

Après l'office, le cercueil de la Reine sera transporté dans une procession à pied de l'abbaye à l'arche Wellington, à Hyde Park Corner, à Londres.

Le parcours sera jalonné de militaires et de policiers, et Big Ben sonnera à intervalles d'une minute tandis que la procession avancera lentement dans les rues de la capitale. Des salves de canon seront également tirées toutes les minutes depuis Hyde Park.

Les gens pourront observer la procession en personne depuis les zones d'observation désignées le long du parcours.

Le cortège, mené par la Gendarmerie royale du Canada, sera composé de sept groupes, chacun ayant sa propre fanfare. Des membres des services armés du Royaume-Uni et du Commonwealth, de la police et du NHS seront également présents.

Une fois encore, le Roi conduira les membres de la famille royale qui marcheront derrière le carrosse portant le cercueil de la Reine.

Camilla, la Reine Consort, la Princesse de Galles, la Comtesse de Wessex et la Duchesse de Sussex rejoindront le cortège en voiture.

Une fois arrivé à Wellington Arch, vers 13 heures, le cercueil sera transféré dans le nouveau corbillard d'État pour son dernier voyage vers le château de Windsor.

Le château, habité sans interruption par 40 monarques depuis près de 1 000 ans, a revêtu une importance particulière pour la Reine tout au long de sa vie. Adolescente, elle a été envoyée au château pendant la guerre, alors que Londres était menacée par les bombardements, et plus récemment, elle en a fait sa résidence permanente pendant la pandémie de coronavirus.

Le corbillard est attendu pour une procession à pied sur le Long Walk du château de Windsor. L'avenue de 5 km sera bordée de membres des forces armées.

Les membres du public seront autorisés à accéder au Long Walk pour assister au passage du cortège.

Le roi et les membres de la famille royale devraient rejoindre le cortège dans le Quadrangle du château de Windsor un peu plus tard.

Le cercueil entrera ensuite dans la chapelle St George pour un service funèbre.

St George's Chapel est l'église régulièrement choisie par la famille royale pour les mariages, les baptêmes et les funérailles. C'est là que le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan, se sont mariés en 2018 et que les funérailles du défunt mari de la reine, le prince Philip, ont eu lieu.

Le service funèbre sera dirigé par le doyen de Windsor, David Conner, avec la bénédiction de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et sera suivi par une congrégation plus restreinte et plus personnelle d'environ 800 invités.

Le service comprendra des traditions symbolisant la fin du règne de la Reine.

La couronne impériale d'État ainsi que le globe et le sceptre du souverain seront retirés du dessus du cercueil par le bijoutier de la couronne, séparant ainsi la reine de sa couronne pour la dernière fois.

À la fin du dernier hymne, le Roi placera ensuite sur le cercueil le drapeau de la compagnie de la Reine, les Grenadier Guards. Les Grenadier Guards sont les plus anciens des Foot Guards et remplissent des fonctions cérémonielles pour le monarque.

Au même moment, le Lord Chamberlain, l'ancien chef du MI5, le baron Parker, "cassera" sa baguette de fonction et la placera sur le cercueil. Le claquement du bâton blanc signalera la fin de son service à la souveraine en tant que plus haut fonctionnaire de la maison royale.

La reine sera ensuite descendue dans le caveau royal et le cornemuseur de la souveraine jouera avant une bénédiction et le chant du God Save the King. La prestation du cornemuseur à Windsor était une demande personnelle de la reine, a indiqué le palais de Buckingham.

Le service funèbre s'achèvera et le Roi et les membres de la famille royale quitteront la chapelle.

Le soir même, lors d'un service familial privé, la Reine sera enterrée avec son défunt mari, le Duc d'Édimbourg, dans la chapelle commémorative du Roi George VI, située à l'intérieur de la chapelle St George.