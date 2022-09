Les funérailles de la reine Elizabeth II : cinq faits intéressants sur l'abbaye de Westminster

il y a 25 minutes

Crédit photo, Getty Images/Pawel Libera

À deux pas des rives de la Tamise et juste à côté des Chambres du Parlement dans le centre de Londres, l'abbaye de Westminster est depuis des siècles le lieu de cérémonies d'importance nationale.

L'abbaye est l'église historique où les rois et les reines de Grande-Bretagne sont couronnés, y compris le couronnement de la reine en 1953.

L'église que nous voyons aujourd'hui a été reconstruite par Henri III en 1245, mais elle a été fondée bien avant, en 960, par des moines bénédictins.

"Le site de l'abbaye a été au centre de la vie politique anglaise pendant près de mille ans", explique le Dr Hannah Boston, maître de conférences en histoire médiévale au Magdalen College de l'université d'Oxford.

Aujourd'hui, plus de 3 300 personnes célèbres, dont des monarques, sont enterrées ou commémorées dans l'abbaye de Westminster.

Alors que des millions de personnes à travers le monde font un dernier adieu à la reine Elizabeth II lors de la cérémonie de ses funérailles à l'abbaye de Westminster, voici cinq faits intéressants sur ce grand bâtiment ancien.

1. Il a accueilli 16 mariages royaux

Crédit photo, Getty Images/DOMINIC LIPINSKI Légende image, Le prince William et Kate Middleton, de Grande-Bretagne, s'agenouillent devant l'autel de l'abbaye de Westminster, à Londres, lors de la cérémonie de leur mariage royal en 2011.

En 2011, vêtue d'une robe jaune, la reine Elizabeth II a assisté au mariage royal du prince William et de Kate Middleton, le plus récent à avoir eu lieu dans l'abbaye.

Leur mariage s'inscrit dans une longue lignée de mariages royaux, qui remonte à neuf cents ans.

Jusqu'à présent, 16 mariages royaux ont eu lieu à l'abbaye, depuis Henri Ier, qui y a épousé la princesse Mathilde d'Écosse en 1100, jusqu'au mariage de la princesse Elizabeth avec le prince Philip en 1947.

2. L'abbaye abrite la plus ancienne porte de Grande-Bretagne

Ce n'est qu'en 2005 que l'on a découvert que l'abbaye de Westminster abritait la plus ancienne porte de Grande-Bretagne, à la suite d'une étude détaillée.

Elle a été construite dans les années 1050, avant la conquête normande.

"Édouard le Confesseur, roi d'Angleterre de 1042 à 1066, a fait construire la première abbaye", explique le Dr Boston.

Mais peu de choses de l'abbaye de Westminster originale ont survécu, à part la porte.

"C'était probablement le premier bâtiment en Angleterre à être construit dans le nouveau style roman qui se répandait ailleurs en Europe. Les fouilles ont montré qu'elle mesurait 87 m de long", explique le Dr Boston.

La porte est recouverte de fragments de peau de vache. Au 19ème siècle, une légende est apparue suggérant que ces fragments de peau de vache étaient en fait de la peau humaine, appartenant à quelqu'un qui avait été écorché après avoir été surpris en train de commettre un sacrilège ou un vol dans l'église.

La peau aurait été clouée sur la porte pour dissuader les autres.

3. Une multitude de tombes royales - et des milliers d'autres

Crédit photo, Getty Images/Peter Dazeley Légende image, La tombe de la reine Elizabeth I dans l'abbaye de Westminster.

L'abbaye de Westminster est le lieu de repos final de 30 reines et rois, dont le plus ancien est le roi Édouard le Confesseur.

Parmi les autres, citons la reine Elizabeth I, Marie reine d'Écosse et onze reines consort (l'épouse d'un roi en exercice).

Le dernier monarque à être enterré dans l'abbaye de Westminster fut le roi George II en 1760.

Mais les rois ne sont pas les seuls à être enterrés dans l'abbaye.

Elle est le lieu de repos final de plus de 3 300 personnes, dont Sir Isaac Newton, Stephen Hawking, George Frederic Handel et l'écrivain et poète Mary Trevor.

L'abbaye abrite également le Poets' Corner, un mémorial dédié aux écrivains et poètes, dont Jane Austen et Charlotte, Emily et Anne Brontë.

À l'époque moderne, des funérailles royales ont eu lieu à l'abbaye, notamment celles de la reine Elizabeth, reine mère, en 2002, celles de Diana, princesse de Galles, en 1997, et maintenant celles de la reine Elizabeth II.

4. Le fauteuil du couronnement

Crédit photo, Getty Images Légende image, La chaise du couronnement a été fabriquée sur ordre du roi Édouard Ier pour entourer la célèbre pierre de Scone.

Le fauteuil du couronnement est considéré comme l'un des meubles les plus célèbres au monde, et il a été au cœur des couronnements des monarques britanniques pendant sept siècles.

Il a été fabriqué sur ordre du roi Édouard Ier pour renfermer la célèbre pierre de Scone, un objet de vénération pour les Écossais qu'Édouard a emporté à Londres (et que les nationalistes écossais ont brièvement volé en 1950).

La reine Elizabeth II s'est assise sur la chaise au-dessus de la pierre lorsqu'elle a été couronnée lors de son couronnement en 1953 et la chaise figurera également dans la cérémonie pour son fils, le roi Charles III.

Depuis 1066, tous les monarques sauf deux ont été couronnés dans l'abbaye de Westminster, soit 39 au total.

5. Elle est classée au patrimoine mondial de l'Unesco et son pavement prédit la fin du monde

Crédit photo, Getty Images Légende image, La porte latérale de l'abbaye de Westminster

Devant le maître-autel de l'abbaye se trouve un sol en mosaïque de carreaux médiévaux qui comporte trois inscriptions prédisant la fin du monde. Il est constitué de motifs géométriques construits à partir de morceaux de pierre et de verre coloré opaque de différentes couleurs et tailles, taillés dans une variété de formes.

Connu sous le nom de pavé Cosmati, il suggère mystérieusement que le monde durera 19 683 ans.

Mais ce n'est que récemment que ce message est devenu visible, après un important programme de nettoyage et de conservation.

En 1987, la mosaïque apocalyptique, la plus ancienne porte et le char du couronnement sont devenus encore plus importants pour la culture mondiale lorsque le palais de Westminster et l'abbaye de Westminster ont été inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.