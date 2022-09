Le Roi Charles III : quels sont les défis qu'il doit relever ?

Sur le papier, peu de transitions sont aussi fluides que la succession de la monarchie britannique : moins de 48 heures après le décès de la reine Elizabeth II, le roi Charles III a été officiellement proclamé nouveau souverain de la Grande-Bretagne.

Pourtant, les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air : Charles est monté sur le trône à un moment difficile pour le Royaume-Uni et sa famille royale. Des historiens interrogés par la BBC estiment que le nouveau roi doit relever des "défis sans précédent" qui définiront - pour le meilleur ou pour le pire - son règne et ceux qui suivront.

Qu'il s'agisse de gérer l'impact de la crise énergétique sur le pays ou de faire face à l'évolution de la perception de la monarchie après les 70 ans de règne de sa défunte mère, Charles III devra faire face à des épreuves.

Voici quelques-unes des principales questions qui pourraient requérir l'attention du nouveau roi.

Une monarchie "terre à terre" ?

Des millions de familles britanniques risquent de se retrouver en situation de précarité énergétique cet hiver en raison de la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre en Ukraine. Selon les prévisions les plus pessimistes, jusqu'à 45 millions de personnes auront du mal à payer leurs factures, soit les deux tiers de la population du pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains experts pensent que le couronnement de Charles III sera plus petit et moins pompeux que celui de la reine Elizabeth, en 1953.

Un tel scénario est susceptible de soumettre les finances de la famille royale à un examen plus minutieux que d'habitude. En fait, même avant la guerre, des rumeurs ont circulé dans la presse britannique selon lesquelles le prince de Galles de l'époque souhaitait réduire le faste des événements royaux, notamment son couronnement.

Le 13 septembre, le Daily Telegraph a spéculé sur le fait que l'événement s'écarterait du couronnement opulent de la défunte reine en 1953 - qui fut la première cérémonie de ce type à être télévisée.

Citant des sources royales, le journal a déclaré que le couronnement de Charles III, qui ne devrait pas avoir lieu avant juin prochain, sera plus court, "moins coûteux" et, surtout, plus multiculturel pour refléter la diversité de la société britannique.

Charles a déjà fait part de son désir d'avoir une monarchie allégée, ce qui se traduira probablement par un noyau plus restreint de membres de la famille royale en activité, avec le roi et la reine consort Camilla, le prince William et son épouse Catherine en son centre.

"Il est tout à fait probable que nous verrons les choses réduites, en particulier le couronnement", déclare l'historien royal Kelly Swab à la BBC.

"La famille royale doit être perçue comme étant consciente de ce qui se passe dans le pays en ces temps difficiles", ajoute-t-elle.

Les finances de la famille royale sont un sujet complexe qui est souvent au cœur des arguments anti-monarchiques : les fonds proviennent principalement d'un paiement annuel financé par le contribuable, connu sous le nom de Sovereign Grant.

Pour 2021-2022, cette subvention a été fixée à 99,8 millions de dollars, soit l'équivalent de 1,49 dollar par personne au Royaume-Uni, mais ce montant n'inclut pas les frais de sécurité substantiels pour les membres de la famille royale.

Une réputation en baisse

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le soutien de l'opinion publique à la monarchie a diminué au cours des 30 dernières années, selon l'enquête britannique sur les attitudes sociales.

Le soutien à la monarchie est à son plus bas niveau depuis plus de 30 ans, du moins selon l'enquête de British Social Attitudes Survey, qui mesure régulièrement les sentiments d'un échantillon de la population britannique à l'égard de la royauté.

La dernière édition de l'enquête, publiée en 2021, a montré que seulement 55 % des Britanniques pensaient qu'il était "très important" ou "assez important" d'avoir une monarchie. Au cours des décennies passées, ce soutien oscillait entre 60 et 70 %.

En mai de cette année, Charles est apparu en troisième position sur une liste des membres de la famille royale préférés du public, derrière la reine et son fils aîné, le prince William. Alors que les sondages réalisés après la mort d'Elizabeth II ont montré un soutien croissant pour le nouveau roi, certains signes indiquent que Charles III a du travail à faire en termes de réputation royale.

"L'un des défis du roi Charles III est de rendre la monarchie attrayante pour les jeunes générations", déclare l'historien royal Richard Fitzwilliams.

L'opinion de Fitzwilliams est soutenue par l'enquête britannique sur les attitudes sociales, qui montre qu'en 2021, seuls 14 % des personnes âgées de 18 à 34 ans considéraient comme "très important" que la Grande-Bretagne ait une monarchie, tandis que la proportion chez les plus de 55 ans était de 44 %.

Et selon un sondage YouGov, réalisé pour le groupe anti-monarchie Republic en mai, 27 % de la population est favorable à l'abolition pure et simple de la monarchie - ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 15 % qui ont été la norme pendant la majeure partie de ce siècle. Et le mécontentement est considérablement plus élevé parmi les jeunes générations.

Kelly Swab souligne également que "les choses ont beaucoup changé depuis 1952" (année où Elizabeth II est devenue reine). Elle fait notamment référence aux manifestations anti-monarchie sporadiques qui ont eu lieu ces derniers jours.

"Il y a moins de déférence envers la monarchie de nos jours et beaucoup plus d'examen de la famille royale", dit-elle.

"C'est quelque chose que le roi Charles doit avoir à l'esprit."

Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi Charles III est le chef d'État du Royaume-Uni, mais ses pouvoirs sont essentiellement symboliques et cérémoniels.

Le roi Charles III est le chef d'État du Royaume-Uni. Mais dans le cadre du modèle de monarchie constitutionnelle britannique, les pouvoirs du souverain sont essentiellement symboliques et cérémoniels. Les membres de la famille royale sont donc censés rester politiquement neutres.

La retenue de la défunte reine était considérée par beaucoup comme le résultat de sa croyance en l'adage "ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer".

Cela dit, Charles s'est exprimé par le passé sur différents sujets qui lui tiennent à cœur. En 2015, il a été révélé qu'il avait écrit des dizaines de lettres à des ministres du gouvernement pour leur faire part de ses préoccupations sur des sujets allant des finances aux forces armées en passant par la phytothérapie.

Sa position va-t-elle changer ? Le professeur Vernon Bogdanor, éminent expert constitutionnel, le pense.

"Il sait depuis ses premiers jours que son style devra changer. Le public ne veut pas d'un monarque qui fait campagne", affirme le professeur Bogdanor.

Le 12 septembre, alors qu'il s'adressait aux membres du Parlement, le roi nouvellement proclamé a déjà donné des signes d'une approche ajustée. Tout en reconnaissant qu'il y avait des intérêts qu'il ne pouvait plus poursuivre, Charles III a déclaré que le Parlement était "l'instrument vivant et respirant" de la démocratie britannique.

Le Commonwealth et l'héritage colonial

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ces dernières années, certains pays du Commonwealth ont commencé à débattre de leur relation avec la Couronne britannique.

Après le décès de sa mère, le roi Charles III est devenu le chef du Commonwealth, une association politique de 56 pays, pour la plupart d'anciennes colonies britanniques. Il est également le chef d'État de 14 pays aux côtés du Royaume-Uni - une liste qui comprend l'Australie, le Canada, la Jamaïque et la Nouvelle-Zélande.

Ces dernières années, cependant, certaines nations du Commonwealth ont commencé à débattre de leur relation avec la Couronne britannique. Dans le cadre de ce processus, la Barbade a décidé de devenir une république à la fin de l'année 2021, ce qui a effectivement retiré à la défunte reine son statut de chef d'État et mis fin aux siècles d'influence de la Grande-Bretagne sur l'île, qui a été une plaque tournante du commerce transatlantique des esclaves pendant plus de 200 ans.

La tournée du prince William dans les Caraïbes au début de l'année 2022 a suscité des manifestations anticoloniales et des appels à la réparation de l'esclavage, et le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness a publiquement déclaré au prince que le pays allait "passer à autre chose".

Sean Coughlan, correspondant de la BBC auprès de la Famille Royale, estime que la redéfinition d'une relation plus moderne avec le Commonwealth sera "un défi majeur" pour le roi Charles.

"En tant que nouveau chef du Commonwealth, comment ses visites dans les pays du Commonwealth pourront-elles naviguer dans le difficile héritage du colonialisme et de questions telles que l'esclavage ?".

Un roi "vétéran"

Crédit photo, Getty Images Légende image, On s'attend à ce que le Prince William prenne en charge une partie des tâches royales.

À 73 ans, Charles III est la personne la plus âgée à avoir été proclamée roi en Grande-Bretagne. L'une des questions qui se pose au sujet du quotidien de son règne est de savoir quelle part de la longue liste de fonctions royales il devra assumer lui-même.

On s'attend à ce que son fils et héritier de la couronne, le prince William, prenne le relais pour partager la charge des engagements royaux, notamment les tournées à l'étranger. La reine Elizabeth II elle-même a cessé de voyager à l'étranger à l'âge de 80 ans.

"Charles est un roi âgé. Il ne peut pas tout faire", estime l'historien Kelly Swab.

"Je m'attends à ce que nous voyions beaucoup plus le prince William en conséquence".

Des chaussures énormes à remplir

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi Édouard VII a accédé au pouvoir dans des circonstances similaires, selon les historiens.

Comme en témoigne la vague de chagrin qui s'est abattue sur le pays après sa mort, Elizabeth II était un monarque extrêmement populaire.

Cela constitue en soi un défi pour le nouveau roi - mais pas un défi insurmontable, selon l'historienne royale Evaline Brueton.

Elle fait référence aux circonstances dans lesquelles Édouard VII a hérité de la couronne en 1901, après le décès de la reine Victoria, un autre monarque bien-aimé.

"Il existe des similitudes intéressantes entre le moment que nous vivons actuellement et la fin de l'ère victorienne", explique Evaline Brueton.

"Édouard VII et Charles III ont tous deux pris le pouvoir à des périodes de changement social en Grande-Bretagne. Et tous deux n'étaient pas aussi populaires que leurs mères".

Édouard VII n'a été au pouvoir que pendant neuf ans (1901-1910), mais on se souvient affectueusement d'un roi qui s'est engagé dans des efforts diplomatiques qui ont jeté les bases de la célèbre Entente cordiale, une série d'accords révolutionnaires entre le Royaume-Uni et la France signés en 1904.

"Édouard VII s'est extrêmement bien comporté et rien ne permet de penser que Charles ne restera pas non plus dans les mémoires comme un roi important", estime M. Brueton.