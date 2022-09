Guerre Ukraine - Russie : les récentes défaites de la Russie révèlent ses faiblesses militaires

Cette publicité pour le recrutement de soldats était accrochée sur la porte du cabinet d'un médecin à Saint-Pétersbourg. On y lit : "Servir la Russie est le vrai travail !

Le retrait de la Russie de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a mis en évidence les principales faiblesses des forces armées du pays en matière d'approvisionnement et de personnel, selon des vétérans et des blogueurs militaires russes.

"Vous n'imaginez pas à quel point je suis fatigué de saluer quelqu'un le matin et de devoir ensuite identifier sa dépouille plus tard dans la journée."

"Hier encore, deux de mes groupes de snipers ont été détruits par un tank. Trois hommes ont été tués sur le coup, le quatrième a lutté pour sa vie pendant une heure et demie ; un autre, dans un état critique, a été transporté à l'hôpital. Nous n'avons presque plus d'hommes et nous tenons une ligne de front de plusieurs dizaines de kilomètres de long".