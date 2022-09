Reine Elizabeth II : qui était présent aux funérailles - et qui ne l'était pas ?

il y a 20 minutes

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président Joe Biden et la première dame Jill Biden faisaient partie des personnalités présentes aux funérailles.

Près de 2 000 chefs d'État, hommes politiques et célébrités ont assisté aux funérailles de la Reine Elizabeth II, l'un des plus grands rassemblements diplomatiques depuis des décennies.

Des rois et des reines, des présidents, des premiers ministres et d'autres amis internationaux de premier plan figuraient parmi les invités à l'abbaye de Westminster, ainsi que des membres de la famille royale, dont le Roi Charles III et la Reine Consort Camilla.

On pense qu'une centaine de chefs de gouvernement étaient présents.

La Famille royale

Crédit photo, PA Media

Près du cercueil se trouvaient le Roi Charles III et la Reine Consort Camilla, ainsi que la princesse Anne, le vice-amiral Sir Tim Laurence, le duc d'York, le comte de Wessex et la comtesse de Wessex. Dans la rangée derrière eux se trouvaient les ducs de Sussex Henry et Meghan, la princesse Béatrice, Edoardo Mapelli Mozzi et Lady Louise Windsor.

Le Prince et la Princesse de Galles se sont assis de l'autre côté de l'allée, avec leurs enfants, le Prince George et la Princesse Charlotte, à côté d'eux.

Légende image, Entourés sur l'image, de gauche à droite, le Roi Charles III, les Sussex Henry et Meghan, ainsi que William et Kate, Prince et Princesse de Galles.

Tous les petits-enfants de la Reine étaient assis les uns à côté des autres. Il y avait, de gauche à droite : Le prince Harry, la princesse Béatrice, Lady Louise Windsor, le vicomte Severn, le prince William, la princesse Eugénie, Peter Phillips et Zara Tindall.

Empereurs, présidents, PM et autres

Une centaine de présidents et de chefs de gouvernement auraient été présents dans l'abbaye.

Le président américain M. Biden et son épouse Jill Biden étaient assis près d'une allée, à 14 rangs de l'avant, derrière le président polonais Andrzej Duda et son épouse Agata Kornhauser-Duda.

Le président français, Emmanuel Macron, était présent avec son épouse Brigitte. M. Macron, qui a rencontré la reine à trois reprises, avait déclaré qu'elle avait été "une amie de la France, une reine au grand cœur, qui a laissé une impression durable sur son pays et son siècle".

L'actuelle première ministre britannique, Liz Truss, était également présente, ainsi que tous les premiers ministres en vie, assis dans le cahier de l'abbaye.

Crédit photo, PA Media Légende image, Le président français Macron vu avec son épouse Brigitte Macron.

Le Commonwealth - un groupe politique de nations composé des anciennes colonies britanniques et d'autres pays ayant des liens historiques avec Londres, et dont la défunte reine était la figure de proue - a également envoyé un certain nombre de représentants, dont les premiers ministres du Canada (Justin Trudeau), de l'Australie (Anthony Albanese) et de la Nouvelle-Zélande (Jacinda Ardern).

Les autres dirigeants du Commonwealth présents étaient le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président ghanéen Nana Akufo-Addo, le premier ministre du Bangladesh Sheikh Hasina et le président du Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

L'Inde était représentée par le président Droupadi Murmu.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a signé le livre de condoléances avant de se rendre aux funérailles.

Le continent africain était également représenté par le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et le prince héritier du Maroc, Moulay Hassan.

Le président brésilien Jair Bolsonaro a également assisté à la cérémonie à l'Abbaye de Westminster, tandis que la Turquie était représentée par Mevlut Çavusoglu, le ministre des Affaires étrangères du pays, à la place du président Recep Tayip Erdoğan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président brésilien Jair Bolsonaro, photographié ici avec son épouse Michele, a assisté à la cérémonie à l'abbaye de Westminster.

La Chine a envoyé le vice-président Wang Qishan. La semaine dernière, une rupture diplomatique a eu lieu entre Londres et Pékin en raison de rumeurs selon lesquelles une délégation chinoise ne serait pas invitée à assister à l'enterrement de la reine. À l'heure actuelle, l'ambassadeur de Chine au Royaume-Uni est interdit d'accès au Parlement en raison des sanctions chinoises visant cinq députés et deux pairs.

La liste des personnalités comprend également plusieurs membres de familles royales d'outre-mer, comme l'empereur Naruhito et l'impératrice Masako du Japon, le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le vice-président Wang Qishan (au centre) était le représentant de la Chine à la cérémonie.

Étaient également présents le roi de Malaisie Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah et la reine Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, ainsi que le couple royal de Jordanie, le roi Abdullah II et la reine Rania.

Crédit photo, PA Media Légende image, L'impératrice Masako et l'empereur Naruhito du Japon, le roi sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah de Malaisie avec la reine Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Devant eux, le roi Abdullah II et la reine Rania Al-Abdullah de Jordanie

Une célébrité du petit écran

Un invité a fait sensation sur les médias sociaux : L'actrice canado-américaine Sandra Oh, star des séries télévisées Killing Eve et Grey's Anatomy, a assisté à la cérémonie en tant que membre de la délégation canadienne.

Oh, 51 ans, a été nommée Officier de l'Ordre du Canada en juin de cette année. Elle a reçu cet honneur - la deuxième plus haute distinction civile au Canada - pour sa "carrière artistique remplie de rôles mémorables sur scène, à la télévision et au cinéma".

Légende image, L'actrice Sandra Oh était un visage célèbre surprenant à la cérémonie.

Cette distinction a été introduite en 1967 par la Reine pour célébrer les personnes "dont le service façonne notre société, dont les innovations enflamment notre imagination et dont la compassion unit nos communautés".

L'acteur faisait partie d'un cortège de titulaires de la Victoria Cross, de la George Cross et des Ordres de chevalerie, ainsi que d'autres officiers du Commonwealth désignés pour prendre part à la cérémonie.

Pas invités

Bien que des invitations aux funérailles aient été envoyées même aux pays qui entretiennent des relations diplomatiques plus froides avec le Royaume-Uni, comme la Corée du Nord, un petit groupe de nations a été "snobé".

Les représentants de la Syrie, du Venezuela et de l'Afghanistan n'ont pas été invités, selon le correspondant diplomatique de la BBC, James Landale. Cela s'explique par le fait que le Royaume-Uni n'entretient pas de relations diplomatiques complètes avec ces pays.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le président russe Vladimir Poutine fait partie des personnes non invitées.

Aucun représentant de la Russie, du Belarus et du Myanmar n'a été invité non plus.

Les relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et la Russie se sont pratiquement effondrées depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et un porte-parole du président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il n'envisageait pas de participer aux funérailles.

L'invasion a été lancée en partie depuis le territoire du Belarus. Et le Royaume-Uni a considérablement réduit sa présence diplomatique au Myanmar depuis le coup d'État militaire de l'année dernière.