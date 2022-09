Mathématiques : 10³⁰ + 666 × 10¹⁴ + 1, le nombre obscur à la réputation diabolique

Dalia Ventura

BBC News Mundo

il y a 33 minutes

Crédit photo, Getty Images

C'est l'histoire d'un chasseur et d'un tisserand d'histoires, mais surtout d'un numéro un peu sinistre.

Pour être plus précis, un des nombres premiers, ceux qui ne sont divisibles que par 1 et eux-mêmes, et qui fascinent depuis l'aube de la civilisation.

Ou du moins depuis il y a environ 3 570 ans, lorsque, sous le règne d'Apophis Ier, le scribe égyptien Ahmes créa le papyrus mathématique Rhind et enregistra différemment les fractions dont les dénominateurs étaient des nombres premiers.

Les mathématiciens ont passé des millions d'heures dessus car, en plus d'être beaux, séduisants et très utiles, ils sont aussi exaspérants : ces atomes de la théorie des nombres n'ont pas de modèle évident, donc plus ils sont trouvés, plus ils semblent erratiques.

Même l'immense puissance des ordinateurs n'aide pas beaucoup.

Mais, sur cette route longue et tortueuse pour révéler tous ses mystères, ils ont rencontré des curiosités qu'ils partagent avec ceux d'entre nous qui ne savent pas tant de choses pour nous ravir.

Ce sont comme de délicieuses bribes de connaissances qui nous rappellent à quel point le monde des chiffres est cool .

Et de temps en temps, ils nous servent lorsque nous nous divertissons avec la culture la plus populaire.

Crédit photo, © The Trustees of the British Museum Légende image, Le papyrus d'Ahmes est le plus connu et le plus complet des documents qui donnent un aperçu de l'approche des mathématiques par les anciens Égyptiens.

Les fans de la série "The Big Bang Theory", par exemple, se souviennent peut-être que le Dr Sheldon Cooper a dit...

"Le meilleur nombre est 73. Pourquoi ? 73 est le 21e nombre premier."

"Son miroir, 37, est de 12° et son miroir, 21, est le produit de la multiplication de 7 x 3".

"En binaire 73 est un palindrome, 1001001, qui à l'envers est 1001001."

Probablement que Sheldon aimerait aussi le numéro qui nous convoque ici aujourd'hui, car en plus d'être un cousin, il partage cette symétrie poétique des palindromes (c'est la même lecture de gauche à droite que de droite à gauche),

Cependant, c'est plus démoniaque.

Le chasseur

Il a été trouvé par un cousin chasseur (c'est ainsi qu'on appelle ceux qui se consacrent à leur recherche... vous souvenez-vous qu'ils sont très difficiles à trouver ?).

Il s'agit de Harvey Dubner, un ingénieur électricien et mathématicien américain connu pour ses contributions à la recherche des grands nombres premiers.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il était sur le point de rencontrer un démon : Belfegor.

Dubner a entrepris de tracer un ensemble de nombres premiers commençant à 16661 et ajoutant des zéros de chaque côté, entre 1 et 6.

C'est-à-dire qu'il a commencé par 16661 -qui est un nombre premier-, et a vérifié si 1 0 666 0 1 était aussi un nombre premier. Ce n'était pas.

Il a fait la même chose avec 1 00 666 00 1, 1 000 666 000 1... et aucun n'était premier, mais il n'a pas abandonné.

Il continua sans succès jusqu'à ce qu'il atteigne 100000000000006660000000000001 et... eureka ! trouvé le premier des nombres avec ces caractéristiques qui était premier.

Dubner a poursuivi sa tâche laborieuse et a découvert que ceux avec 42, 506, 608, 2472 et 2623 zéros ajoutés étaient également des nombres premiers.

Mais...

Un autre mathématicien, Cliff Pickover - notre tisserand d'histoires - a détecté certains traits infernaux dans ce premier numéro.

Dès le début, l'expérience de Dubner avait 666 en son cœur, le nombre de la Bête, selon l'Apocalypse ou l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament et de la Bible chrétienne, où il est dit...

"Voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme, et son nombre est six cent soixante-six."

Légende image, Les oiseaux qui ont inspiré et symbole de Primo de Belfegor dans le Manuscrit Voynich.

De plus, il a remarqué que ce nombre bestial dans ce premier nombre premier "était entouré de 13 zéros des deux côtés, longtemps considéré comme superstitieux comme un nombre malchanceux dans la culture occidentale", a déclaré Pickover à BBC Mundo.

En plus de cela, "il avait 31 chiffres au total, soit 13 à l'envers".

Le mathématicien a décidé de donner à 10000000000000660000000000001 un nom : le cousin de Belphégor.

Belfégor est l'un des 7 princes des enfers, le démon du péché mortel de la paresse, mais aussi, curieusement, des excréments, d'où la gravure sur bois reprise dans le " Dictionnaire Infernal

Bien qu'on lui ait prêté beaucoup d'attention dans les temps anciens, son rôle a changé et il est devenu celui chargé de tenter les mortels avec le don de découverte et d'invention, ce qui n'a pas l'air mal du tout, mais qui sait !

Le cousin de Belphégor a aussi son symbole : il s'agit d'un π (pi) à l'envers, et est dérivé d'un glyphe d'oiseau qui apparaît dans le manuscrit Voynich non déchiffré du XVe siècle.

Parce que ?

Pickover est l'auteur de 50 livres sur des sujets allant des mathématiques et de la médecine à la vie après la mort et à l'intelligence artificielle.

Son objectif déclaré est "d'exposer à un large public les merveilles de la science et des mathématiques", et il le fait en utilisant des concepts ludiques mais complexes tels que les "nombres de vampires" et les "hypercubes magiques".

"Francis Bacon (artiste 1909-1992) a dit un jour:" Le travail de l'artiste est toujours de plonger dans le mystère ", et j'utilise cette approche pour une grande partie de ma production créative", a-t-il déclaré à BBC Mundo.

"J'ai découvert que donner des noms à certains nombres ou concepts mathématiques aide à stimuler l'intérêt des personnes de tous âges."

"Le nom aide à concentrer l'attention et la discussion, et rajeunit l'intérêt des élèves pour les mathématiques."