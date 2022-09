La République des Lettres : le réseau social des plus grands esprits des siècles passés

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une communauté humaniste internationale d'érudits, opérant par correspondance et rencontres personnelles.

C'était une étrange terre réelle et imaginaire, invisible mais pas clandestine, dont la loi était de cultiver la connaissance.

Une place entourée d'un fossé à la liqueur noire d'encre et défendue par des canons qui tirent des balles en papier, comme la ville décrite par Diego de Saavedra Fajardo dans "République littéraire" (1655).

Bien que certains chercheurs fixent ses origines à l'époque de Platon, la première mention retrouvée provient de la plume d'un des disciples de Pétrarque, le Vénitien Francesco Barbaro (1390-1459).

En 1417, il remercia le toscan Poggio Bracciolini, "au nom de tous les hommes de lettres présents et futurs, le don offert à la Respublica Literarum pour le progrès de l'humanité et de la culture", de lui avoir envoyé des manuscrits anciens qu'il avait découverts en bibliothèques monastiques, une tâche à laquelle les humanistes se sont consacrés en suivant les traces de leur maître.

En "libérant" les textes et en "vulgarisant" les savoirs, le débat d'idées cesse d'être l'apanage des universitaires ecclésiastiques, et à ce dialogue plus ouvert, même les morts participent à travers leurs œuvres, grâce au contact avec l'Antiquité et à sa longue existence.

Mais ce n'est qu'au XVIe siècle que l'expression est devenue courante et que des érudits comme le moine français Noël Argonne l'ont décrite.

"La République des Lettres a une origine très ancienne. Elle englobe le monde entier et se compose de toutes les nationalités, de toutes les classes sociales, de tous les âges et des deux sexes.

"Toutes les langues sont parlées, anciennes comme modernes. Les arts sont liés aux lettres, et les artisans y ont aussi leur place.

"La louange et l'honneur sont accordés par acclamation populaire", écrivait-il en 1699.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'espace social de la République des Lettres permettait à Érasme et aux humanistes érasmistes de jouir d'une indépendance considérable ("Érasme de Rotterdam", 1523. Artiste : Hans Holbein le Jeune).

En effet, dans un monde aux hiérarchies sociales bien définies et où les divisions politiques et religieuses étaient si profondes qu'elles menaient souvent à la guerre, ses citoyens insistaient sur le fait que tout le monde était égal et que tout argument favorisant la connaissance était précieux.

Il n'y avait pas de citoyenneté formelle : la recherche, les publications et les écrits étaient la carte d'identité.

Il a commencé très européen, mais au 18ème siècle, la République s'était étendue à des endroits comme Batavia (aujourd'hui Jakarta), Calcutta, Mexico, Lima, Boston, Philadelphie et Rio de Janeiro.

Les habitants de cette république étaient nombreux, mais pour vous donner une idée, pensez à l'Italien Galileo Galilei, à l'Anglais John Locke, au Hollandais Erasme de Rotterdam, au Français Voltaire et à l'Américain Benjamin Franklin.

Les citoyennes étaient moins nombreuses, mais seulement en quantité.

Des femmes comme Anna Maria van Schurman, la princesse Elizabeth de Bohême, Marie de Gournay, Marie du Moulin, Dorothy Moore, Bathsua Makin, Katherine Jones et Lady Ranelagh, par exemple, étaient des membres actifs de la république des lettres du XVIIe siècle.

C'étaient des philosophes, des enseignants, des réformateurs et des mathématiciens d'Angleterre, d'Irlande, d'Allemagne, de France et des Pays-Bas, et avec des pairs masculins tels que René Descartes, Christiaan Huygens, Samuel Hartlib et Michel de Montaigne, ils représentaient l'éventail des approches contemporaines de la la science, la foi, la politique et l'avancement de l'apprentissage.

Ces paroles

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lettre d'Issac Newton à William Briggs, datée de 1682, faisant l'éloge de sa nouvelle théorie de la vision mais en désaccord avec certaines de ses conclusions.

La République des Lettres, ou République Littéraire, est née et s'est développée avant que le savoir ne soit atomisé , quand tous ceux qui se consacraient à cultiver l'intellect étaient littéralement des "philosophes" -étymologiquement "amis du savoir"-, sans distinctions entre disciplines académiques ni divisions telles comme "sciences" et "humanités".

Il y avait des spécialistes, mais ils avaient tous tendance à étudier le latin et le grec, ainsi que l'histoire, la logique et d'autres connaissances, il n'était donc pas rare que, disons, un mathématicien comme Isaac Newton passe des années sur des expériences alchimiques et retravaille l'histoire de le monde antique.

Donc, dire "Lettres" et même "Littéraire" était englobant tout ; mathématiciens, naturalistes, astronomes et médecins pleinement identifiés avec le nom.

Mais le nom renfermait aussi le sens d'apprendre, de chercher à savoir ; c'était une communauté de savants, une fraternité de curieux .

Ils avaient une lingua franca, le latin, la langue de tous les érudits jusqu'en 1650 et elle a continué à jouer un rôle de premier plan, bien que le grec ou l'hébreu aient également été utiles.

Et depuis le XVe siècle, l'essor de l'usage cultivé des langues vernaculaires a rendu possible un nouveau discours plus inclusif.

Mots écrits

Crédit photo, Getty Images Légende image, 'Un philosophe avec son stylo à la main', 1502-1505. Artiste : Vittore Carpaccio

Au cœur de cette vie intellectuelle se trouvait l'écriture épistolaire.

Bien que l'imprimerie ait largement contribué à l'essor de la culture intellectuelle depuis la Renaissance, les livres étaient encore rares et chers.

Les lettres comblaient le vide permettant des commentaires, des consultations, des exposés d'idées et des débats, pour lesquels les soi-disant hommes de lettres consacraient beaucoup de temps et de réflexion à tous ceux qui écrivaient ou recevaient.

Ce n'est pas pour rien que les bureaux faisaient partie des meubles les plus élaborés et les plus raffinés jamais conçus.

Et "les secrétaires étaient indispensables, car si vous étiez un universitaire célèbre, la correspondance était si grande que vous aviez besoin d'aide", a souligné l'historien Peter Burke, lors d'une conversation avec BBC Mundo.

Dans ce réseau social, comme dans ceux d'aujourd'hui, les écrits couvraient le spectre le plus large : des discussions sur l'histoire, la politique, la philosophie, la recherche scientifique et l'éducation aux nouvelles, potins, blagues, poèmes, expériences personnelles et plus encore.

Parfois, il s'agissait de dissertations complètes sur un sujet scientifique, de critiques de livres récemment publiés, ou de recueils d'écrits ou de copies d'inscriptions, de sorte que la seule façon de les reconnaître comme des lettres était de regarder le début et la fin du document.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Suisse Johann Kaspar Lavater (1741-1801), auteur du traité "Physiognomy", dépeint à son bureau.

Les lettres écrites avec tant de soin et au contenu souvent précieux n'étaient en règle générale pas jetées mais conservées.

Cet immense patrimoine culturel - qui compte, par exemple, quelque 20 000 de Voltaire et 13 600 du médecin et naturaliste italien Antonio Vallisneri - a été numérisé dans de grands projets qui font écho aux aspirations de la République des Lettres.

De plus, ils ont été utilisés pour cartographier la République elle-même, donnant une dimension visuelle au lieu métaphorique.

Règles tacites

Chaque citoyen doit participer à l'échange d'informations .

Tout comme l'ascendance sociale n'était pas un obstacle à en faire partie, la distance n'était pas un obstacle.

Les nombreuses lettres générées par la République étaient postées ou données à des amis, des marchands ou des diplomates pour être remises personnellement.

Une fois la lettre reçue, le destinataire devait la faire circuler , puisque l'objectif premier était toujours la diffusion de l'information, le développement et l'expansion des connaissances.

Même les livres et manuscrits qui passaient souvent par ce réseau ne devaient pas rester entre les mains d'une seule personne.

Il était bien vu que celui qui les recevait le remerciait au moyen d'un antidoron (un 'don en retour').

La parole parlée

Crédit photo, Getty Images Légende image, Projet de dévouement d'Albrecht Durer à Bilibald Pirckheimer, c1523.

Souvent, les porteurs de ces lettres étaient de jeunes hommes qui faisaient leur 'Grand Tour', un tour d'Europe traditionnel qui faisait partie de l'éducation de ceux qui en avaient les moyens.

Mais de nombreux autres citoyens de la République des Lettres parcouraient le continent, porteurs de lettres de recommandation, et étaient accueillis dans les bibliothèques, les archives, les collections d'antiquités gréco-romaines ou d'espèces rares.

Cet aspect ritualisé et érudit était connu sous le nom de peregrinatio Academica et incluait une opportunité sans précédent : visiter et converser avec des érudits locaux .

Et c'est que la conversation cultivée était un autre idéal populaire de ce réseau transnational , et pas seulement dans ces rencontres plus intimes avec les sages.

L'illusion d'une poignée d'amis réunis autour d'une table dans une villa de campagne rappelait l'ancien symposium philosophique grec.

Cela s'est traduit dans la culture du salon, des événements privés organisés dans des maisons avec une liste restreinte d'invités, et dans la culture des cafés, où les citoyens de la République venaient discuter des problèmes qui les préoccupaient.

Le début de la fin

Sur un plan plus institutionnel, la conversation trouve un autre siège au XVIIe siècle avec la fondation d'académies et de sociétés, comme la Royal Society of London et l'Académie française des sciences.

Légende image, L'Invisible College, une communauté de philosophes de la nature, a été le précurseur de la "Royal Society" de Londres.

D'une certaine manière, ils étaient des versions plus officielles du réseau de lettres, offrant un lieu où des conférences, des expériences et des démonstrations en direct pouvaient avoir lieu, communiquant immédiatement à beaucoup ce qui prendrait plus de temps par courrier.

Et nous revenons ici à l'imprimé (même si nous ne l'avions jamais complètement abandonné : les livres étaient une partie essentielle de la République des Lettres, beaucoup d'entre eux magnifiquement illustrés, faisant des artistes des citoyens).

Ces académies publient des revues, comme les fameuses « Nouvelles de la République des Lettres », qui résument l'information et la diffusent dans les sociétés de différents pays.

Ces académies et sociétés littéraires ont commencé à entreprendre certaines activités d'érudition.

Et , petit à petit, la République des Lettres s'est évanouie, selon certains historiens.

Sa désintégration, soulignent-ils, était due aux changements sociaux et technologiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La London Royal Society for the Advancement of Natural Knowledge a été fondée à Burlington House en 1660.

Des inventions telles que le télégraphe et des améliorations dans les transports, tels que les chemins de fer et les bateaux à vapeur, ont facilité la communication.

L'impression est devenue meilleure et moins chère, permettant aux nouvelles et aux opinions d'être plus largement diffusées.

Mais d'autres intellectuels assurent que la République des Lettres n'a jamais disparu .

Des chevaux au web

L'un d'eux est Peter Burke, professeur émérite d'histoire culturelle à l'Université de Cambridge et auteur d'un grand nombre de livres sur l'histoire culturelle et intellectuelle.

"De mon point de vue, la seule chose qui a changé, c'est le mode de communication", a-t-il déclaré à BBC Mundo.

"C'est pourquoi j'oppose ce que j'appelle 'la république hippomobile', qui est celle traditionnelle dont tout le monde parle, à la 'république à vapeur', qui est venue plus tard, lorsque les chemins de fer ont cédé la place à l'invention des conférences. seconde moitié du XIXe siècle, et les bateaux à vapeur ont permis à des universitaires comme Max Webber de donner des conférences aux États-Unis.

"Après la vapeur, est venue la 'république du jet', quand on pouvait aller partout dans le monde pour échanger des connaissances.

"Et, enfin, la" république virtuelle", où vous pouvez collaborer par e-mail", a-t-il expliqué, évoquant la fraternité, dont vous êtes peut-être maintenant membre.

En tant que citoyen de la République des Lettres, Burke a ajouté : "Je ne rejette aucun de ces modes de communication qui ont aidé les chercheurs à s'aider et à collaborer, ce qui ne veut pas dire qu'ils l'ont toujours fait, mais au moins qu'il y avait une éthique de la coopération".

C'est le noyau de cette république exceptionnelle : cette éthique de la collaboration à la poursuite de la connaissance malgré tout obstacle.