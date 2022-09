10 ans de Tinder : le futur de l'appli qui a transformé l'amour, le sexe et les relations

Ricardo Senra

BBC World Service

il y a 47 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, À quoi ressemblera l'avenir des rencontres en ligne ?

"Je me suis marié avec l'amour de ma vie... Merci Tinder", a tweeté Alexis Gutierrez, un jeune de 24 ans de Tacoma, aux États-Unis.

Le cupidon mobile du couple était l'application qui a créé le système de flirt emblématique basé sur l'idée de glisser vers la droite (si vous êtes intéressé) ou vers la gauche (si ce n'est pas le cas) qui, croyez-le ou non, célèbre son 10e anniversaire.

Une décennie après sa création, Tinder est à la tête d'un marché de rencontres en ligne en plein essor, avec plus de 1 500 applications similaires et un chiffre d'affaires prévu en 2022 de 2,85 milliards de dollars, selon le site de données allemand Statista.

Mais comment l'application a-t-elle eu un impact sur l'amour, le sexe et les relations ? Et qu'est-ce qui nous attend ? Nous présentons une analyse de l'évolution du flirt virtuel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans la recherche de l'amour, autrefois, les gens plaçaient des annonces dans les colonnes des journaux.

"La première annonce de rencontres"

On pense que l'une des premières annonces de rencontres a été publiée en 1727.

Elle aurait paru dans le Manchester Weekly Journal et aurait été écrite par une Anglaise qui cherchait quelqu'un avec qui elle pourrait "partager sa vie".

Mais le résultat était loin d'être une histoire d'amour.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tinder fête ses dix ans ce septembre 2022

Helen Morrison aurait été punie pour son annonce et envoyée dans un asile pendant quatre semaines par le maire, selon le magazine littéraire Lapham's Quarterly.

Près de trois siècles plus tard, on pense que plus de 300 millions de personnes dans le monde utilisent des publicités personnelles, des applications de rencontres et la technologie en général, dans la poursuite de relations occasionnelles et romantiques.

Avant de sortir ensemble, de nombreuses personnes avaient l'habitude d'envoyer des annonces dans ce qui était souvent surnommé la "colonne des cœurs solitaires" des journaux.

Maintenant, la stigmatisation de l'utilisation de rencontres virtuelles n'existe pas de la même manière qu'il y a dix ans, et elle a définitivement parcouru un long chemin depuis l'époque d'Helen.

Crédit photo, Alexis Gutierrez Légende image, "Je ne m'attendais pas à trouver l'amour ou le mariage", déclare Alexis Gutierrez, qui a rencontré son mari sur Tinder

"J'ai rencontré mon mari sur Tinder"

Alexis Gutierrez n'était pas optimiste lorsqu'elle a rencontré Tinder pour la première fois il y a quatre ans après avoir vu un homme intéressant à proximité.

Après "une semaine ou deux" de discussions virtuelles, ils ont décidé de se rencontrer en personne. "Il est venu me chercher à la maison et j'ai réalisé qu'il était très nerveux. Heureusement que ce n'était pas le cas", se souvient-elle aujourd'hui, neuf jours après avoir dit "oui" au même homme, vêtu d'une longue robe blanche brodée.

"Je ne m'attendais pas à trouver l'amour ou un mari car, en fait, la plupart des hommes, en particulier les jeunes adultes, ne recherchent que des relations occasionnelles", a déclaré Gutierrez, une jeune mariée, à la BBC.

Crédit photo, Chelsea Stirling Légende image, "Les gens s'intéressent plus à mon apparence qu'à ce que je pense ou dis", déclare Chelsea Stirling

"Les personnes les plus intéressées par votre apparence"

Mais tout le monde n'est pas fan.

"Je ne suis pas sûre d'avoir quelque chose de positif à dire sur Tinder", déclare la comptable Amy Marie, 30 ans, qui vit au Texas, aux États-Unis.

Elle dit que "de nombreux hommes" envoient des messages vulgaires voire agressifs via l'application.

Elle me montre une capture d'écran d'un de ces messages envoyés par un homme juste après qu'elle ait dit "Salut".

Crédit photo, Amy Marie Légende image, Amy Marie dit qu'elle a une relation "amour-haine" avec Tinder, avec "plus d'emphase sur la haine"

"C'est définitivement une relation amour-haine (avec l'application). Plus d'accent sur la haine cependant."

Chelsea Stirling, une femme de 35 ans de Nottingham, au Royaume-Uni, a également vécu une expérience frustrante avec Tinder.

"Les gens s'intéressent plus à mon apparence qu'à ce que je pense ou dis", dit-elle.

"Nous correspondons, puis nous commençons à parler. Ensuite, ils lisent mon profil et se déconnectent", poursuit-elle. "Ou ils se déconnectent juste avant de parler."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les recherches indiquent que les femmes sont disproportionnellement touchées par le harcèlement sur les applications de rencontres, recevant souvent des images explicites qu'elles n'ont pas demandées.

Harcèlement et images indésirables

La haine d'Amy Marie pour l'application n'est pas isolée - et si vous êtes une femme, les chances d'avoir une mauvaise expérience avec les applications de rencontres sont encore plus élevées.

Une étude de 2020 du Pew Research Center montre à quel point les femmes sont touchées de manière disproportionnée par le harcèlement.

Dans la tranche d'âge 18-34 ans, 57 % ont reçu des messages ou des images sexuellement explicites qu'ils n'ont pas demandés.

Le groupe a également signalé une fréquence élevée de menaces physiques : 19 % (contre 9 % des hommes).

Marie Bergström, sociologue et chercheuse à l'Institut français d'études démographiques (Ined), à Paris, étudie ce qu'elle appelle la "privatisation des rencontres" sur des applications comme Tinder.

"Ces applications sont très isolées dans le sens où elles sont complètement déconnectées de votre vie sociale. C'est différent des lieux de rencontre traditionnels comme les amis, la famille, le travail, l'école, où vous partagez quelque chose - amis, collègues, lieux - avec les gens," dit Bergstrom.

"Montrer ses parties génitales dans un bar, c'est montrer ses parties génitales au monde entier."

Mais ce n'est pas le cas sur un écran, où vous pouvez simplement disparaître en appuyant sur un bouton, donc cet environnement "extrêmement privé et isolé" devient un terrain dangereux pour les comportements violents et cela ne devrait pas changer à l'avenir, dit-elle.

Tinder affirme que la sécurité des femmes est désormais "au cœur des priorités" de la plus grande application de rencontres au monde.

L'entreprise technologique a lancé un partenariat en juillet 2022 avec le groupe de campagne No More, dans le but de mettre fin à la violence domestique. Mais la première directrice générale de l'entreprise, Renate Nyborg, a reconnu le défi auquel elle était confrontée pour protéger les femmes sur l'application, déclarant à la BBC à l'époque : "Notre travail de sécurité n'est jamais terminé".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bergström dit que les applications de rencontres ont un avantage - en permettant aux gens une plus grande liberté sexuelle

Liberté sexuelle

Toutefois, Mme Bergström estime que "moins de contrôle social" peut aussi avoir un côté positif.

"Les femmes sont jugées beaucoup plus sévèrement pour leurs comportements sexuels et il y a encore cette stigmatisation sociale autour du fait d'être trop actif sexuellement."

"Ce que nous constatons réellement, c'est que les plateformes de flirt virtuel permettent aux femmes de s'engager plus facilement dans une relation à court terme, d'aller à des rendez-vous, etc. Parce que vous pouvez le faire sans être jugée et sans que tout le monde parle de vous", explique-t-elle.

"Cette déconnexion n'est donc pas seulement négative - c'est en fait un facteur important pour expliquer la popularité des plateformes."

Mais à quoi ressemblera l'avenir des rencontres en ligne ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les expériences de toucher non désiré à travers l'avatar et la réalité virtuelle peuvent avoir un effet psychologique très similaire à ce qui se passe réellement dans le monde réel.

Toucher et embrasser dans le métaverse

Vous avez probablement entendu dire qu'à l'avenir, vos réunions de travail auront lieu dans le Metaverse - un environnement de réalité virtuelle où votre avatar peut s'asseoir autour d'une table et interagir avec vos collègues comme s'ils étaient ensemble en personne.

Eh bien, cela s'applique également à l'avenir des applications de rencontres.

"Avec la réalité virtuelle, vous pouvez simuler un baiser. Vous pouvez simuler le toucher du corps", explique Douglas Zytko, professeur adjoint d'interaction homme-machine à l'Université d'Oakland aux États-Unis.

"Les flirts virtuels valorisent souvent ce type d'expérience dans le cadre de la compatibilité (des couples)", explique-t-il.

Mais cela aussi est risqué.

"Il y a de fortes chances que l'expérience négative que vivent certains utilisateurs en ce moment soit amplifiée dans la réalité virtuelle par l'immersion qu'elle procure", déclare Zytko.

Imaginez un cas où vous rejetez les avances amoureuses ou sexuelles de quelqu'un sur une application de rencontres.

"En réalité virtuelle, un criminel serait non seulement capable de transmettre verbalement un commentaire très négatif, mais utiliserait également son avatar pour le faire."

Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique ?

Zytko répond : "Ils peuvent toucher l'avatar d'une autre personne de manière négative. Ou dessiner des images phalliques autour de l'environnement virtuel. Et ce que certaines des premières recherches ont découvert, c'est que ces types d'expériences tactiles indésirables à travers l'avatar et la réalité virtuelle peuvent avoir un effet psychologique très similaire à ce qui se passe réellement dans le monde réel."

Parmi les parties du métaverse qui existent actuellement, seules quelques-unes - comme Horizon Worlds - appartiennent à Meta.

Cependant, l'entreprise a initié de nouvelles façons de se protéger.

Personal Boundary, par exemple, empêche les avatars de s'approcher à une distance définie les uns des autres, ce qui permet d'éviter plus facilement les interactions indésirables, et la société affirme qu'elle propose également plusieurs façons de bloquer et de signaler les utilisateurs.

"Nous avons vu les tendances aller et venir ces dernières années", déclare Zytko. "Je pense donc qu'il est trop tôt pour dire si la tendance métavers se poursuivra."

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'une des parties les plus attrayantes des rencontres en ligne est la « mise en correspondance » avec une personne proche de vous.

Le GPS sera-t-il moins pertinent ?

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes des applications de rencontres est la possibilité de rencontrer quelqu'un assis à l'autre coin d'un restaurant, d'une rue ou de votre quartier.

Certaines applications exploitent déjà cela. Par exemple Single Town, une application de rencontre composée d'une ville métaverse où des avatars de personnes réelles "se promènent, choisissent où ils veulent aller et à qui parler".

En touchant un avatar, il est possible de voir les photos réelles de l'utilisateur, de démarrer une conversation et d'interagir dans un monde virtuel.

"Ces types d'applications fournissent une rencontre virtuelle qui se situerait quelque part entre la découverte et la rencontre physique."

"Ces applications ne supposent pas que vous ne voudrez plus jamais vous rencontrer en face à face, l'objectif semble toujours être de permettre une éventuelle rencontre en face à face dans une vraie relation."

Et Zytko pense que cela pourrait même réduire le harcèlement dans la vraie vie.

"En ajoutant la réalité virtuelle entre les deux, vous pouvez presque vivre la première rencontre en ligne, avant de vous aventurer dans le monde réel, où tous ces risques et dommages potentiels sont révélés."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trouver "la personne" dans la vraie vie appartient au passé ?

Oublier le flirt au bar ?

Alors que la réalité virtuelle ouvre de nouvelles possibilités pour les développeurs et que le nombre d"utilisateurs devrait atteindre plus de 672 millions dans les cinq prochaines années, selon Statista, les applications de rencontres sont susceptibles de s"imposer comme les lieux incontournables pour les personnes qui recherchent du sexe ou relation.

"Mon hypothèse est que les plateformes de rencontres seront de plus en plus importantes pour trouver des partenaires", explique Bergström, auteur de The New Laws of Love : Online Dating and the Privatization of Intimacy .

"Et il devient de moins en moins acceptable d'avoir des relations sexuelles et romantiques dans d'autres contextes. C'est déjà le cas sur le lieu de travail. Il devient de moins en moins acceptable d'avoir des relations sexuelles avec des collègues", dit-elle.

Pour le spécialiste, cela peut être étendu à d'autres contextes. "Il serait moins acceptable d'aller voir quelqu'un dans un bar et de commencer à flirter, ou moins acceptable de commencer à flirter avec des gens lors d'une soirée entre amis, avec l'idée qu'il existe des plates-formes pour cela. Comme je l'ai dit, c'est une hypothèse : nous aimerions de plus en plus séparer les choses et avoir de moins en moins de chevauchement. Il y a donc un endroit où travailler. Il y a un endroit où aller faire du sport. Il y a un endroit pour rencontrer des amis. Et un endroit pour flirter.