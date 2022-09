Guerre Ukraine - Russie : Poutine annonce la mobilisation de 300 000 réservistes pour la guerre en Ukraine

il y a 25 minutes

"J'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'état-major de procéder à une mobilisation partielle en Fédération de Russie", a déclaré Poutine lors d'un discours télévisé à la nation.

Cette "mobilisation partielle", selon le président russe, émerge de la nécessité de défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays.

Selon ce que Poutine lui-même et son ministre de la Défense, Sergueï Choïgou , ont souligné, seuls les réservistes ayant accompli leur service militaire obligatoire seront appelés.

Ces dernières semaines, l'armée ukrainienne était parvenue à récupérer près de 3 000 kilomètres carrés de territoire dans l'est du pays, ce qui avait forcé le regroupement des troupes russes.

La proposition de "mobilisation partielle" de la population russe avait été faite par Choïgou récemment et approuvée par Poutine cette semaine.

Analyse de Paul Adams, correspondant diplomatique de la BBC

"Il faut des mois pour mobiliser, équiper et organiser de nouvelles forces combattantes, même si les réservistes ont une expérience militaire préalable.

À moins que la Russie ne commence à lancer peu à peu les nouvelles unités au combat, il est fort possible que ces nouvelles forces ne participent au conflit que l'année prochaine.

Et compte tenu des pertes matérielles de la Russie ces dernières semaines, Moscou pourrait avoir du mal à fournir aux nouvelles unités l'équipement dont elles ont besoin pour combattre efficacement.

Utilisant des équipements occidentaux sophistiqués, l'armée ukrainienne a semé la pagaille dans la machine d'occupation russe, notamment en détruisant des dépôts de munitions, des postes de commandement et des bases militaires sur les lignes russes.

Il devient de plus en plus difficile pour le Kremlin d'organiser et d'équiper les forces qu'il a déjà sur le terrain."