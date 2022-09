Ether : l'ennemi juré du bitcoin qui révolutionne le monde des crypto-monnaies avec "la fusion"

La rédaction

BBC News Mundo

il y a une heure

Crédit photo, BackyardProduction Légende image, La valeur de l'éther a augmenté de 4 250 % depuis janvier.

Peut-être vous est-il arrivé que lorsque quelqu'un vous parle du fonctionnement des crypto-monnaies, son langage se transforme soudainement en quelque chose de totalement incompréhensible.

Dès que vous utilisez des concepts comme "blockchain" ou "minage", les choses se compliquent. Et lorsque le sujet du moment est le "meltdown" de l'Ethereum, considéré comme la plus grande révolution des crypto-monnaies de ces dernières années, le défi de comprendre ce qui se passe devient plus complexe.

Cependant, ce n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît

Jeudi, une transaction à haut risque a été réalisée. Si elle avait échoué, de nombreuses personnes auraient pu perdre leur argent en quelques secondes. Mais cela a fonctionné avec succès, a déclaré le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, dans un message sur Twitter.

De quoi s'agit-il ? Ethereum, l'une des plus grandes plateformes de transactions numériques, a changé son mode de fonctionnement, réduisant sa forte consommation d'énergie de 99,9 %, selon ceux qui gèrent le système.

Ethereum est essentiellement une base de données numérique partagée sur un réseau d'ordinateurs. Il fonctionne sur une technologie appelée blockchain, qui stocke les données.

Il s'agit d'une chaîne d'informations qui se développe au fur et à mesure que de nouveaux blocs de données y sont ajoutés.

Les transactions effectuées par des particuliers ou des entreprises sont enregistrées dans cette base de données. Les données sont liées entre elles (d'où le mot chaîne) et sont codées de manière à être difficilement modifiables.

Personne ne possède le système, car la validation et l'enregistrement des données (qui peuvent être une transaction d'achat et de vente) sont entre les mains d'un réseau décentralisé d'utilisateurs impliqués dans le processus.

Il est essentiel de comprendre le fonctionnement du réseau Ethereum car c'est là que se trouve la crypto-monnaie la plus populaire : l'éther.

L'Ethereum est-il identique à l'Ether ?

Non, bien qu'officieusement, de nombreuses personnes utilisent les deux mots comme synonymes et nous avons pris l'habitude d'utiliser les deux termes pour parler de la crypto-monnaie.

En termes simples, Ethereum est le système numérique et ether est la crypto-monnaie.

Ce qui s'est passé cette semaine, c'est que le réseau Ethereum a effectué une mise à jour logicielle qui transforme radicalement son mode de fonctionnement. Ce changement a été appelé la Fusion.

Crédit photo, ByoungJoo Légende image, La négociation de l'Ethereum n'est pas gratuite et le prix doit être payé en éther.

Il s'agit de la mise à niveau logicielle la plus ambitieuse du monde de la cryptographie à ce jour, qui consiste à remplacer les ordinateurs gourmands en électricité utilisés pour créer et ordonner les transactions par un système plus économe en énergie.

Ethereum abrite actuellement quelque 3 500 applications décentralisées actives, allant des bourses d'échange aux jeux en passant par le traitement de milliards de dollars en crypto-monnaies.

Ce réseau de données peut être utilisé par toute entreprise ou tout individu pour créer toute technologie numérique. Il permet de programmer des contrats dits "intelligents" ou de créer des crypto-monnaies comme l'éther.

Avec la crypto-monnaie ether (le plus grand concurrent du bitcoin), les entreprises ou les personnes ordinaires peuvent effectuer des échanges commerciaux simples : une personne A paie à une personne B 100 dollars en ether.

Et pour acheter de l'éther, il vous suffit d'utiliser l'une des bourses du monde entier et de payer l'éther avec l'argent que vous avez dans votre banque.

Cela revient à acheter des dollars en effectuant un transfert en ligne.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'Ether est la deuxième plus grande crypto-monnaie en valeur de marché.

Comme nous le savons, il n'existe pas de lois pour protéger les consommateurs qui échangent des crypto-monnaies, car il n'y a pas d'intervention des banques centrales ou des banques commerciales dans aucun pays.

En l'absence de réglementation, ceux qui investissent dans ces actifs à très haut risque le font en étant prêts à en assumer les conséquences.

Avec la "fusion", la création traditionnelle de nouvel éther, c'est-à-dire le "minage" de l'éther, disparaît.

Au lieu de cela, l'éther fonctionne désormais selon un système appelé "proof-of-stake", dans lequel les investisseurs déposent ou "participent" avec une certaine quantité de pièces numériques dans un réseau partagé, ce qui leur permet de faire partie d'une loterie.

Ensuite, chaque fois qu'une transaction a lieu, un participant à la loterie est sélectionné pour vérifier l'échange et recevoir de nouvelles pièces.

Cela permet de réduire les coûts énergétiques en éliminant les ordinateurs puissants qui se font concurrence pour résoudre des énigmes.

Les partisans de ce système affirment qu'il est plus égalitaire que l'exploitation minière car sa barrière à l'entrée est plus faible ; en d'autres termes, un "participant" n'a pas besoin de posséder une flotte d'ordinateurs coûteux pour contribuer.

Crédit photo, Getty Images

Les plus riches gagnent-ils ?

Les critiques, en revanche, affirment que ce nouveau système perpétue les inégalités, car seules les personnes disposant de ressources suffisantes pour participer au processus pourront en récolter les fruits.

Les participants doivent verser 32 éther (soit environ 54 000 USD) pour participer à la loterie et gagner des récompenses.

Les critiques soutiennent donc que les participants qui possèdent plus d'éther recevront plus d'argent. Cela pourrait éventuellement provoquer l'effondrement du système.

Comment est-il devenu le grand rival du bitcoin ?

Vitalik Buterin, un programmeur russo-canadien de 27 ans, a créé le réseau Ethereum avec d'autres jeunes informaticiens en 2013, alors qu'il avait 19 ans.

La crypto-monnaie ether est née en 2015 avec un prix inférieur à 1 dollar américain et s'est depuis hissée à la deuxième place du marché des crypto-monnaies.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, affirme que "la fusion" a été un succès.

Petit à petit, il a commencé à se développer à mesure que le réseau Ethereum, où il est échangé, devenait plus largement reconnu.

Depuis que l'éther est apparu sur le marché en 2015 avec un prix inférieur à 1 dollar américain, sa croissance a été étroitement liée à l'expansion d'Ethereum, le système qui l'héberge.

Ceux qui opèrent sur le réseau doivent payer en éther, c'est pourquoi on dit que cette crypto-monnaie est comme l'essence qui permet à Ethereum d'avancer.

La plateforme n'accueille pas seulement des monnaies numériques comme l'éther.

Il a également permis la prolifération d'applications (appelées dapps), de "contrats intelligents" entre entreprises qui laissent codés les termes d'une transaction donnée, ou encore d'entrepreneurs cherchant à se financer en réalisant des "Initial Coin Offerings" (ICO) en Ethereum.

Crédit photo, Getty Images

La dernière tendance qui domine le trafic des utilisateurs et le volume des transactions sur Ethereum est la finance décentralisée (DeFi).

La vision d'Ethereum depuis sa création a toujours été de devenir "l'ordinateur du monde" sur lequel des applications décentralisées, des actifs de toute nature ou des contrats cryptés peuvent être librement développés.

Selon certains experts, l'essor de l'éther peut être attribué en partie au fait qu'il s'agit de la crypto-monnaie de prédilection pour l'achat de nombreux actifs non fongibles ou NFT (œuvres d'art numériques et autres objets de collection transformés en actifs uniques et vérifiables faciles à échanger sur la blockchain).

Crédit photo, Getty Images

Pour l'instant, l'avenir de l'éther et de son réseau Ethereum est incertain.

Si les développeurs d'Ethereum affirment que le nouveau système mis en place après "la fusion" comporte des garanties pour se protéger des pirates, d'autres affirment que des criminels pourraient attaquer la blockchain avec le nouveau modèle.