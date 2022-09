Astronomie : une image spectaculaire de Neptune et de ses anneaux

Il s'agit notamment des anneaux et des bandes de poussière entourant la soi-disant "géante de glaces".

Au-delà de la planète elle-même, sept des 14 lunes qui l'entourent sont également observées, dont la plus notable : Triton.

La géante des glaces Neptune possède un total de 14 lunes, dont la plus grande est Triton, géologiquement active.

Par rapport aux images les plus récentes du télescope spatial Hubble, qui fonctionne avec une technologie datant d'il y a trois décennies, la différence est importante.

Des images très intéressantes

"Nous essayions tous d'interpréter cela sur nos téléphones, mais c'est incroyable de voir ces anneaux, et nous accédons à des longueurs d'onde que personne n'a vues auparavant", a-t-elle déclaré à la BBC.

"C'est génial de voir à quel point tout le monde est excité ! Les plus grandes longueurs d'onde sont totalement nouvelles et pourraient nous donner une fenêtre sur les schémas de circulation profonds, avec une bande équatoriale brillante qui ressemble un peu aux bandes brillantes de Jupiter et de Saturne", a-t-elle poursuivi.