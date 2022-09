Alzheimer : un nouvel espoir pour les personnes atteintes de cette maladie

Paul Organ et Andrew Webb

BBC News

il y a 9 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, La recherche sur la maladie d'Alzheimer améliore les perspectives pour les patients atteints de démence.

Les quatre dernières années ont connu des mesures qui donnent de l'espoir aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Notamment l'invention d'un nouveau médicament et de tests sanguins pour détecter la maladie à un stade précoce. S'y ajoute la fondation d'un village spécialisé, qui aide les patients à maintenir leur vie normale.

La liste pourrait inclure d'autres choses à l'avenir, pour aider tout le monde, jeunes et vieux, et les familles aux prises avec la démence.

Ce texte met en évidence les développements importants de ces dernières années, y compris quatre choses.

Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?

La maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence chez les personnes âgées. Elle affecte plus de 55 millions de personnes, selon les données de l'Organisation internationale de la maladie d'Alzheimer.

La maladie porte le nom du docteur Alois Alzheimer, qui, en 1906, a remarqué des changements dans le tissu cérébral d'une femme décédée de symptômes, notamment une perte de mémoire et des problèmes de langage.

Sarah Imarisio, responsable de la recherche au Centre de recherche sur la maladie d'Alzheimer du Royaume-Uni, a déclaré à la BBC : "La recherche contribue à améliorer la façon dont la maladie d'Alzheimer est diagnostiquée, prévenue et traitée."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les études sur l'effet génétique de la détection du risque de maladie d'Alzheimer ont réalisé une nouvelle percée en 2022.

"Des années de financement de recherches révolutionnaires, le soutien de personnes brillantes, avec des idées audacieuses, nous ont poussés à ce point, ainsi que l'émergence de nombreux médicaments potentiels contre la maladie d'Alzheimer à l'horizon", a expliqué Sarah Imarisio.

1. "Big Boom" dans l'étude de l'impact génétique (2022)

Une étude "remarquable" publiée cette année montre 42 gènes supplémentaires liés à la maladie d'Alzheimer.

Des scientifiques de huit pays, dont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, ont étudié le matériel génétique de 111 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Ils ont pu identifier 75 gènes liés à un risque accru de développer la maladie, dont 42 gènes qui n'étaient pas auparavant répertoriés parmi les causes de la maladie.

Leurs résultats publiés dans la revue Nature Genetics, spécialisée dans la recherche génétique, suggèrent que la maladie d'Alzheimer est causée par plusieurs facteurs. Ils prouvent qu'une protéine particulière est liée à l'inflammation.

Julie Williams, coauteure de l'étude, l'a décrite comme "une percée dans notre travail pour comprendre la maladie d'Alzheimer et, en fin de compte, mettre au point de nombreux médicaments nécessaires pour retarder ou prévenir l'apparition de la maladie".

"Les résultats soutiennent notre solide connaissance que la maladie d'Alzheimer est une maladie très complexe, avec de nombreux stimuli, voies biologiques et types de cellules impliqués dans son développement", affirme Mme Williams.

D'autres recherches ont montré que les facteurs liés au mode de vie, tels que le tabagisme, affectent les personnes à risque de maladie d'Alzheimer, mais les chercheurs pensent que les gènes constituent le plus grand risque.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le village Alzheimer de Dax, dans le sud-ouest de la France, a été fondé pour aider les patients à maintenir leur vie sociale.

2. Village Alzheimer (2020)

La construction de villages spécialisés est une nouvelle approche pour les soins et le traitement de la maladie d'Alzheimer. Elle permet aux patients de mener une vie relativement normale, mais avec le suivi régulier des soignants.

La France a créé un village dédié aux patients atteints de la maladie d'Alzheimer en 2020, sur le modèle du village de la "démence" aux Pays-Bas.

Situé à Dax, dans le sud-ouest de la France, le village dispose d'une épicerie, d'un salon de coiffure et de concerts.

Le village a été conçu pour ressembler davantage à la ville médiévale historique de Bastide, une ville fortifiée, bien connue dans la région des Landes locales, afin de maintenir un sentiment de normalité.

L'architecte du village a déclaré au journal français Le Monde que le village n'a pas de clôture, mais de nombreux passages sûrs.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une séance de coiffure du village Alzheimer, pour les patients atteints de la maladie du même nom, en septembre 2020, peu après son ouverture

Madeleine Elisaldi, âgée de 82 ans, a été parmi les premières personnes à s'installer dans le village.

"C'est comme vivre dans votre propre maison. Nous recevons de bons soins", a déclaré Mme Elisaldi.

Sa petite-fille, Aurore, a déclaré : "La perte de mémoire [de grand-mère] est moins grave, elle est heureuse et elle a retrouvé sa joie de vivre."

Le village Alzheimer a contribué à changer les attitudes de ses riverains envers les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer.

En août 2022, la Société Alzheimer a publié une étude sur un certain nombre de personnes dans la ville qui accueille le village.

Les résultats de l'étude ont également montré une diminution du sentiment d'aversion chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer après l'ouverture du village, par rapport à une autre ville où le village d'Alzheimer n'existe pas, où la vue est restée la même.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les États-Unis ont approuvé un nouveau médicament en partant des causes sous-jacentes de la maladie d'Alzheimer.

3. Le premier médicament contre la maladie d'Alzheimer en vingt ans (2021)

En juin 2021, les régulateurs américains ont approuvé le premier nouveau traitement de la maladie d'Alzheimer en près de vingt ans.

L'adocanumab, la principale cause de la maladie d'Alzheimer, la forme la plus courante de démence, est ciblé plutôt que ses symptômes.

En mars 2019, des essais internationaux retardés de l'adocanumab, qui impliquaient environ 3 000 patients, se sont arrêtés lorsque les analyses ont montré que le médicament, administré sous la forme d'une solution que le patient reçoit mensuellement, n'était pas meilleur qu'un placebo pour ralentir la progression des problèmes de mémoire et de pensée.

Mais plus tard, cette année-là, le fabricant américain Biogen a analysé plus de données en concluant que le médicament avait du succès, à condition qu'il soit administré à des doses plus élevées.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les études sur la maladie d'Alzheimer entraînent une réduction du déclin cognitif.

Biogen a également déclaré qu'elle avait largement réussi à ralentir le déclin cognitif.

Cependant, en décembre, l'Agence européenne des médicaments a refusé de l'approuver.

Elle déclare que l'adocanumab ne semblait pas efficace dans le traitement des adultes présentant des symptômes de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce.

Au moment de son approbation aux États-Unis, un certain nombre de scientifiques avaient annoncé que l'adocanumab cible l'amyloïde, une protéine qui forme des grumeaux anormaux dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui peut détruire les cellules et stimuler la démence, y compris les troubles de la mémoire, la communication avec les autres et la confusion.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les scientifiques ont conclu que la bêta-amyloïde (montrée en orange) a des effets nocifs sur la maladie d'Alzheimer.

4. Tests sanguins avant l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer (2019)

Les scientifiques ont annoncé en 2019 qu'ils avaient mis au point des connaissances précises permettant d'identifier les personnes les plus exposées à la maladie d'Alzheimer, avant qu'elles ne développent des symptômes.

Les scientifiques pensaient que cela pourrait aider à faire avancer les essais de médicaments, d'autant plus que les scientifiques américains ont pu utiliser les niveaux d'amyloïde dans le sang pour aider à prévenir son accumulation dans le cerveau.

Des chercheurs de la faculté de médecine de l'Université de Washington, dans l'État américain du Missouri, ont mené leurs recherches, mesurant les niveaux de protéine bêta-amyloïde dans le sang de 158 adultes de plus de 50 ans, afin de voir si les tests cérébraux montrent des niveaux similaires.

Les résultats ont montré, selon la revue Neurology, des niveaux similaires, mais seulement 88 %, qui ne sont pas assez précis pour les tests de diagnostic.

Lorsque les chercheurs ont combiné ces informations avec d'autres facteurs de la maladie, des personnes de plus de 65 ans aux personnes atteintes d'une variante génétique connue sous le nom d'APO4, la précision des tests sanguins s'est améliorée en montant à 94 %.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un test sanguin approfondi pourrait faire avancer la recherche pour innover dans un traitement de la démence.

En 2019, la BBC a cité des experts britanniques qui disaient que les résultats étaient prometteurs, et qu'un pas vers des tests sanguins fiables, concernant la maladie d'Alzheimer, faisait avancer la recherche sur la démence.

Cependant, les experts médicaux ont mis en garde contre le recours aux tests sanguins pour l'instant.

La Société américaine d'Alzheimer a déclaré : "Un certain nombre de tests de démence ont été commercialisés directement auprès des consommateurs. La précision de l'un de ces tests n'a pas encore été scientifiquement prouvée.

L'association recommande un diagnostic fait par un médecin sur la base de l'évaluation d'un certain nombre de facteurs : "Pour ces raisons et d'autres, la Société américaine d'Alzheimer estime que le dépistage à domicile ne peut et ne doit pas être utilisé comme substitut à un examen complet fait par un médecin qualifié."

En bref, un test sanguin permet de détecter la maladie d'Alzheimer, mais le diagnostic basé sur le comportement d'un médecin est un moyen crucial pour savoir si des symptômes sont présents.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les scientifiques étudient la faisabilité de tests de laboratoire d'échantillons de sang, dans le diagnostic de la maladie d'Alzheimer.

L'avenir du traitement de la maladie d'Alzheimer et de la démence

Sarah Imarisio, responsable de la recherche au Centre de recherche sur la maladie d'Alzheimer du Royaume-Uni, affirme que plus de 150 médicaments sont en cours de test pour traiter la maladie d'Alzheimer. Mais, prévient-elle, il faudra du temps pour passer de ce stade à l'étape de leur approbation et de leur utilisation par les patients.

"À l'avenir, les stratégies de prévention qui combinent des médicaments et des changements de mode de vie pourraient être les plus efficaces pour réduire l'impact de la démence. Bien qu'il faille de nombreuses années pour développer de nouveaux médicaments, les changements de mode de vie sont accessibles pour nous tous.