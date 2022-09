Métavers : un monde post-métaphysique fera-t-il des rituels religieux un jeu vidéo ?

Sana Khoury

BBC News Arabe

il y a 24 minutes

Crédit photo, METAKAWN Légende image, Le projet MetaCon a lancé une chaîne commerciale numérique non remplaçable, dans le but d'ajouter des versets du Coran à la blockchain.

L'annonce par Meta (anciennement Facebook) de son intention de lancer un nouveau projet de monde virtuel appelé "Metaverse" a incité les secteurs de la technologie, du tourisme, de la mode, des affaires, entre autres, à se dépêcher de leur réserver une place dans le "nouvel univers numérique.

Mais, si nous allons acheter, vendre, voyager et construire des villes dans cette métaphysique, pourquoi n'y pratiquons-nous pas notre religion aussi ?

L'idée d'un univers virtuel ou réalité parallèle n'est pas nouvelle, notamment dans le monde des jeux vidéo.

Avec le développement des lentilles de réalité virtuelle ou augmentée, il a ouvert un large champ aux joueurs pour créer des personnages parallèles, dans des mondes parallèles.

Un exemple célèbre est le jeu 3D "Minecraft", où les joueurs peuvent construire des bâtiments, des villes et même des mosquées.

Il en va de même pour le jeu "Second life", est un jeu mondial virtuel, qui imagine une seconde vie parallèle à notre vie sur terre, dans laquelle on peut acheter des terres, construire des maisons et mener toutes sortes d'activités, y compris la prière.

Pendant le confinement imposé par l'épidémie de Covid-19, toutes les institutions religieuses ont été contraintes de tester les capacités techniques disponibles pour effectuer des prières et des rituels, ce qui a permis à de nombreux adeptes de diverses religions de pratiquer plus facilement leurs coutumes, même derrière un écran ou via Facebook.

Cependant, avec la sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire, l'empressement des gens à participer en grand nombre aux rituels de masse était évident

Dans le même temps, certaines initiatives de culte virtuel n'ont pas été accueillies positivement, comme cela s'est produit lorsque l'Arabie Saoudite a proposé l'initiative de la pierre noire virtuelle pendant la période épidémique, qui permet à ceux qui le souhaitent de toucher la pierre grâce à la réalité augmentée.

Cela place les groupes religieux devant un problème : s'ils tardent à s'engager dans la version mise à jour d'Internet, comme les experts l'attendent des métaverses, ils perdront un espace important de communication et de présence. Mais comment cela peut-il être fait sans transformer les expériences spirituelles subjectives en un autre jeu vidéo ?

Les problèmes théologiques et doctrinaux sont nombreux, mais il est encore trop tôt pour y plancher. Métavers est un projet encore en construction, et les plus optimistes quant à son aboutissement ne s'attendent pas à ce qu'il soit disponible dans dix ans, ou peut-être plus.

Ce qui a été corrigé jusqu'à présent, c'est que, contrairement à Internet tel que nous le connaissons, qui nous permet de "naviguer" pour lire, faire des achats, tenir des réunions ou jouer, nous pourrons "entrer" dans le métavers en concevant un personnage ou une icône virtuelle, qui peut s'asseoir à notre place dans la salle de réunion, ou se promener dans les magasins pour acheter des vêtements, ou visiter des attractions que nous n'avons pas visitées en réalité.

Et peut-être, qui sait, ce symbole ou personnage virtuel pourrait visiter de nombreux lieux de culte que nous ne pouvons pas visiter en raison de restrictions, comme la mosquée al-Aqsa. Peut-être nous permettra-t-il de visiter les sommets escarpés du Tibet, de nous adonner à sa spiritualité, sans quitter le salon.

Ce n'est pas exagéré. Actuellement, il existe des visites virtuelles disponibles en ligne pour les mosquées, les temples et les églises du monde entier, que nous pouvons visiter même sans lentilles de réalité augmentée, avec une explication détaillée de leur histoire.

Crédit photo, METAKAWN Légende image, Le projet cible les jeunes musulmans intéressés par le numérique, les jeux vidéo, la cryptomonnaie et tous les éléments qui, selon les experts, constitueront ce qu'ils appellent la troisième génération du World Wide Web, ou Web3.

La recherche sur la forme du culte en métaphysique en est encore à ses balbutiements, mais on peut l'imaginer à travers des expériences qui commencent à s'achever, en trois lignes : ceux qui essaient déjà de prier dans le monde virtuel, ceux qui s'emploient à attirer les jeunes intéressés par la construction de groupes religieux dans les métaverses, et ceux qui pensent au mariage entre la philosophie de la conception architecturale religieuse et les technologies modernes qu'un monde parallèle fournira.

Le métavers est maintenant là

Certaines églises ont déjà commencé à l'expérimenter. L'église américaine "Life.Church", par exemple, qui diffuse des prières, des messes, des sermons et des soirées chantées via la technologie vidéo, attirant des participants du monde entier vers son église virtuelle.

Le révérend Bobby Gruenwald, responsable du renouvellement de l'Église, affirme que l'utilisation de la technologie pour améliorer la présence et la diffusion de sa congrégation n'est pas nouvelle, car des services et des applications ont déjà été lancés, qui permettent à ceux qui le souhaitent de participer à la prière via Internet.

Gruenewald a développé l'une des applications bibliques les plus populaires au monde, YouVersion, qui a été téléchargée plus de 500 millions de fois sur les app stores. Il a également contribué au développement de sa plateforme Church Online, et la même technologie a aidé plus de 30 000 églises, durant la pandémie, à communiquer avec les fidèles.

Gruenewald dit que "Live Church" a déjà commencé à faire revivre la prière dans le monde virtuel depuis décembre 2021, via la plateforme AltspaceVR, en créant un bâtiment ressemblant à une église, dans lequel les gens peuvent se rassembler à travers leurs avatars, pour faire des prières et discuter.

D'après son expérience, dit Gruenewald, prier en réalité virtuelle donne aux gens le réconfort de partager "des questions profondes ou des problèmes familiaux qu'ils ne sont pas à l'aise de parler dans la réalité". Selon lui, cela représente une opportunité unique pour "les églises d'ouvrir le débat sur les vrais défis et de poser des questions honnêtes sur la foi".

Gruenwald se rend compte qu'il n'y aura pas d'imitateurs ou de faux comptes, mais qu'il peut être trouvé n'importe où ailleurs sur Internet.

Le pasteur et développeur américain affirme que de nombreux défis peuvent faire face aux églises. Notamment en ce qui concerne certains rituels qui ne peuvent être tenus que par des outils tangibles tels que le baptême et la communion.

Il dit : "Pour l'instant, nous n'avons pas beaucoup de réponses, nous avons déjà essayé une communion en ligne et envoyé du pain aux fidèles chez eux pour qu'ils participent. Je ne suis pas théologien, mais je pense que la technologie n'est pas destructrice en soi. Elle peut être une porte vers le bien ou le mal selon la façon dont nous l'utilisons."

Jusqu'à présent, beaucoup ont bénéficié de l'Église métaphysique que l'Église de la Vie a construite. Gruenewald nous parle d'un père qui voulait aider son fils, qui souffre d'anxiété sociale sévère, ce qui l'empêche de sortir de la maison et de communiquer avec les gens. "Aller à l'église virtuelle a aidé le fils à communiquer avec les autres et a contribué à améliorer son état, et cela s'applique à d'autres dont la santé ou l'état psychologique limite la liberté de mouvement."

Il nous parle également d'un garçon de onze ans nommé Zach, qui fréquente l'église Metaverse avec sa mère, et dont l'un des amis est décédé d'un cancer. "Zach a remarqué que les patients atteints de cancer, qui suivent un traitement à l'hôpital, sont coupés du monde. Alors, il a collecté des fonds pour acheter l'équipement nécessaire et les lunettes 3D qu'ils peuvent utiliser, afin qu'ils ne soient pas prisonniers de leur famille tout le temps."

Opportunités

En plus des groupes qui ont posé la première pierre dans le monde parallèle, il existe de nombreuses initiatives qui trouvent encore la voie, pas nécessairement de la recherche d'un moyen de pratiquer le culte en métaphysique, mais d'espaces qui célèbrent les religions et renforcent les liens collectifs entre leurs fidèles.

L'une des tentatives arabes dans ce domaine a eu lieu au Maroc, que ses fondateurs appellent "MetaCon". Elle cherche à être un univers virtuel parallèle pour les jeunes hommes et femmes musulmans, qui voient "l'islam comme une religion ouverte et tolérante, et ne sont pas satisfaits de la façon dont les médias les dépeignent", comme le dit le fondateur de "MetaCon", Othman Meziane, de Casablanca.

Il explique que l'idée du projet était "de trouver un moyen de connecter les musulmans de toutes les races, de faire des choses communes dans un lieu commun, mais le projet est également ouvert aux non-musulmans".

Othman Meziane estime qu'il est désormais difficile pour quiconque de fournir une définition complète et exhaustive du métavers et des opportunités qu'il présentera, c'est pourquoi l'objectif de "MetaCon" est de donner une plate-forme aux innovateurs et aux entrepreneurs pour les aider à construire leurs environnements avec des technologies augmentées et une réalité virtuelle pour toucher leur public et s'adresser aux musulmans du monde entier.

Crédit photo, PETER GOULD/L'ISLAM IMAGINÉ Légende image, "Les gens ont toujours eu de profondes expériences de communication spirituelle en ligne, mais je pense que l'étape Covid l'a accélérée pour beaucoup", a expliqué Peter Gold.

La première initiative de MetaCon est le projet de préservation, un ensemble de jetons non fongibles, avec le nombre de versets du Coran.

La collection se compose d'images symboliques représentant la diversité des cultures, des races et des nationalités parmi les musulmans du monde, et est divisée également entre hommes et femmes. Lors de l'acquisition de l'image, la technologie utilisée permet à son propriétaire d'ajouter un verset du Coran à la blockchain.

"Il y a beaucoup d'expériences que nous vivons maintenant. C'était impossible il y a trente ans, par exemple, d'entendre le sermon du vendredi de La Mecque à la télévision ou de faire le tour de la Kaaba pour les gens qui ne peuvent pas voyager", a expliqué Othman Meziane.

Nous ne savons pas encore ce que l'avenir numérique nous réserve, les opportunités sont sans aucun doute nombreuses, mais les expériences religieuses en réalité virtuelle ou parallèle peuvent-elles améliorer l'expérience spirituelle ou détourner les gens de l'essentiel ? De l'avis du concepteur australien de réalité virtuelle Peter Gold, l'imagination est un concept fondamental et important dans l'islam, et elle peut être comprise à plusieurs niveaux et transférée au monde virtuel d'une manière qui donne aux gens des expériences spirituelles uniques.

Peter Gold est né en Australie et s'est converti à l'islam il y a vingt ans, parallèlement à son entrée dans le domaine du design. Pour lui, aborder les arts islamiques comme s'ils étaient des traditions du passé est inexact, car le but du design, des mosaïques et de la calligraphie islamiques est de rapprocher les gens du Créateur, de leur rappeler le sacré et de les motiver à méditer. Penser à Dieu peut se faire dans n'importe quel contexte, en utilisant n'importe quelle technique.

"Les gens ont toujours eu de profondes expériences de communication spirituelle en ligne, mais je pense que l'étape Covid l'a accélérée pour beaucoup, avec la propagation de chaînes privées et même de cours de religion en ligne", a expliqué Peter Gold.

Selon lui, les expériences de réalité augmentée peuvent être une excellente occasion de transmettre des connaissances et de la sagesse et d'atteindre un large public, qui ne peut plus être attiré par les méthodes traditionnelles d'éducation religieuse. "Il est impératif d'embrasser les possibilités que l'époque nous offre, et certainement une expérience AR haut de gamme bien conçue peut donner aux gens une expérience spirituelle inspirante et les aider à être plus présents dans leurs journaux intimes."

Gold soutient que la prière ne peut pas être remplacée "comme une expérience profonde et subjective, déconnectée d'Internet ou de toute autre distraction, éteignant tous les appareils et se penchant pour reposer la tête sur le sol, un acte plus profond, plus simple et plus primitif que n'importe quelle expérience numérique".