Des étudiantes en Iran dans les années 70.

"J'ai vu beaucoup de photos de ma grand-mère d'avant la révolution, elle avec le voile et ma mère avec une minijupe, vivant en harmonie, côte à côte."

Ce dont Rana Rahimpour, présentatrice irano-britannique sur le service persan de la BBC, se souvient, ne concerne pas seulement sa famille.

En Iran, avant la révolution islamique de 1979, il n'y avait pas de code vestimentaire strict qui oblige les femmes, par la loi, à porter le voile et des vêtements "islamiques" modestes.

"L'Iran était un pays libéral. Les femmes étaient autorisées à porter ce qu'elles voulaient", dit-elle.

Son témoignage est pertinent alors que des manifestations se déroulent dans des dizaines de villes iraniennes à propos de la mort récente d'une jeune fille de 22 ans qui avait été arrêtée par "la police des mœurs", chargée de faire respecter les codes vestimentaires islamiques.

Rahimpour est née après la révolution, mais l'expérience de ses parents et de ses proches et son travail de journaliste lui ont permis de se plonger dans la transformation que son pays a connue après la chute du Shah.

Une transformation qui, dans les premières années, allait au-delà du vêtement, comme le raconte également à BBC Mundo la journaliste iranienne Feranak Amidi, reporter aux affaires féminines pour la région Proche-Orient du World Service de la BBC.

"Nous n'avions pas de ségrégation sexuelle avant la révolution. Mais après 1979, les écoles ont été séparées et des hommes et des femmes sans lien de parenté ont été arrêtés s'ils étaient surpris en train de socialiser les uns avec les autres."

"Quand j'étais adolescent en Iran, la police des mœurs m'a arrêté pour avoir été dans une pizzeria avec un groupe d'amis."

"Avant 1979, il y avait des boîtes de nuit et des lieux de divertissement et les gens étaient libres de socialiser à leur guise."

Les films d'avant la révolution témoignent également d'une époque où les femmes pouvaient choisir de porter des vêtements occidentaux ou plus conservateurs.

"Vous avez vu une variété de styles vestimentaires. Certains portaient le voile noir ou le tchador, mais pas de la manière dont le gouvernement l'exige actuellement."

Une dynastie

Avant la révolution de 1979, l'Iran était gouverné par la dynastie Pahlavi, qui a commencé après un coup d'État.

Célébration de l'anniversaire du Shah d'Iran au stade d'Abadan dans les années 1970.

En 1926, le putschiste Reza Khan a été couronné Reza Shah Pahlavi et son fils Mohamed Reza Pahlavi a été proclamé prince héritier. Plus tard, il deviendra le dernier Sha.

Dans un article de 1997, le groupe de réflexion Wilson Center a reproduit une interview de son émission de radio Dialogue avec Haleh Esfandiari, auteur de Reconstructed Lives : Women and Iran's Islamic Revolution.

Esfandiari a quitté l'Iran en 1978 et est revenue 14 ans plus tard pour enquêter sur l'impact de la révolution sur les femmes.

Dans cette interview, la journaliste a déclaré que "le mouvement des femmes en Iran a commencé à la fin du XIXe siècle, lorsque les femmes sont descendues dans la rue pendant la révolution constitutionnelle".

Après cela, beaucoup d'entre elles ont lancé des projets sociaux comme l'ouverture d'écoles pour filles et la publication de magazines féminins.

D'autres provinces étaient liées à ce réseau, qui a commencé dans la capitale, Téhéran, et cela a conduit "au développement du mouvement des femmes".

Le voile

Les tenues vestimentaires féminines étaient déjà à l'ordre du jour des dirigeants du pays au début du XXe siècle.

"Le voile n'a été officiellement aboli en Iran qu'en 1936, à l'époque de Reza Shah Pahlavi, le père de l'Iran moderne", note l'auteur.

Une chorégraphie dans le cadre des fêtes d'anniversaire du shah dans les années 70.

Des années plus tôt, la dirigeante avait encouragé les femmes à ne pas porter le voile en public ou "à porter un foulard à la place du traditionnel voile long".

"Lorsque le voile a finalement été officiellement aboli, ce fut certes une victoire pour les femmes, mais aussi une tragédie, car le droit de choisir leur a été enlevé, tout comme ce fut le cas sous la République islamique lorsque le voile a été officiellement réintroduit en 1979".

De nombreuses femmes "ont été contraintes d'abandonner le voile et de sortir dans la rue en se sentant humiliées et exposées".

Pourtant, Esfandiari reconnaît que le père du dernier shah a entrepris des changements qui ont eu un impact positif sur les femmes.

La révolution blanche

En 1941, son fils, Mohamed Reza, prend le pouvoir.

Pendant ce règne, "la modernisation du pays a commencé", dit Amidi.

Une rue de Téhéran le 23 juillet 1964.

Ce processus est devenu connu sous le nom de Révolution blanche et a donné aux femmes le droit de vote en 1963 et les mêmes droits politiques que les hommes.

De plus, des efforts ont été déployés pour améliorer l'accès à l'éducation dans les provinces périphériques.

Sous son règne, la loi sur la protection de la famille a été adoptée, qui traitait de différents domaines, notamment le mariage et le divorce.

La législation, explique Amidi, a élargi les droits des femmes.

"La loi sur la protection de la famille a relevé l'âge minimum du mariage pour les filles de 13 à 18 ans et a également donné aux femmes plus de moyens de demander le divorce".

Cela limitait également le fait que les hommes ne pouvaient avoir qu'une seule femme.

"Tout cela était assez progressif par rapport aux autres pays de la région."

Et c'est que le Shah, bien qu'autocrate, était un leader progressiste et aimait la culture occidentale.

Ainsi, il a établi un programme de sécularisation.

Au jour le jour

Les femmes sont venues occuper des postes de pouvoir. "Nous avions des femmes ministres, des juges", se souvient Rahimpour.

Vêtements a vendre dans une rue de Téhéran le 26 août 1978.

Pourtant, malgré les promesses de la Révolution blanche, "les femmes étaient encore cantonnées dans des rôles traditionnels", explique Amidi.

Et bien qu'elle souligne qu'"il y avait des femmes au Parlement", elle considère que "les femmes ne participataient pas beaucoup dans la sphère politique.

Mais nous devons garder à l'esprit que c'était il y a près d'un demi-siècle et que les femmes du monde entier à cette époque n'avaient pas beaucoup de pouvoir politique."

Pourtant, elle reconnaît que ses compatriotes commençaient à jouer un rôle de plus en plus social : "Elles avaient une présence vibrante dans la société."

Préoccupation des femmes

Amidi souligne "le grand impact" que la reine Farah Pahlavi, épouse de Mohamed Reza, a eu sur les arts et la culture.

L'artiste de renom Nahid Hagigat à New York en 2012.

En effet, un essai de Maryam Ekhtiar et Julia Rooney du département d'art islamique du Metropolitan Museum of Art de New York traite de "l'épanouissement artistique en Iran", qui a commencé dans les années 1950 et s'est poursuivi dans les années 1960 et 1970.

"Ces décennies ont vu l'ouverture de l'Iran à la scène artistique internationale."

Une grande partie de cette activité artistique croissante était due à la prospérité économique que connaissait le pays.

Et c'est que l'Iran avait beaucoup de pétrole, mais la grande majorité des Iraniens ne bénéficiaient pas de cette richesse.

Malgré le soutien du Shah et de sa femme pour les arts, les artistes n'ignoraient pas cette réalité et ils n'étaient pas non plus aveugles à la répression par le régime de ceux qui s'y opposaient.

Nahid Hagigat, soulignent les auteurs, "était l'une des rares artistes à avoir exprimé les préoccupations des femmes pendant les années précédant la révolution".

"Dans ses gravures, elle a capturé le sentiment de tension et de peur dans une société dominée par les hommes sous le contrôle du gouvernement."

Coude à coude

En 1971, Mohammad Reza, qui s'était autoproclamé "shahanshah", 'le roi des rois', n'était pas seulement l'un des hommes les plus riches du monde mais le leader absolu de l'Iran.

Son régime était de plus en plus répressif contre les dissidents politiques.

Un dîner d'État au palais du Shah à Téhéran, en présence du président américain de l'époque, Richard Nixon, et de son épouse Pati (en rose), qui discutait avec la reine Farah.

"Dans le régime précédent (à la révolution) le peuple avait des libertés sociales, mais zéro libertés politiques", évoque Rahimpour.

"C'était un gros problème. Tous les partis étaient contrôlés par le roi, c'était une société de surveillance, il n'y avait pas de liberté de la presse, tout type d'activisme politique pouvait finir en prison."

Le mécontentement social est descendu dans les rues et en 1978, il y a eu des manifestations massives contre le régime du Shah.

Selon Esfandiari, les progrès réalisés par les femmes pendant son règne se sont déstabilisés vers la fin.

"En réaction à des éléments traditionalistes de plus en plus vocaux dans la société, le Shah a radicalement retiré son soutien à une plus grande participation des femmes aux postes de prise de décision."

La révolution islamique a été soutenue par de nombreux Iraniens qui "n'étaient pas nécessairement religieux", explique Rahimpour. Beaucoup n'ont appelé qu'à une "véritable démocratie".

"Il avait le soutien de tous les groupes, avec les libéraux, les communistes et les religieux."

Les femmes, indépendamment de ce qu'elles voulaient porter ou de leur degré de religiosité, faisaient partie de cette force qui a fini par provoquer la chute du Shah en 1979.

"Dans les marches qui ont conduit à la révolution, il y avait des femmes professionnelles sans voile et des femmes issues de milieux conservateurs avec des voiles noirs traditionnels ; il y avait des femmes de familles de la classe inférieure et moyenne avec leurs enfants.

Toutes ces femmes marchaient côte à côte, espérant que la révolution leur apporterait une amélioration de leur statut économique et une amélioration de leur statut social. Et surtout, une amélioration de leur statut juridique", a rappelé Esfandiari.

Des visions différentes

Amidi ne croit pas que les femmes "se sentaient nécessairement plus indépendantes" avant la révolution islamique.

Une mobilisation populaire en faveur du gouvernement iranien le 23 septembre.

"L'Iran était encore une société religieuse très conservatrice. Mais à l'époque, il y avait la volonté politique de briser ce moule traditionnel et conservateur et de permettre aux femmes de s'épanouir et d'occuper plus d'espaces dans la société."

Ledit épanouissement, précise-t-elle, ne s'est jamais pleinement réalisé.

Selon Rahimpour, il existe des idées contradictoires quant à savoir si les femmes se sentaient plus indépendantes et plus autonomes avant la révolution islamique.

"Les femmes religieuses diraient qu'elles se sentaient plus à l'aise de sortir après la révolution, mais les femmes libérales ne seraient pas d'accord avec elles."

"Il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de la société iranienne qui est très religieuse."

Par conséquent, il y a des femmes qui sont d'accord avec certains aspects du système.

En voyant des photos d'archives de femmes en Iran portant des vêtements occidentaux et sans voile, une Iranienne m'a fait remarquer que ces images ne sont pas représentatives de la vie des femmes en général avant la révolution.

De nombreuses femmes, d'âges différents, ont choisi de porter le hijab ou le voile et des vêtements plus conservateurs parce que "la société était peut-être beaucoup plus conservatrice et religieuse qu'aujourd'hui".

Des manifestations

De nombreux Iraniens sont entrés dans la révolution en espérant la liberté, mais, dit Rahimpour, leurs illusions ont été rapidement anéanties.

Les protestations contre la mort de Mahsa Amini se sont étendues à des dizaines de villes d'Iran

"Après la révolution, nous avons réalisé que de nombreuses personnes religieuses étaient mal à l'aise avec les minijupes et avec les libertés dont jouissaient les hommes et les femmes, et c'est pourquoi elles étaient également d'accord avec la révolution."

Cependant, elle remarque que de nombreuses personnes "profondément religieuses" en Iran pensent que le port du voile "doit être un choix".

"Elle cesse d'être une religion quand elle est forcée."

L'Iran connaît une flambée de protestations à travers le pays après la mort, en garde à vue, d'une femme de 22 ans pour ne pas avoir respecté les règles du hijab.

Les autorités affirment que Mahsa Amini est décédée pour des raisons de santé sous-jacentes, mais sa famille et de nombreux Iraniens pensent qu'elle est décédée après avoir été battue.

Les manifestations semblent être le défi le plus sérieux auquel les dirigeants iraniens aient été confrontés ces dernières années.